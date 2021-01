Si vous êtes fatigué que Google Chrome occupe toute la mémoire de votre mobile, tournez-vous vers ces navigateurs Android idéaux pour remplacer ceux de Google.

Écrit par Beatriz Alcántara sur Google Chrome

Google Chrome est le Navigateur Android le plus populaire depuis des années grâce à sa manipulation facile et aux excellentes fonctions que Google a développées pour lui, entre autres.

Cependant, vous n’aimerez peut-être pas utiliser ce navigateur, soit parce qu’il ne répond pas à vos besoins, soit parce que consomme beaucoup de mémoire RAM du terminal, parce que vous préférez échapper au monde de Google …

Peu importe la raison, vous n’êtes pas obligé de continuer à utiliser Chrome si ça ne te plait pas. Heureusement, il existe des dizaines de bons navigateurs pour Android qui ont également beaucoup à vous offrir.

Alors nous recommandons 5 navigateurs avec lesquels vous pouvez remplacer Google Chrome sur votre mobile ou tablette Android. Prêt à découvrir votre prochain navigateur?

Microsoft Edge

Google a trouvé un concurrent difficile dans Microsoft et son navigateur Microsoft Edge, un outil très complet qui attire de plus en plus d’utilisateurs Android.

Axé sur la confidentialité, ce navigateur bloque automatiquement les trackers de site auquel vous n’accédez pas directement. De plus, vous pouvez naviguer en mode privé quand vous le souhaitez et bloquer les publicités indésirables.

Avec une esthétique très soignée qui inclut le mode sombre, Microsoft Edge est sans aucun doute l’une des meilleures alternatives à Google Chrome en ce moment. Vous pouvez aussi continuer à utiliser les extensions Chrome sans problème.

Savoir plus: Ce sont les navigateurs Web les plus utilisés au monde

Opera Mini

Plus de 500 millions de téléchargements s’accumulent dans le Play Store Opera Mini, un autre excellent navigateur pour Android avec lequel vous ne manquerez pas google chrome, surtout si vous n’aimez pas la grande quantité de RAM qu’elle consomme.

Comme l’indique le terme «Mini», ce navigateur a une taille réduite afin que vous puissiez également l’installer sur des terminaux aux ressources plus limitées.

De plus, il a des fonctions visant à naviguer rapidement même avec les réseaux les plus lents. Avec l’option de navigation intelligente, vous pouvez également choisir le mode de navigation pour enregistrer les données et augmenter la vitesse de navigation.

Si vous recherchez un navigateur rapide et léger sans renoncer à des fonctions telles que personnalisation, blocage des publicités, navigation privée ou en mode nuit, Opera Mini frappe à votre porte.

Mozilla Firefox

Peu de présentations que nous devons faire à ce stade de Mozilla Firefox, l’un des navigateurs les plus populaires pour les ordinateurs et les appareils mobiles. La version Android donne une importance maximale à ces trois aspects: vitesse, confidentialité et sécurité.

De cette façon, Mozilla Firefox a des fonctions spécifiques pour bloquer automatiquement les trackers en ligne et de naviguer en privé sans laisser les informations dans l’historique.

Dans cette alternative à Google Chrome, il ne manque pas de signets et enregistrement des mots de passe, thème sombre, une recherche personnalisée et un design entièrement mis à jour qui facilite une navigation plus rapide. Bref, Mozilla Firefox est un navigateur très complet pour remplacer Chrome.

Navigateur courageux

Si vous pensez que Google Chrome ne vous offre pas de sécurité dont vous avez besoin lorsque vous surfez sur le net, il est temps pour vous de découvrir Brave Browser, l’un des navigateurs les plus sûrs pour Android.

Derrière cette considération se cache une application qui bloque automatiquement les trackers, les pop-ups et tout malware qui veut infecter votre terminal. De plus, vous pouvez synchroniser vos signets en toute sécurité, utiliser des onglets privés et économiser les données et la batterie en réduisant le temps de chargement des pages.

Allez-y et essayez la navigation sans publicité et sans piste avec Navigateur Brave, un navigateur gratuit pour votre Android.

Savoir plus: Les trois meilleurs navigateurs sécurisés pour Android

Navigateur de confidentialité DuckDuckGo

Un autre bon navigateur pour remplacer Google Chrome est le navigateur de confidentialité DuckDuckGo, que nous avons déjà analysé il y a quelque temps pour voir s’il était supérieur à l’application Google. C’est dans cette analyse que nous avons appris que DuckDuckGo donne la priorité à la préservation de la vie privée des utilisateurs avant tout.

Il le fait bloquer l’accès aux informations privées à tout moment de l’utilisateur, même s’il ne navigue pas en mode incognito, et lui donnant des outils pour contrôler les données qu’il partage avec les sites Web qu’il visite.

Comme détail à souligner, DuckDuckGo a un système de notation d’une page Web pour vous avertir de son degré d’intimité, qui peut aller de A -le plus sûr- à F -le plus dangereux-.