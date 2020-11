5 raisons pour lesquelles The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima font un cadeau parfait pour le Black Friday

Deux des jeux les mieux notés de 2020, avec 17 nominations aux Game Awards 2020.

Il y a quelques jours à peine, les offres PlayStation Store ont commencé pour le Black Friday avec des dizaines de jeux vidéo de soldes jusqu’au 30 novembre, et parmi eux, se démarquent deux des jeux les plus réussis et les plus réussis de 2020, qui figurent également sur la liste des nominés au jeu de l’année aux Game Awards 2020. Il est possible que vous les ayez déjà, sinon, vous prenez déjà du temps!, mais maintenant que nous approchons de dates aussi importantes que Noël, pourquoi pas donner The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima à un ami ou à un parent? Avec son nouveau prix dans ces offres, c’est une option très tentante.

Si nous parlons de The Last of Us Part II, qui peut être acheté pour 39,99 euros, cette aventure d’action spectaculaire développée par Le chien méchant Il a déjà laissé des millions de joueurs à travers le monde sans voix avec la brutalité de ses fusillades, le réalisme de ses combats au corps à corps et une histoire qui laisse sa marque. Dans notre examen de The Last of Us Part II, nous avons noté que le jeu offre certaines des «meilleures scènes d’action de ces dernières années, des valeurs de production extrêmement élevées et une histoire fascinante».

Avec une grande distribution de personnages principaux et une attention étonnante aux détails, il y a peu de raisons de ne pas saisir ce qui est sans doute l’une des meilleures sorties de 2020. En voici quelques-unes:

Une histoire qui vous surprend et vous marque en tant que joueur.

Scènes d’action typiques d’un film et moments de tension maximale.

Le voyage à travers Seattle regorge de scènes inoubliables.

Ellie, l’un des personnages les plus complexes jamais créés dans un jeu vidéo.

Une aventure avec le sceau de qualité incontestable de Naughty Dog, auteurs d’Uncharted.

La suite de The Last of Us a de nombreuses vertus, au point que le nouveau Naughty Dog a été le titre avec le plus de nominations aux Game Awards 2020, avec un total de dix nominations dont: Jeu de l’année, Meilleure réalisation, Meilleur récit, Meilleure direction artistique, Meilleure bande originale ou Meilleur jeu d’aventure / d’action.

Achetez The Last of Us Part II pour 39,99 euros

Une autre option difficile à échouer est Ghost of Tsushima, le nouveau Sucker Punch, qui a également fait tomber des millions de joueurs amoureux de la beauté de son Japon féodal et son action passionnante en monde ouvert. La dernière version exclusive majeure de la PS4 a abaissé son prix à 49,99 euros, ce qui en fait un achat encore plus intéressant pour votre plaisir personnel ou, comme nous l’avons mentionné, comme cadeau pour ces dates importantes.

Ghost of Tsushima est l’un de ces jeux vidéo qui vous permet de simplement explorer ses magnifiques paysages naturels, découvrir ses nombreux secrets, mettre son mode photo à l’épreuve avec quelques filtres qui vous donneront l’impression d’être dans un film d’Akira Kurosawa; mais le nouveau travail des auteurs de la série inFamous se distingue également par le marge de manœuvre face à vos défis. Vous pouvez aller de front, suivre le chemin du samouraï en profitant de duels katana passionnants, ou utiliser les ombres, suivre le chemin du fantôme, pour surprendre vos rivaux en les tuant sans que personne ne s’en aperçoive. Aussi comme mise à jour gratuite, le jeu dispose déjà du mode coopératif Légendes et Nouveau jeu +, ce qui signifie qu’il offre de nombreuses heures de divertissement.

Il existe de nombreuses armes parmi lesquelles choisir et de multiples options pour que l’action change radicalement entre les missions. De plus, si vous aimez la culture japonaise, vous apprécierez l’épopée L’histoire de Jin Sakai et les nombreux moments magiques avec lesquels nous laisse un autre des grands jeux vidéo de 2020, avec 7 nominations aux Game Awards à des prix prestigieux tels que Jeu de l’année, Meilleure réalisation, Meilleur récit ou Meilleure direction artistique, entre autres. Voici quelques-unes des raisons d’un tel succès:

L’île de Tsushima est un cadre magnifique; l’exploration est très agréable.

Liberté d’être un samouraï ou le fantôme combattant avec katana ou furtif.

Grimpez dans les sanctuaires, les missions de légende et maintenant aussi le mode coopératif Legends gratuit.

Les combats de samouraïs sont très amusants, avec une esthétique de style Kurosawa.

Une belle histoire avec des personnages intéressants, des moments épiques et beaucoup d’émotion de samouraï.

Acheter Ghost of Tsushima pour 49,99 euros

Les offres PS Store pour Black Friday offrent de nombreuses autres alternatives, mais avec The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima étant deux des meilleures sorties de 2020, si vous voulez faire plaisir à un ami ou à une famille, il est difficile d’en trouver une meilleure. présent.

