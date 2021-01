Le 6 janvier, fête des rois et fête nationale en Espagne, l’incendie de Samsung commence avec son événement ‘The First Look 2021’ dans lequel le géant sud-coréen nous montrera “l’avenir des écrans” donnant ainsi le coup d’envoi à un éclair commence à faire de l’exercice, dans lequel nous rencontrerons également le nouveau SoC Samsung Exynos 2100 le 12/01 en prélude à la présentation officielle du nouveau Samsung Galaxy S21 le 14 janvier.

Nous savons déjà presque tout sur ce qui sera La gamme phare de Samsung en 2021, qui cette année devance ses concurrents pour devenir presque par extension les smartphones phares d’une plateforme Android avide de nouveautés importantes, qui verra nouvelles lignes pour un design plus fin Et il comprendra des améliorations de l’appareil photo en plus d’un S-Pen qui promet déjà de toucher tout le monde, même en dehors du Galaxy Note.

Dans tous les cas, il y a des détails que les nombreuses fuites ne nous disent pas, nous allons donc jeter un coup d’œil à toutes les informations publiées de Corée et à toutes les rumeurs de l’industrie sur le nouvelles et fonctionnalités que Samsung pourrait implémenter en 2021 pour la première fois dans leurs familles de smartphones… Vous ne voulez pas connaître nos prévisions pour le Samsung Galaxy cette année?

Les 5 prédictions (réalistes) que Samsung pourrait réaliser en 2021

1. En 2021, nous verrons plus de smartphones pliables

Après avoir testé les trois téléphones pliables Samsung, je ne doute pas que l’avenir des smartphones sera pliable ou flexible d’une manière ou d’une autre, bien que peut-être le Galaxy Z Fold2 ne soit pas encore ce que nous attendions de un mobile appelé à révolutionner nos concepts et notre expérience avec les smartphones.

Ainsi, il y a déjà des rumeurs selon lesquelles Samsung prépare un smartphone enroulable qui il pourrait même venir avec le support du S-Pen, ce qui est essentiel pour tirer le meilleur parti d’un panneau grand format.

Dans tous les cas, que cette prédiction se réalise ou non, ce que nous savons, c’est que Samsung prépare déjà de nouvelles générations de Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold, faisant aveuglément confiance à certains modèles qui, l’année dernière, 2020 ont fonctionné comme un charme pour les Sud-Coréens, du moins dans le domaine du battage médiatique.

2. Le stylet optique le plus populaire sera désormais également plus universel

Une autre nouveauté que Samsung devrait rencontrer en 2021, et que nous confirmerons le 14 janvier, est la disponibilité du S-Pen pour plus de mobiles dans la galaxie s’étendant même en dehors de la famille ‘Note’, et évidemment accompagnée de toutes les innovations logicielles qui l’accompagnent.

Dans les conceptions des Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra, il n’y a pas de lacunes où incorporer le crayon, bien que tout semble indiquer que le support sera effectivement là, et que le S-Pen peut être vendu comme accessoire externe Développez les capacités de la gamme emblématique Galaxy S de Samsung en oubliant l’ergonomie avec un autre accessoire à transporter.

Nous verrons si cela est finalement confirmé et si le stylet atteint plus d’appareils Samsung, mais quand la rivière sonne dans l’eau, cela fait des mois que cette rivière sonne plus fort à chaque fois.

3. Meilleure connectivité, avec la 5G et maintenant aussi avec le Wi-Fi 6

Les réseaux 5G sont déjà déployés de manière massive dans le monde entier, ce n’est donc pas un hasard si en 2020 les smartphones compatibles avec cette connectivité de nouvelle génération ont commencé à se démocratiser même dans le milieu de gamme, avec un support déjà autonome et non autonome pour préparer l’avenir le plus proche.

En 2021, nous verrons comment Samsung parie sur la connectivité Wi-Fi 6, la nouvelle norme IEEE 802.11ax, déjà présente dans la plupart des appareils hautes performances du géant sud-coréen mais qui sera désormais également étendu au Samsung Galaxy le moins cher.

4. Les caméras sous écran arriveront-elles en 2021?

C’est peut-être la prédiction dont je doute le plus qu’elle pourrait être dans un smartphone Samsung coupé en publicité en 2021, et c’est que malgré la première de ZTE et de son Axon 20 5G, la vérité est que les résultats n’ont pas toute la qualité attendue, et empêcherait Samsung de offrir cette technologie avec toutes les garanties pour assurer au moins une expérience utilisateur décente.

Quoi qu’il en soit, nous savons que Samsung aime toujours aller partout en premier, et sûrement la Corée ne se sera pas bien assise que ZTE les anticipe avec une nouveauté que tout le monde recherchait depuis longtemps, et que semble être encore dans les couches en l’absence de travaux d’ingénierie et de logiciels… Verra-t-on un Samsung avec une caméra intégrée sous le panneau AMOLED cette année? Il faudra encore attendre!

5. Il y aura de nouveaux partenariats pour offrir une valeur ajoutée

En ce sens, nous avons déjà vu de nombreux mouvements ces derniers temps, avec accords qui incluent non seulement les développeurs de jeux vidéo comme Epic Games, qui a publié Fortnite pour mobile sur le Galaxy Store avant tout autre endroit que aussi aux géants comme Microsoft et aux petites entreprises comme Hiya Ils proposent leur logiciel de détection des appels spam.

Cette voie se poursuivra sûrement en 2021, avec une One UI de plus en plus raffinée cela fait même rougir Android et Google lui-même avec des fonctionnalités telles que le spectaculaire Samsung DeX et le bureau étendu dont de nombreux utilisateurs profitent chaque jour.

Dans ce processus d’allégement Samsung a déjà éliminé son Cloud au profit de Microsoft OneDrive, et beaucoup disent que Google travaille depuis un certain temps sur la possibilité que L’assistant est natif de tous les Galaxy, ce qui fait que Samsung oublie Bixby. Nous devrons le voir dans les futurs événements Samsung pour les développeurs, mais il y aura sûrement des nouvelles à cet égard.

TITRE BONUS: Des rumeurs circulent depuis longtemps sur l’abandon de la famille Galaxy Note, mais il n’y a pas trop d’options que cela se produise en 2021, et Samsung a déjà confirmé que bien que le support du S-Pen soit étendu à plus d’appareils la famille Galaxy Note ne sera pas abandonnée pour le moment, en gardant le stylet intégré comme une marque de fabrique.

Cela ne garantit pas que la décision changera dans un proche avenir, mais à ce jour, ce n’est pas quelque chose qui semble faisable, nous avons donc décidé de la laisser comme corollaire.

Ce qui est clair, c’est que Samsung nous a préparé un atterrissage précaire en 2021, il faudra donc être attentif à tout ce qui bouge en Corée du Sud car les turbulences arrivent dans la Galaxie d’un géant qui a terminé 2020 avec des chiffres spectaculaires et un sourire sur son visage … Que vont-ils nous préparer pour cette nouvelle année et pourquoi ont-ils tant voulu courir?

