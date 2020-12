La salle de jeux d’Astro et Call of Duty: Black Ops Cold War sont quelques-uns des jeux qui se démarquent le plus.

Le DualShock était avec nous depuis de nombreuses années, et pour la première fois en quatre générations, PlayStation nous a proposé un contrôleur complètement différent. Il porte bien le nom DualSense et fait sensation chez les joueurs grâce à des éléments tels que les déclencheurs adaptatifs, les vibrations haptiques ou le microphone intégré.

Bien sûr, une commande avec de telles possibilités resterait une anecdote si elle n’était pas les jeux vidéo qui les exploitent, mais que sont-ils? La PS5 n’est sur le marché que depuis quelques jours et n’a pas beaucoup de titres, mais il y en a déjà qui ont réussi à en tirer le meilleur parti. Nous vérifions les jeux qui utilisent au mieux DualSense.

Salle de jeux d’Astro Sans aucun doute, le titre qui profite le mieux de la commande. Un hommage à l’histoire de Sony qui exploite pleinement des fonctionnalités telles que les déclencheurs adaptatifs et les vibrations haptiques. Une expérience pour les sens, dans laquelle vous pouvez parfaitement différencier si vous marchez sur terre, sur herbe ou sur l’eau.

WRC 9 Contrairement à ce qui a été vu dans DiRT 5, le jeu de rallye Kylotonn fait bon usage des capacités du DualSense. C’était l’un des premiers jeux à avoir clairement expliqué ce que cette commande pouvait faire. De plus, force est de constater que le genre y gagnera beaucoup grâce à lui.

Les âmes du démon Ce n’est pas l’un de ceux qui l’exploitent le plus, mais le retour du classique From Software a quelques fonctionnalités intéressantes. Par exemple, le haut-parleur du contrôleur reflète parfaitement lorsque nous absorbons des âmes, recevons un écrasement ou frappons un bouclier métallique.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops Les déclencheurs sont appelés à être les principaux protagonistes des jeux d’action, et le jeu de tir populaire d’Activision en est un bon exemple. La détente offre une résistance variable en fonction de l’arme équipée, ce n’est pas la même chose de tirer sur un AK-47 qu’un Kar 98!

Bugsnax Enquêter et capturer d’étranges créatures sur une île isolée semble intéressant. Et que le DualSense se comporte différemment selon les actions que nous entreprenons, cela améliore les choses. Pose de pièges, tir avec une fronde … Vibrations et déclencheurs travaillent ensemble pour soulever le tout.

En savoir plus: PS5, DualSense, salle de jeux d’Astro, Demon’s Souls, Bugsnax et Call of duty Warzone.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');