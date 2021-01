Écrit par Beatriz Alcántara dans Technologie

NFC ou Near Field Communication est le nom d’une technologie dont vous avez beaucoup entendu parler récemment. Malgré son arrivée dans nos vies il y a quelques années, ce n’est que jusqu’à présent que le système NFC sur les appareils Android commence à se répandre parmi les utilisateurs.

Bien que son utilisation puisse comporter des risques plus qu’un autre, le NFC est venu pour rester grâce au confort qu’il offre dans ses multiples fonctions. Le plus connu est celui des paiements, qui permet d’utiliser le téléphone comme s’il s’agissait d’une carte bancaire pour payer dans n’importe quel établissement. Cependant, le NFC est utilisé pour bien d’autres choses, et nous allons vous les expliquer.

5 choses que vous pouvez faire avec NFC sur Android

Lisez votre DNI électronique (DNI 3.0)

Après le passage du DNI électronique au DNI 3.0, vous n’avez plus besoin d’un lecteur USB mener des démarches auprès des administrations publiques. Comme nous l’expliquons dans Explica.co, vous pouvez utiliser votre mobile comme lecteur DNI 3.0 tant qu’il dispose de la technologie NFC. Après avoir confirmé ce détail, vous devez télécharger l’application «DNIe Reader for PC, using the mobile phone» sur le téléphone et le programme DNIeRemote sur l’ordinateur.

Une fois les deux outils téléchargés, il vous suffit de suivre les étapes qui indiquent toutes deux pour configurer le DNI 3.0 sur votre mobile. Après avoir terminé le processus, il suffit de rapprocher l’arrière du terminal mobile du DNI pour qu’il lise la puce qu’il porte et que l’identification soit effectuée dans la procédure que vous allez effectuer sur l’ordinateur

Renforcez votre confidentialité avec les clés de sécurité USB / NFC

L’utilisation quotidienne des services en ligne présente un risque pour votre sécurité et votre confidentialité, car vous partagez une quantité infinie d’informations personnelles qui doivent être conservées de cette manière, personnelles. Pour renforcer votre présence sur des services tels que WhatsApp, Twitter ou Facebook, vous disposez d’une authentification à deux facteurs, qui ajoute une couche de sécurité lors de la connexion, autrement dit, vous aurez besoin d’un autre facteur en plus du mot de passe.

L’un de ces facteurs peut être une clé de sécurité USB comme les clés de sécurité Titan de Google, qui disposent également de la technologie NFC. Lorsque vous vous connectez à l’un de vos comptes avec votre mobile, en plus de saisir le mot de passe, vous devez apporter la clé à l’arrière du téléphone pour qu’il, Utilisation de NFC, reconnaissez que vous êtes celui qui veut accéder et non un imposteur qui a découvert votre mot de passe.

Connectez votre mobile avec vos écouteurs en une seule touche

La connexion de votre mobile à d’autres appareils dotés de la technologie NFC est extrêmement rapide, ce qui le distingue de la connectivité telle que Bluetooth. Les fabricants intègrent généralement la technologie NFC dans leurs produits pour faciliter une appairage en une touche.

Par exemple, si vous avez un Haut-parleurs ou écouteurs avec NFC, il suffit de les assembler à l’arrière du téléphone pour que la connexion entre les deux démarre et que vous puissiez écouter votre musique préférée sans avoir à passer quelques minutes pour coupler les deux appareils.

Partager des fichiers avec d’autres utilisateurs

L’une des fonctions les plus importantes de la technologie NFC est de partager des fichiers avec d’autres utilisateurs plus immédiatement que via Bluetooth ou Wi-Fi. Pour ce faire, activez simplement NFC sur les deux téléphones, accédez au fichier que nous voulons partager et rapprochez les deux terminaux (à très courte distance, oui).

Automatiquement, le processus de transmission commencera et le destinataire n’aura qu’à accepter de recevoir le fichier en question. Sans avoir à établir une connexion préalable entre les deux appareils, la transmission de données via NFC est une méthode plus confortable que d’autres que nous utilisons habituellement.

Configurez vos propres fonctions à l’aide des tags NFC

On ne peut pas parler de technologie NFC sans se référer à ses étiquettes, des appareils qui tu peux te configurer afin qu’ils remplissent les fonctions que vous souhaitez. Tout d’abord, vous devez vous procurer ces étiquettes, largement disponibles dans les magasins en ligne.

Ensuite, vous devez télécharger une application telle que NFC Tools (il y en a plus dans le Play Store) pour la gestion des étiquettes, qui est celle qui vous permettra de les programmer pour que effectuer certaines actions au contact de votre mobile. Par exemple, vous pouvez placer une étiquette NFC sur la table de chevet de votre chambre afin que, lorsque vous posez votre téléphone, il passe en mode Ne pas déranger pendant que vous dormez.

Les balises NFC vous offrent de multiples possibilités, il est donc préférable de les essayer et de découvrir les applications qui peuvent vous offrir le plus. Comme vous l’avez vu, rien qu’en rapprochant votre téléphone mobile du DNI, d’autres appareils ou d’un tag, le NFC vous ouvre à un monde d’options qui va au-delà des paiements mobiles.