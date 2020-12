Si vous souhaitez que la batterie de votre smartphone ne soit pas endommagée, vous devez arrêter de faire ces habitudes fréquentes.

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Technologie

Bien que le processeur, l’appareil photo ou le design soient parmi les éléments les plus importants d’un smartphone, il y a un autre élément que nous pourrions considérer comme beaucoup plus essentiel que les précédents: la batterie.

Parce qu’un mobile sans batterie ne fonctionne pas et c’est que lors de l’achat d’un nouveau téléphone il ne faut pas seulement choisir les modèles avec une magnifique autonomie, mais lors de son utilisation, nous devons éviter toutes ces habitudes qui peuvent l’endommager.

Car en effet la batterie est un élément très délicat et une mauvaise utilisation de notre smartphone peut rendre sa durée de vie beaucoup plus courte. Par conséquent, nous recommandons fortement évitez toutes ces (malheureusement) habitudes fréquentes pour ne pas nuire à la santé de votre batterie.

Des habitudes qu’il faut éviter pour ne pas endommager la batterie d’un smartphone

Surcharger la batterie fréquemmentUtilisez des chargeurs de mauvaise qualitéChargez le smartphone dans des situations de température élevéeN’utilisez pas le smartphone pendant une longue périodeManipulation de la batterie

Surcharger la batterie fréquemment

L’une des habitudes les plus fréquentes des utilisateurs de smartphones est de chargez notre appareil tous les soirs. C’est évidemment le plus confortable puisque pendant que nous dormons, c’est pratiquement le seul moment où nous n’utilisons pas le téléphone, même s’il faut honnêtement reconnaître que ce n’est pas un acte très sain pour les batteries.

Bien que la plupart des smartphones modernes cessent d’alimenter la batterie lorsqu’elle est pleine, il se peut que votre smartphone ait quelques années, donc charger la batterie la nuit est préjudiciable. Notre recommandation? Chargez votre smartphone uniquement lorsque cela est nécessaire et ne le laissez pas pendant des heures.

Utilisez des chargeurs non originaux ou de mauvaise qualité

L’une des principales raisons pour lesquelles la batterie d’un smartphone peut être endommagée est due au fait que utiliser des chargeurs non originaux ou de mauvaise qualité. Bien qu’il existe des marques de qualité qui proposent des chargeurs presque égaux aux originaux, nous ne recommandons pas de ne jamais utiliser de produits très bon marché ou de mauvaise qualité.

Parfois, pour économiser quelques euros, nous utilisons n’importe quel chargeur acheteur dans un bazar et cela peut être terrible. Non seulement ils ne fournissent pas la tension et le courant requis par notre smartphone, mais leur utilisation peut également endommager non seulement la batterie mais d’autres éléments du smartphone.

Chargez votre smartphone dans des environnements à haute température

Il est bien connu que les batteries fonctionnent beaucoup mieux lorsqu’il ne fait pas chaud, donc 24 ou 25 degrés est la température idéale pour un smartphone. Cependant, cette température n’est pas toujours facile à atteindre, surtout en été, il faut donc évitez toujours de charger notre smartphone dans des pièces ou des situations où il fait très chaud.

Bien sûr, ne chargez jamais le smartphone s’il est en plein soleil et si nous pensons que notre pièce est très chaude, Mieux vaut charger notre appareil ailleurs pour éviter d’endommager la batterie.

Ne pas utiliser un appareil pendant une longue période

Il vous sera sûrement arrivé plus d’une fois que vous sortez un smartphone du placard que vous n’avez pas utilisé depuis longtemps et qu’il ne s’allume pas et ne se charge pas. C’est assez fréquent et c’est que le fait de ne pas utiliser de batterie pendant longtemps Cela peut lui faire perdre son potentiel ou gonfler directement.

Pour éviter cela, il est préférable de régulièrement chargeons nos appareils entre 50 et 60% de leur capacité. De cette manière, nous veillerons à ce que la batterie de l’appareil ne soit pas endommagée, prolongeant ainsi sa durée de vie utile.

Autres habitudes courantes

Bien entendu, les habitudes que nous avons décrites ci-dessus ne sont pas les seules à entraîner une perte de santé d’une batterie. Il y a d’autres actes qui sont parfois commis inconsciemment et qui nous devons éviter par tous les moyens.

L’un d’eux manipule la batterie. S’il est vrai qu’aujourd’hui les smartphones ne disposent pas de batteries amovibles, la vérité est qu’il existe encore quelques modèles. À moins que cela ne soit strictement nécessaire, il est préférable de ne pas toucher les tambours.

Bien sûr, nous devons également éviter la chaleur extrême. Avant de dire que charger un appareil avec des températures élevées n’est pas positif pour la santé d’un téléphone portable, alors bien sûr il n’est pas conseillé de le laisser exposé directement au soleil. Si nous allons laisser l’appareil inutilisé pendant quelques heures, mieux vaut dans un endroit sec et frais.

Et pour couronner le tout, ne jamais percer un appareil mobile. Cela peut sembler une blague, mais c’est l’une des raisons pour lesquelles la batterie de cet appareil a explosé … c’est ce que disent les fabricants de smartphones.