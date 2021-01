Aujourd’hui, un livre est devenu une référence qui ne peut manquer dans notre travail professionnel.

Un élément très présent dans le travail quotidien est celui qui a à voir avec la performance professionnelle et la manière dont les livres contribuent à l’améliorer.

Il est essentiel de comprendre que toute stratégie peut être améliorée à l’aide d’un bon livre.

Cette semaine, nous vous recommandons une série de livres qui ne devraient pas manquer dans votre bibliothèque, pour améliorer votre travail en tant que marketeur.

Apprenez à gérer les talents

En gestion des talents et des connaissances humaines

, Armando Cuesta Santos nous prévient que l’avantage concurrentiel des entreprises réside dans leurs ressources humaines, laissant de côté la conviction que le potentiel des entreprises réside dans leurs éléments matériels, énergétiques, financiers ou technologiques.

L’auteur rappelle et prévient qu’à la fin du 20e siècle, Bill Gates affirmait que le but ultime d’une entreprise était d’améliorer la gestion personnelle de ses employés avec les données, les documents et le travail qu’ils effectuent.

Dans ce travail sont notés les concepts, les technologies et leur rôle dans la gestion des talents et comment tirer le meilleur parti du capital humain, ce qui vous aide dans votre sélection de personnel, l’établissement de plans de carrière, «Organisation apprenante» et indemnisation des travailleurs.

L’histoire de Netflix

À l’intérieur ça ne fonctionnera jamais

Marc Randolph nous raconte ce qui se cache derrière Netflix, l’une des entreprises clés de l’industrie du divertissement aujourd’hui.

L’auteur nous avertit qu’en l’an 2000, avec Reed Hastings, ils traversaient l’une des périodes les plus difficiles, de sorte que l’entreprise dans laquelle ils avaient laissé toutes leurs économies, leur travail et leurs années de temps risquait de se perdre.

L’idée à cette époque était d’exploiter une entreprise qui loue des films DVD par courrier, sans les terribles pénalités pour les retours tardifs et malgré le fait qu’il s’agisse d’un modèle commercial innovant, il n’était toujours pas surprenant de générer des bénéfices.

Ce besoin les a obligés à repenser l’approche commerciale, ils ont donc décidé de vendre l’entreprise à Blockbuster pour 50 millions de dollars, cependant, la principale société de location de films à l’époque les a expulsés de leurs bureaux, sans attendre le jour de leur la mort et l’énorme succès de la plateforme de streaming.

Transformez vos loisirs en affaires

Marta Frediani a un livre qui n’a pas de gaspillage: Comment transformer vos loisirs en affaires: comment démarrer votre entreprise en ligne et gagner de l’argent en ligne (Affiliate Marketing No. 1)

.

Au sein de cet ouvrage impressionnant, l’auteur guide les personnes qui cherchent à diversifier leurs revenus, pour pouvoir se lancer ou vendre en ligne.

La proposition de l’auteur s’éloigne des fameuses formules magiques, pour vous guider sur un chemin sûr, pour atteindre un revenu basé sur ce qui vous passionne le plus.

Il offre également des ressources gratuites grâce auxquelles vous pouvez commencer à comprendre quelle niche de marché est la bonne pour votre entreprise, savoir combien cela vous coûtera et quels éléments vous devriez avoir sous la main, principalement juridiques, pour obtenir les idées qui vous viennent. générer de l’argent en faisant ce que vous aimez, soyez efficace.

Le livre vous apprend également à savoir comment identifier où se trouve l’argent sur Internet et la ressource clé pour y parvenir est le marketing d’affiliation, il vous propose donc de devenir un recommandateur professionnel, de sorte que de meilleures références soient établies grâce au dont vous pouvez générer des revenus.

Changez la perspective de votre travail

Dieu te cherche L’emploi est une collection d’essais, d’histoires et d’expériences inspirantes de l’auteur qui contiennent des leçons importantes pour découvrir pourquoi vous êtes dans ce monde. C’est le livre dont vous avez besoin si: Vous n’aimez plus votre travail. Vous êtes au chômage ou avez un emploi inférieur à ce que vous méritez Vous venez d’obtenir votre diplôme et êtes sur le point d’entrer dans le monde du travail Vous avez pris votre retraite mais voulez que votre vie ait plus de sens Vous aimez ce que vous faites tellement que vous voulez inspirer les autres Vous avez marché sans direction mais avez finalement atteint le au bon endroit Vous voulez trouver un travail que vous aimez et avoir la vie dont vous rêvez.

Maintenant lis:

Apprenez à vendre

Dans Todos Venden: échappez à la médiocrité, clôturez toutes vos ventes et vivez une vie épique.

Cris Urzua nous met en garde contre un concept qui prétend être possible et est de pouvoir lire dans l’esprit des clients, cependant, avertit que pour y parvenir, la première chose est de comprendre votre propre esprit.

La proposition d’Urzua est que son livre n’est acheté que par des gens qui vont passer à l’action, qui ont un intérêt pour la négociation, il a l’attitude pour apprendre des sujets tels que le langage corporel, la motivation, le suivi, l’intégrité.

La proposition de l’auteur dans ce travail puissant est que vous appreniez tous les secrets du métier de vendeur et que vous découvriez les meilleures lignes directrices pour y parvenir.

Maintenant lis: