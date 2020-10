La clé du succès d’une application aujourd’hui est d’être toujours attentif (et à l’avance) à ce dont l’utilisateur a besoin. Et YouTube, l’un des plus utilisés dans le panorama des réseaux sociaux et autres secteurs, devrait l’être.

Pour cette raison, l’application Google a implémenté jusqu’à 5 nouvelles fonctionnalités pour son application pour appareil mobile, comme un lecteur repensé qui met en évidence la fonction de transcription et l’incorporation de gestes pour accélérer le passage en mode plein écran.

Jetons un œil à ces nouvelles, disponible à partir de ce lundi dans l’application pour Android et iOS:

Chapitres vidéo

Les chapitres vidéo vous aident à mieux naviguer dans les vidéos en vous permettant accéder à une section spécifique d’une vidéo, comme un DVD. Google a étendu cette fonctionnalité à inclure une nouvelle vue de liste que vous pouvez trouver en appuyant ou en cliquant sur le titre du chapitre dans le lecteur. Vous pourrez voir une liste complète de tous les chapitres inclus dans la vidéo que vous regardez, chacun avec une vignette d’aperçu de ce que vous trouverez dans ce chapitre.

Refonte de l’interface de lecture

Faire le des sous-titres plus accessibles, YouTube a déplacé le bouton de cette fonctionnalité vers “un endroit plus visible”, le placer directement dans le lecteur vidéo. A également déménagé le sélecteur de lecture automatique pour faciliter l’activation ou la désactivation pendant que vous regardez, quelque chose que “bientôt nous allons également tester sur la version de bureau de YouTube.”

Vous remarquerez également de petites améliorations dans le lecteur, telles que boutons réorganisés qui simplifient leur apparence et Des contrôles plus rapides pour accélérer que n’importe quelle action que vous entreprenez.

Nouveaux gestes

Les gens adorent pouvoir appuyer deux fois sur la gauche ou la droite d’une vidéo pour avancer ou reculer de 10 secondes. Et Google cherche également à rationaliser l’entrée et la sortie du mode plein écran– Faites simplement glisser votre doigt vers le haut sur la vidéo pour passer en mode plein écran et faites glisser votre doigt vers le bas pour quitter.

Et si vous préférez voir la durée du compte à rebours par rapport à la durée d’une vidéo, vous pouvez maintenant appuyer sur l’horodatage pour basculer d’avant en arrière.

Suggestion d’actions

Lorsque Google pense que prendre telle ou telle action améliorera votre expérience de visionnage, proposera une action possible Ce que vous pouvez faire, par exemple regarder une vidéo en VR si vous avez le bon appareil, ou faire pivoter le mobile pour voir la vidéo en plein écran.

N’oubliez pas de désactiver YouTube

Google a récemment introduit Rappels au coucher, un nouvel outil de bien-être numérique qui vous permet de définir des rappels à des moments précis pour arrêter de regarder des vidéos et aller au lit. Cette fonctionnalité fera partie d’une “suite de fonctionnalités pour vous aider à gérer votre temps sur YouTube”.