Des opportunités comme celles d’aujourd’hui que vous ne verrez pas plus tard.

Écrit par JuanMi Guirado

Nous sommes au milieu du Black Friday 2020 sur AliExpress. Il est vrai que les offres n’ont pas cessé de se produire tout au long de ce mois de novembre, mais AliExpress Plaza voulait continuer à baisser les prix en des milliers et des milliers de produits. Aujourd’hui nous vous présentons 10 nouveaux crashs cela vous intéresse sûrement.

Un nouveau Black Friday plein d’offres Il faut des millions de personnes pour visiter AliExpress pour obtenir ce qu’elles attendent presque toute l’année. Beaucoup n’ont attendu que quelques mois, d’autres ont vu comment cela aspirateur mobile, robot ou montre intelligente Il a atteint son prix idéal aujourd’hui. Ne le manquez pas.

10 offres de Black Friday sur AliExpress Plaza

Xiaomi Mi 10T

S’il y a une marque qui se répète chaque année parmi les trois meilleurs vendeurs mobile, c’est Xiaomi. Ce Xiaomi Mi 10T est un pas en avant pour se concentrer sur une caméra arrière exceptionnelle et avancée Connectivité 5G. C’est un terminal avec une puissance à revendre grâce au Snapdragon 865 et ses 6 Go de RAM. En outre, son énorme Batterie de 5000 mAh avec une charge rapide, son écran précieux 6,67 pouces avec un rafraîchissement de 144 Hz et sa triple caméra de 64, 13 et 5 mégapixels avec triple fabricant (Sony, Omnivision et Samsung, respectivement), en font un mobile parfait pour profiter et offrir en cadeau.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi 10T 6 + 128 Go

Oppo A91

Oppo est un autre des fabricants qui ont un 2020 assez porteur. Et c’est que le constructeur chinois ne cesse de surprendre le public européen avec de gros terminaux dans toutes les gammes. Cet Oppo A91 baisse considérablement son prix en moins de 200 € pour la première fois. Et est-ce que pour ce prix, vous obtenez un terminal Android avec un panneau 6,4 pouces Full HD +, une batterie de 4,025 mAh avec charge rapide à 20W, connexion Prise jack 3,5 mm, processeur Helio P70 octa-core, 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Et n’oublions pas votre caméra quad 48, 8, 2 et 2 mégapixels avec lesquels vous prendrez plus d’une bonne photo.

Acheter sur AliExpress: Oppo A91 8 + 128 Go

realme 7 Pro

Et on ne pouvait pas oublier realme, ce fabricant, propriété d’Oppo, qui surprend le monde ces derniers mois. Depuis la sortie du realme X2 Pro, ils n’ont pas cessé de se produire énormes terminaux Android. Ce realme 7 Pro est une continuation de la qualité de la version précédente (realme 6 Pro) l’année dernière. Et on ne peut espérer du succès qu’avec un smartphone équipé d’un processeur Snapdragon 720G, qui monte 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire de base, un panneau de 6,4 pouces avec une résolution Full HD +, un Batterie de 4500 mAh avec charge ultra rapide à 65W, et une caméra quad 64, 8, 2 et 2 mégapixels à l’arrière signé par Sony.

Acheter sur AliExpress: realme 7 Pro 8 + 128 Go

Jeux PS4 Pro 1 To +

Si la génération précédente de consoles de bureau était considérée pour quelque chose, c’était parce que c’était un territoire complètement dominé par PlayStation. Cette PS4 Pro par 1 To de mémoire Il est accompagné de plusieurs jeux et d’un contrôleur pour beaucoup moins que vous ne l’imaginez. Son prix baisse jusqu’à 329 € grâce à Coupon 100 € qu’AliExpress a organisé pour tous les intéressés. Les jeux qui l’accompagnent sont: La saga Uncharted (5 jeux), The Last of Us, Gravel, Zombies Army Trilogy et Kingdom Hearts 3. Un dernier.

Acheter sur AliExpress: PS4 Pro 1 To + 9 jeux

Vélo spinning gridinlux Trainer ALPINE 8000

Prêt à brûler des calories? Ce vélo de spinning de la firme gridinlux Ne vous décevra pas. Beaucoup de bagages dans le secteur, et un prix méconnaissable. Son modèle haut de gamme baisse de prix ce Black Friday. C’est un vélo avec un Volant d’inertie de 25 kg, des capteurs de fréquence cardiaque sur le guidon, réglage de la résistance millimètre, pédales en aluminium renforcé, design haut de gamme et très frappant.

Acheter sur AliExpress: gridinlux Trainer ALPINE 8000

Téléviseur intelligent Samsung QLED

Samsung jette ses QLED ce Black Friday. Il dispose de 3 de ses modèles avec une remise insultante. Il s’agit du Modèles Q64T, Q60R et Q60T de 43, 50, 55 et 65 pouces, qui peut être acheté aujourd’hui de 489 € à 979 € pour le plus grand modèle et ses fonctionnalités. Ils montent tous des panneaux avec une résolution 4K, avec technologie Quantum dot, HDR et assistant vocal. De plus, sa construction est si précise que vous ne remarquerez pas les arêtes minimales de l’écran.

Acheter sur AliExpress: Samsung QLED Q64T, Q60R et Q60T

OnePlus 8T

L’un des terminaux de l’année baisse son prix de près de 150 € sur le site officiel. Nous parlons d’un smartphone qui monte un processeur Snapdragon 865, 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Et ce n’est pas seulement cela, mais ce OnePlus 8T monte un panneau Amoled de 6,55 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, en plus d’un excellent Caméra quad 48, 16, 2 et 5 mégapixels signé par Sony. Et, comme si cela ne suffisait pas, son Connectivité NFC, 5G et batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 65 W compléter un magnifique terminal Android.

Acheter sur AliExpress: OnePlus 8T 8 + 128 Go

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

L’un des smartphones de gamme milieu de gamme la plus acclamée par le public ce 2020. Et ce n’est pas seulement à cause de son prix ajusté, mais à cause de ses spécifications. C’est un terminal dont le noyau central est le Snapdragon 765G, accompagné de 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire, un Batterie de 4160 mAh avec charge rapide, un Panneau Amoled de 6,57 pouces, Connectivité NFC, 5G et une caméra quad 48, 8, 2 et 5 mégapixels signée Omnivision. Pour ce prix, peu de choses sont si complet et bon.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6 + 64 Go

Amazifit GTS

Il s’agit d’une montre intelligente des habitants d’Amazfit qui a réussi à toucher la majorité du public. Nous n’avons pas tous l’intention de laisser une grosse somme sur une Apple Watch, et c’est à cela que cet Amazfit GTS est destiné. Cette smartwatch monte un Panneau Amoled haute visibilité au soleil, un batterie qui dure environ 14 jours d’utilisation continue, est resistant à l’eau jusqu’à 5 ATM de pression, dispose d’un capteur de fréquence cardiaque et 12 modes sportifs intégré.

Acheter sur AliExpress: Amazfit GTS

Xiaomi Mi Box S

L’un des appareils de votre salon les plus vendus ces dernières années. Xiaomi a révolutionné le secteur en proposant Android TV sur votre ancien téléviseur en très peu d’argent. Cette Mi Box S, connectée par HDMI, fait un téléphone mobile sur votre téléviseur grâce à Chromecast intégré, assistant vocal virtuel dans le télécommande bluetooth, et toutes sortes d’applications qui peuvent être installées sur votre Mi Box S gratuitement (ou payantes) dans l’App Store de Google Play. Donnez une seconde vie à votre téléviseur avec une Xiaomi TV Box.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi Box S

Et plus de coupons pour ne pas vous lasser d’acheter ce Black Friday

AliExpress nous a laissé quelques coupons supplémentaires que vous pouvez échanger sur des milliers de produits ce Black Friday 2020. Profitez de la générosité de ces jours.

BF2020ES3: 3 € de réduction pour les achats supérieurs à 30 €BF2020ES5: 5 € de réduction pour les achats supérieurs à 50 €BF2020ES7: 7 € de réduction pour les achats supérieurs à 70 €BF2020ES10: 10 € de réduction pour les achats supérieurs à 100 €BF2020ES12: 12 € de réduction pour les achats supérieurs à 120 €blackfriday20: 20 € de réduction pour les achats supérieurs à 190 €blackfriday30: Remise de 30 € pour les achats supérieurs à 290 €BF2020NEW: 4 € de réduction pour les achats supérieurs à 5 €