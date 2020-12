Soyez très prudent avec des aspects tels que les cadeaux miraculeux ou la transmission de liens.

Écrit par María Veiga sur WhatsApp

Les escroqueries via WhatsApp sont courantes et nous les mettons souvent en garde. Le fait est qu’à chaque fois, les malfaiteurs parviennent à faire en sorte que leurs tours semblent aussi réalistes que possible. C’est le cas, par exemple, du message d’un contact que nous avons enregistré nous demandant un code ou d’une prétendue notification du support technique.

Dans tous les cas et même si la limite de vol d’informations n’est pas connue, il y a toujours des points communs dans les escroqueries, les choses que les robots ne peuvent pas contrôler. Ensuite, nous allons vous donner quelques indices sur la façon d’identifier les menaces qui nous parviennent via WhatsApp.

Savoir plus: Pourquoi vous ne devriez pas faire confiance à un ami qui vous demande un code sur WhatsApp

Méfiez-vous des dates spécifiques du commerce électronique

Les arnaques les plus notoires sont celles qui affectent directement notre carte bancaire. Nous sommes particulièrement vulnérables dans les moments de shopping compulsif ou au milieu d’un tourbillon d’offres telles que Black Friday, Amazon Prime Day ou les soldes classiques.

Restez à l’écoute des messages qui vous demandent des informations, même s’ils proviennent de votre banque ou d’un ami qui demande les coordonnées d’une carte ou un numéro de confirmation. Nous vous avons déjà dit qu’ils gagnent en crédibilité et qu’il est difficile de les différencier.

Réductions et remboursements

Non, WhatsApp ne semble pas être le réseau social ou le mécanisme de communication idéal pour recevoir des rabais ou des messages de remboursement. Froncez les sourcils si l’un de ces éléments vous parvient sous forme de message, car il est fort probable que son but n’est pas précisément de vous offrir une promotion avantageuse, mais bien au contraire.

Comme toujours, faites preuve de bon sens. S’il s’agit de votre coiffeur de quartier ou de votre pharmacie, vous n’avez pas non plus besoin de construire un mur de soutènement. On se réfère à messages qui un bon jour car ils apparaissent entre vos discussions.

Des messages promettant l’or au prix du sucre

S’il est déjà difficile de gagner un prix que vous recherchez, par exemple, lors d’un tirage au sort sur les réseaux sociaux ou à la loterie, imaginez à quel point c’est bizarre d’avoir quelque chose que vous ne saviez pas ou qui existait. Soyez très prudent avec ces messages qui vous disent que “vous avez gagné un prix”, ils sentent mauvais pendant des kilomètres.

Si vous recevez une notification de ce type, la première chose est de vous méfier et la deuxième chose à vérifier. En aucun cas, vous ne sautez dans fournir des données personnelles ou télécharger des fichiers de liens d’origine douteuse.

Concours succulents

Si avant on parlait de prix d’origine inconnue, attention aussi aux concours sur les réseaux sociaux. Tenter de la chance, c’est bien, mais un concours via WhatsApp ne semble pas si courant. Soyez très prudent lorsque vous rejoignez le flux des prix faciles de contacts inconnus ou de concours de pages Web dont nous ne savons absolument rien. Non non et non.

Méthodes pour gagner des points dans un concours

Poursuivant le jeu, une demande très populaire est de diffuser du contenu. Si l’exigence est de transférer un lien vers différents contacts WhatsApp, arrêtez l’euphorie. Ce faisant, vous n’aiderez qu’à diffuser du contenu malveillant qui a un objectif très différent de celui de votre journée.