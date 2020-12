Immortels Fenyx Rising Il est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. En plus d’être la dernière grande lettre d’Ubisoft pour la fin de l’année, c’est un grand jeu que tous les fans de titres mondiaux ouverts doivent essayer. Dans notre revue, nous vous expliquons pourquoi cet épisode en vaut la peine, et voici cinq autres raisons de donner une expérience qui a réussi à se positionner comme plus qu’un simple clone de Breath of the Wild.

Un monde plein de choses à faire

Immortals Fenyx Rising est un jeu en monde ouvert, où vous avez la liberté de choisir votre propre chemin. De cette façon, vous pouvez visiter la vaste île du titre de la manière qui convient le mieux à votre niveau. Sur votre chemin, vous trouverez des centaines d’activités, allant des énigmes assez difficiles aux ennemis qui vous mettront à l’épreuve. Mieux encore, chaque activité est suffisamment proche l’une de l’autre, ce qui vous rendra constamment actif et ne vous ennuiera jamais.

Une histoire intéressante et drôle

Le titre Ubisoft nous raconte une histoire très intéressante où un écuyer doit libérer plusieurs dieux de leur prison et vaincre un redoutable titan. Bien que tout cela puisse paraître assez simple au début, vous vous rendez vite compte que l’aventure comporte plusieurs concepts intéressants. L’un des points les plus importants est le scénario, qui parvient à transmettre la mythologie grecque de manière sincère et amusante, où les personnages ne prennent pas leurs actes douteux si au sérieux.

Grand espace de personnalisation

Dans Immortals Fenyx Rising, vous avez la possibilité de personnaliser tous les éléments possibles. Non seulement vous pouvez faire de votre personnage principal un homme ou une femme, mais vous avez également à votre disposition diverses armures et casques qui changent l’apparence de Fenyx, et lui accordent une série de bonus qui vous seront utiles en combat. De la même manière, vous avez la possibilité de trouver différents équipements tout au long de votre aventure, avec lesquels il sera possible d’expérimenter différents styles de combat, ainsi que de modifier le style visuel et de créer un répertoire d’objets qui représentent vos goûts.

Difficile du début à la fin

Immortals Fenyx Rising peut sembler être un jeu assez simple, mais c’est en fait plus que cela. Bien que vous ayez la possibilité de changer la difficulté, le jeu comporte encore un certain nombre de défis sous la forme des coffres de Tartarus. Ces sections sont similaires aux sanctuaires de Breath of the Wild, en ce sens qu’il s’agit de salles à thème qui vous offrent une mise à niveau lorsque vous les terminez. Des niveaux pleins d’ennemis, en passant par une reconstitution de flipper, aux énigmes qui vous feront réfléchir pendant plusieurs minutes jusqu’à ce que vous trouviez la solution parfaite, vous pouvez en attendre beaucoup du jeu dans cette section.

Un avenir très intéressant

Comme vous le savez, Immortals Fenyx Rising recevra le DLC à l’avenir. L’un d’eux nous permettra de jouer en tant que nouveau personnage et de vivre une histoire mettant en vedette les figures mythologiques de la culture chinoise. Sans aucun doute, une idée très intéressante qui laisse la porte ouverte à de futures suites qui décident d’explorer la mythologie culturelle préhispanique, japonaise, européenne et autre avec la même touche nous offre l’aventure principale. Ubisoft a une nouvelle IP avec beaucoup de potentiel sur ses mains, espérons qu’elle ne la gaspille pas.