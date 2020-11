Xiaomi, realme et Oppo ne vous laisseront pas indifférent avec ces prix.

Écrit par JuanMi Guirado

Oui ça il reste très peu d’heures pour que ce grand Journée mondiale du shopping sur AliExpress Plaza. Les bons de réduction deviennent incontrôlables et les gens font leurs courses comme si c’était Noël. Dans cet article, nous vous présentons 10 nouvelles offres Ils pourraient être un excellent cadeau pour quelqu’un de spécial.

Nous allons maintenant nous concentrer sur ce que nous aimons le plus, les téléphones portables. Nous avons compilé 5 terminaux de grande qualité et popularité qui ont un 2020 de survente. De plus, nous vous apportons le meilleur son portable, un robot aspirateur, une montre intelligente et un ordinateur portable qui pourrait bien passer pour un dossier en raison de sa légèreté.

Rejoignez-nous!

Dernières offres: la journée mondiale du shopping touche à sa fin

realme 7 Pro

Le nouveau et le plus populaire de realme est ce realme 7 Pro, un terminal qui arrive chargé de nouvelles et qui renouvelle son prédécesseur avec grandeur. Il arrive avec un pantallion de 6,4 pouces Super Amoled avec une résolution Full HD, avec la puissance que le Snapdragon 720G, ses 8 Go de RAM et une batterie de 4500 mAh avec charge ultra rapide à 65W. N’oublions pas non plus son quadruple appareil photo avec des objectifs de 64, 8, 2 et 2 mégapixels, et sa connectivité NFC et prise jack 3,5 mm, sans oublier nos vieux écouteurs filaires. La meilleure chose est que son prix tombe complètement.

Acheter sur AliExpress: realme 7 Pro

Oppo A9 2020

S’il y avait un mobile que les gens aiment plus en 2020, c’est bien l’Oppo A9. L’entreprise propriétaire de realme est en train de devenir celle qui enregistre la plus forte croissance des ventes cette année dans notre pays, et ce n’est pas étonnant. Cet Oppo A9 2020 arrive avec un processeur Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, un grand écran de 6,5 pouces avec une résolution HD + et un énorme Batterie de 5000 mAh. D’autre part, nous avons la connectivité Connexion NFC et Jack 3,5 mm, et une caméra quad 48, 8, 2 et 2 mégapixels pour faire l’envie de vos amis.

Acheter sur AliExpress: Oppo A9 2020

Xiaomi Mi 10T Pro

Que pouvons-nous dire que nous n’avons pas déjà dit à propos de ce bogue de la technologie mobile Xiaomi. Le Mi 10T Pro est une merveille qui vient balayer son Snapdragon 865, ses 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de base. Et pas seulement cela, mais il a une grande autonomie grâce à son puissant Batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 33W. La chose la plus frappante est sa triple caméra avec un Capteur principal de 108 mégapixels, accompagné de deux autres de 13 MP (grand angle) et 5 MP (objectif macro) pour compléter l’un des appareils photo de l’année. Son écran surprend avec ses 6,67 pouces, Taux de rafraîchissement de 144 Hz et résolution Full HD +.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi 10T Pro

Redmi Note 8 Pro

La sensation de 2019 et une grande partie de 2020 est ce Redmi Note 8 Pro.Avec le départ de son grand frère, le Redmi Note 9 Pro, les ventes n’ont pas souffert, et pour quelque chose ce sera. C’est un smartphone qui monte un processeur MediaTek haute puissance, le G90T, accompagné de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. De plus, il dispose d’un appareil photo de haute qualité avec 4 objectifs de 64, 8, 2 et 2 mégapixels, un énorme Batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 18 W, prise jack 3,5 mm, NFC et un Écran de 6,53 pouces avec une résolution Full HD +. Difficile de trouver une meilleure option pour ce prix.

Acheter sur AliExpress: Redmi Note 8 Pro

Oppo Find X2 Lite

L’un des grands paris d’Oppo est d’apporter un terminal gamme milieu de gamme en Europe et se faufiler parmi les meilleurs vendeurs, et avec ce Find X2 Lite, il le fait. C’est un smartphone avec un processeur très puissant huit cœurs, le Snapdragon 865 (le même que le OnePlus Nord ou le Xiaomi Mi 10 Lite 5G), accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de base. Comme si cela ne suffisait pas, ce mobile Oppo dispose d’un panneau de 6,4 pouces avec une résolution Technologie Full HD + et Amoled. ses Batterie de 4025 mAh avec une charge rapide à 30W, ajoutée à sa grande caméra quadruple de 48, 8, 13 et 2 mégapixels, et sa connectivité NFC et Jack 3,5 mm, en font une option très intéressante pour ce prix réduit.

Acheter sur AliExpress: Oppo Find X2 Lite

Aspirateur robot Xiaomi Mi 1C

Cette édition plus minimaliste du premier robot aspirateur de Xiaomi nous apporte les mêmes fonctions, avec un pic de puissance d’aspiration rare à voir chez un robot de ce prix. Il peut fonctionner avec un maximum de Aspiration de 2500 PA, en plus d’ajouter la fonction vadrouille avec son réservoir d’eau. Votre système de navigation vous permet de vous inscrire dans un carte dans l’application mobile tout l’endroit où il passe et nettoie. Cela rend les nettoyages suivants plus efficace et prenez moins de temps pour terminer et retourner à la base de chargement. Et si vous voulez éponger, il vous suffit de choisir l’un des 3 modes, jetant plus ou moins d’eau dans la zone.

Acheter sur AliExpress: Aspirateur robot Xiaomi Mi 1C

Haut-parleurs LG XBOOM Go PL2 / PL5 / PL7

Ces 3 enceintes signature LG sont en vente aujourd’hui pour une durée limitée. Ce sont trois variantes du LG BOOM Go, avec des puissances différentes, allant de 5 à 30W, Un dernier. Ils sont compatibles avec les assistants vocaux Siri ou Google Assistant et ont éclairage LED personnalisable. Leur son est de la plus haute qualité, car ils ont été fabriqués et supervisés par la société spécialisée dans le son de Chaîne hi-fi Meridian. La qualité n’est pas la seule chose qui se démarque dans ces enceintes, leurs batteries nous donnent une grande autonomie de entre 10 et 24 heures, selon le modèle. Il convient également de souligner sa technologie Dual Action Bass, avec section contrebasse, pour donner plus de profondeur et de qualité à votre musique.

Acheter sur AliExpress: LG XBOOM Go PL2 / PL5 / PL7

Montre Huawei GT2 Pro

‘Prodigieux’ C’est ainsi que Huawei nomme cette smartwatch sur son site Web, et ce n’est pas un hasard. C’est une version améliorée des GT2 et GT 2e, avec une meilleure construction et classe. Vous pouvez sélectionner l’une de ses 200 sphères et personnaliser votre propre style. Nous élargissons le modes d’entraînement intégrés jusqu’à 100, ajouté à son capteur fréquence cardiaque, de VO2 max, saturation en oxygène, GPS interne très précis pour vos itinéraires, et une fonction qui nous informe des prévisions météorologiques dans votre région. Nous avons également un contrôle exhaustif de la qualité du sommeil avec Huawei TruSleep 2.0. Et le meilleur de tous, sa batterie nous abandonne Durée de 14 jours avec une utilisation normale. ses charge rapide vous permet de lui donner jusqu’à 10 heures supplémentaires avec seulement 5 minutes sur le chargeur.

Acheter sur AliExpress: Huawei Watch GT2 Pro

Teclast F7S

Nous avons ici un ordinateur portable de dimensions très contenues cela vous fera oublier en le portant dans un simple étui. Il a un poids très faible grâce à l’aluminium comme matériau de construction principal. Nous sommes devant un ordinateur portable de 14,1 pouces avec une résolution de 1080p, 8 Go de RAM DDR4, Mémoire SSD M.2 de 128 Go (extensible)et un processeur Intel Apollo Lake N3350. En termes de connectivité, il a tout pour plaire: Double WiFi, Bluetooth 4.2, microSD, prise jack 3,5 mm, 2x USB 3.0 et mini HDMI. Sa batterie est sa force, eh bien durera jusqu’à 7 heures fonctionne bien. Et ça vient avec Windows 10 pré-installé.

Acheter sur AliExpress: Teclast F7S

Écouteurs LG TONE Free FN6

Nous terminons notre liste avec des écouteurs qu’Apple souhaiterait avoir dans son catalogue. LG nous propose ces écouteurs autonettoyants entièrement sans fil. Ils ont un système avec la lumière ultraviolette UVnano qui tue 99% des bactéries avec seulement 10 minutes stockées dans son étui. Oui, vous avez bien lu. Comme pour les enceintes BOOM Go, elles lancent également son de haute qualité avec la loupe de Meridian. Avoir double micro pour que vos appels soient plus clairs. Avec la charge qu’apporte votre boîte, vous disposez d’un total de 18 heures d’autonomie. Vous aurez un son plus réaliste et immersif que jamais, et un réduction absolue du bruit extérieur, pour profiter de votre musique préférée en détail.

Acheter sur AliExpress: LG TONE Free FN6

Et plus de coupons, au cas où vous en sauriez peu

AliExpress ne veut pas que vous manquiez votre achat pour la Journée mondiale du shopping, et pour cela, nous avons cette série de coupons afin que vous puissiez profiter des dernières heures de la journée avec eux.

3 € de réduction sur les achats supérieurs à 30 €: 11112020ES35 € de réduction sur les achats supérieurs à 50 €: 11112020ES57 € de réduction sur les achats supérieurs à 70 €: 11112020ES710 € de réduction sur les achats supérieurs à 100 €: 11112020ES1012 € de réduction sur les achats supérieurs à 120 €: 11112020ES1220 € de réduction pour les achats supérieurs à 190 €: onze onze30 € de réduction sur les achats supérieurs à 290 €: onze onze30