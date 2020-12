La PlayStation 5 est une console trop jeune. Mais on ne peut nier qu’il a déjà un bon nombre de titres à ne pas manquer et quel meilleur moment pour en profiter que maintenant. C’est pourquoi nous allons commenter la 5 jeux PS5 incontournables.

Jeux incontournables pour PS5

Peut-être dans un avenir pas si lointain, nous pourrons profiter d’exclusivités qui optimisent le matériel de la console. Cependant, aujourd’hui, nous avons déjà des jeux de haute qualité qui nous permettent d’apprécier le saut significatif en termes de graphisme de la nouvelle console Sony.

Celles-ci 5 jeux PS5 incontournables, nous aidera à apprécier différents aspects de la console et nous donnera une petite idée de tout ce qui nous attend dans les années à venir.

Spider-Man: Miles Morales

Si vous aimez l’arachnide de Marvel, jouer à Miles Morales est un must. L’histoire que nous apprécions dans Spider-Man se poursuit non seulement sur PS4. Sinon cela nous permet d’apprécier toute la puissance de la PS5.

Profiter d’une version énorme, réaliste et densément peuplée de Harlem est magnifique, sans écran de chargement, un éclairage superbe et des performances optimales. Utiliser Spider-Man en ville est spectaculaire et très fluide. Les gars d’Insomniac Games ont perfectionné leur utilisation du Web et Miles répond magnifiquement à chaque mouvement que nous faisons avec le contrôleur.

Bugsnax

Bugsnax est un jeu PS5 autonome qui est vraiment magnifique. Il est situé sur une île lumineuse, colorée et caricaturale appelée Snaktooth. Notre travail sera d’étudier l’île et d’attraper Bugsnax. En même temps, nous devons trouver un ami disparu. Cela semble simple, mais le jeu offre bien plus que cela. Un titre qui semble simple à première vue et qui vous assure énormément d’heures de plaisir.

Les âmes du démon

L’un des jeux que j’apprécie le plus sur PS3 est Demon’s Souls et la possibilité de profiter d’un remake sur PS5 est tout simplement merveilleuse. Le père du genre Soul revient et le fait de la meilleure façon possible. Avec de nouveaux systèmes, une excellente qualité graphique et un contenu totalement nouveau.

C’est une excellente excuse pour retourner dans l’univers difficile de Demon’s Souls pour affronter non seulement différents ennemis. Sinon aussi à notre propre frustration.

Devil May Cry 5 édition spéciale

La saga Devil May Cry est avec nous depuis de nombreuses années maintenant et le cinquième opus n’est pas une déception. Cela nous montre clairement que Dante est comme un bon vin, les années passent et il va de mieux en mieux. Bien que dans ce cas, Dante ne sera pas seul, puisque l’on retrouve son frère jumeau, Vergil avec qui on peut aussi jouer.

Le jeu a l’air et fonctionne à merveille sur PS5. Les temps de chargement sont incroyablement rapides, pouvoir jouer en 4K à 30 FPS le rend tout simplement merveilleux. Même en désactivant quelques options graphiques, nous pouvons jouer en 4K à 60 FPS en permanence.

LA SALLE DE JEUX D’ASTRO

Dans le cas de la PLAYROOM d’ASTRO, elle est déjà pré-installée sur la PS5. Au début, il semble être un ensemble de mini-jeux pour la démonstration. C’est un peu un aperçu de tout ce que le nouveau matériel a à offrir, mais il le fait superbement.

La salle de jeux ASTRO est quelque chose de simple, doux et beau. Ce qui sert d’introduction à toutes les possibilités que la PS5 a à offrir.

