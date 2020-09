Netflix a dans son large catalogue de films, séries et documentaires une poignée de productions qui parlent de marketing et de publicité. Si vous évoluez dans les deux mondes et que vous aimez le cinéma, c’est aujourd’hui le jour où vous pourrez vous asseoir dans votre fauteuil préféré et dévorer ces histoires qui vous apprendront les différents univers de la consommation, de la création et de la manipulation mentale.

Le marketing et la publicité sont partout. On peut pratiquement dire que tout dans notre vie est régi par les statuts que les deux domaines ont marqués depuis leur naissance. La façon même dont nous nous comportons et nous nous faisons connaître aux yeux des autres est une marque personnelle, une sorte de marketing individuel régi par une campagne de positions, de comportements et de points de vue.

En peu de mots

Chaque épisode se concentre sur un thème particulier qui a changé ou est en train de changer l’histoire de notre civilisation. Politique, impact environnemental, industrie musicale, recherche d’intelligence extraterrestre, sont quelques-uns des thèmes qui défilent à travers cette série de 2 saisons.

Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)

Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt) est un garçon de 17 ans qui vit dans un petit village en Allemagne. Moritz a un objectif très clair: reconquérir son ex-petite amie qui vient de rentrer des États-Unis avec une personnalité très différente de celle avec laquelle il est parti. Pour ce faire, le garçon lance une entreprise de drogue sur le dark web, montrant un talent inné.

Société de consommation

Cette série nous montre le côté sombre des multinationales: les tromperies qu’elles commettent pour vendre et commercialiser leurs produits à grande échelle, ainsi que les tactiques qu’elles utilisent pour faire de la société de consommation cela: une société de consommation pour toujours.

Faim de pouvoir

Michael Keaton incarne l’homme qui a conduit McDonald’s à devenir l’empire qu’il est aujourd’hui. Bande divertissante qui, en plus de raconter une histoire extrêmement intéressante et amusante, est une leçon de marketing et d’affaires pour toute personne impliquée dans cette industrie. Le film nous montre un débat acharné entre l’éthique et le rentable dans le monde des affaires, entre la création et l’exploitation et les limites auxquelles nous pouvons aller pour gagner plus d’argent. Et avoir plus de puissance.

Bill Gates sous la loupe

Bill Gates est un homme dont presque tout le monde a entendu parler. Mais que savons-nous vraiment du fondateur de Microsoft? Cette production nous montre l’esprit, les habitudes, la formation et l’univers qui entoure l’entité et la figure de l’un des hommes les plus riches du monde. Ses idées sont brillamment affichées dans un produit qui sert non seulement à rencontrer Gates mais aussi à connaître l’état du monde aujourd’hui, si plein de contradictions et de dangers de toutes sortes.

