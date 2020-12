Ces smartphones répondent aux exigences que nous demandons le plus dans notre pays.

Écrit par Miguel Paredes dans Mobile

Bien que cela puisse sembler non, il y a quelque chose sur lequel la majorité des Espagnols sont d’accord. Comme le souligne une étude réalisée par Kantar en 2017 et collectée dans Europa Press, les utilisateurs de notre pays priorisent 3 sections de base lors de l’achat d’un smartphone: un prix inférieur à 300 euros, un grand écran et une bonne section photographique.

Par conséquent, nous avons décidé de plonger dans les meilleures options de ce 2020 et de créer une sélection. Ceux-ci sont 5 mobiles qui répondent à ce que recherchent les Espagnols. Nous vous indiquerons les caractéristiques de chacun d’eux, lequel correspond le mieux à vos besoins?

PETIT X3

Savoir plus: POCO X3

Les fonctionnalités du POCO X3 un panneau IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. En plus d’être énorme, il est vraiment rapide et fluide grâce à son taux de rafraîchissement élevé.

Sous le châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 732G, une puce que vous pouvez demander beaucoup avec des applications exigeantes. Dans son dos, nous rencontrons une caméra quadruple qui fait un excellent travail. Comme je l’ai souligné dans votre critique, vous pourrez prendre de bonnes photos dans presque toutes les situations.

Écran: IPS 6,67 pouces, résolution Full HD + et 120 HzProcesseur: Qualcomm Snapdragon 732GMémoire RAM: 6 GoAppareils photo: caméra arrière quad 64 + 13 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale 20 mégapixelsTambours: 5 160 mAh

Xiaomi Mi 10T Lite

Savoir plus: Xiaomi Mi 10T Lite

Le Xiaomi Mi 10T Lite intègre un grand panneau AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD + et 120 Hz. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 750G, un processeur puissant qui déplacera les applications exigeantes en douceur.

L’appareil chinois comporte également 4 caméras à l’arrière, qui sont dirigés par un superbe capteur de 108 mégapixels. On n’oublie pas sa batterie, qui atteint 4 820 mAh et profitez d’une charge rapide.

Écran: IPS 6,67 pouces, résolution Full HD + et 120 HzProcesseur: Qualcomm Snapdragon 750GMémoire RAM: 6 GoAppareils photo: caméra arrière quad 64 + 13 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale de 16 mégapixelsTambours: 4 820 mAh

realme 7 Pro

Savoir plus: realme 7 Pro

Il realme 7 Pro, que nous avons pu analyser il y a quelque temps, dispose d’un panel Résolution Super AMOLED et Full HD + de 6,4 pouces.

Votre cerveau est le Snapdragon 720G de Qualcomm, qui est livré avec des versions de 6 Go et 8 Go de RAM. Ce realme 6i a également une caméra arrière quad et une grande batterie de 4 500 mAh.

Écran: 6,4 pouces Super AMOLED, résolution Full HD + et 405 DPIProcesseur: Qualcomm Snapdragon 720GMémoire RAM: 6 Go et 8 GoAppareils photo: caméra arrière quad 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale 32 mégapixelsTambours: 4 500 mAh

Samsung Galaxy A51

Savoir plus: Samsung Galaxy A51

Il Samsung Galaxy A51 incorpore un panneau AMOLED de 6,5 pouces et une résolution Full HD +. Dans ses entrailles, le Exynos 9611 fabriqué par Samsung lui-même. Vous pouvez le trouver dans les versions de 4 Go, 6 Go et jusqu’à 8 Go de mémoire RAM.

Le terminal coréen a également 4 caméras sur son arrière conduit par un capteur de 48 mégapixels. Sur sa face avant, un appareil photo de 32 mégapixels. On n’oublie pas sa batterie, qui atteint 4000 mAh avec charge rapide.

Écran: Super AMOLED 6,5 pouces, résolution Full HD + et 405 DPIProcesseur: Samsung Exynos 9611Mémoire RAM: 4 Go, 6 Go et 8 GoAppareils photo: caméra arrière quad 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels | Caméra frontale 32 mégapixelsTambours: 4 000 mAh

Samsung Galaxy M31

Savoir plus: Samsung Galaxy M31

Le Samsung Galaxy M31 arrive avec un écran Super AMOLED qui atteint 6,4 pouces avec une résolution Full HD +.

Son cerveau est l’Exynos 9611, qui vient avec une seule version avec 6 Go de RAM et deux options de stockage, 64 Go et 128 Go. À l’arrière, 4 caméras animées par un capteur principal de 64 mégapixels. La batterie de ce Galaxy M31 atteint jusqu’à 6000 mAh et bénéficie d’une charge rapide.

Écran: 6,4 pouces Super AMOLED, résolution Full HD + et 405 DPIProcesseur: Exynos 9611Mémoire RAM: 6 GoAppareils photo: caméra arrière quad 64 + 8 + 5 + 5 mégapixels | Caméra frontale 32 mégapixelsTambours: 6 000 mAh