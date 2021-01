Si la physique ou la chimie vous a volé le cœur à l’adolescence, ces séries y aspirent également.

Physique ou chimie C’était une série de style adolescent qui a été diffusée ouvertement à la télévision espagnole via la chaîne Antena 3 de 2008 à 2011, conquérant des millions de téléspectateurs. Les histoires d’un groupe d’adolescents qui fréquentent son école ont parcouru un long chemin, introduisant des sujets de toutes sortes allant des relations amoureuses les plus typiques aux problèmes d’attirance sexuelle, de drogues et bien plus encore.

Si une autre série pour adolescents comme El Internado voit naître en tant qu’actrice Ana de Armas, Física o Química est le premier grand rôle d’rsula Corberó, qui plus tard jouira d’une renommée mondiale dans La Casa de Papel.

Cette série a vu comment Atresmedia l’a récemment ramené à la vie pour quelques épisodes spéciaux à travers Physique ou Chimie: La Réunion et bien que pour le moment il ne puisse être vu que sur AtresPlayer Premium, nous n’excluons pas qu’il finisse par atteindre d’autres plates-formes telles que Amazon Prime Video. En fait, la physique ou la chimie originale peut être trouvée dans son intégralité dans la version espagnole d’Amazon Prime Video, bien que si vous l’avez déjà très visible, nous vous apporterons 5 séries de vidéos Amazon Prime similaires à la physique ou à la chimie.

Embarquement

Il y a quelques paragraphes j’ai mentionné un autre des drames adolescents du moment et c’est que pendant quelques années, Antena 3 a eu la physique ou la chimie et Embarquement, deux séries d’une importance énorme dans la vie des adolescents espagnols. La série qu’Ana de Armas nous a présentée aux Espagnols a commencé un an auparavant et s’est également terminée un an auparavant. Des mystères de toutes sortes se sont déroulés dans un internat où le danger se cachait à chaque coin de rue. Vous pouvez retrouver l’intégralité des 7 saisons de la série sur Amazon Prime Video Spain.

Un pas en avant

Avant le stage et la physique ou la chimie, il est arrivé en Espagne Un pas en avant, une série qui raconte aussi la vie de plusieurs adolescents mais cette fois hors du milieu scolaire en tant que tel, puisque nous substituons des lycées ou des internats à une école de danse. Dans Un Paso Adelante, des acteurs et actrices tels que Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz, Beatriz Luengo se sont fait connaître. Dans Amazon Prime Video, vous pouvez trouver les 3 premières saisons de la série.

Année: 2002, Saisons: 6 (3 sur Prime Video), Épisodes: 84, Durée approximative: 70 minutes.

Compagnons

Oui, nous continuons à remonter le temps jusqu’à ce que nous arrivions à la série pour adolescents par excellence. Companions est sûrement la graine de la série adolescente espagnole qui nous sont parvenus au cours des 20 dernières années. Cette série a commencé en 1998 et s’est terminée en 2002, mais au cours de ces 4 années, ils ont eu le temps de créer jusqu’à 9 saisons, toutes disponibles sur Amazon Prime Video.

Année: 1998 Saisons: 9 Épisodes: 122 Durée approximative: 80 minutes.

Dames du HAMPA

On revient au présent et c’est ça Señoras del HAMPA est probablement l’une des séries espagnoles les plus drôles du moment. Cette fois, les histoires sur les instituts et les écoles se concentrent sur un groupe de mères qui, après avoir commis un crime, sont impliquées dans une succession d’événements étranges. Des vétérans de la télévision et du cinéma espagnols tels que Toni Acosta, Malena Alterio et Nuria Herrero nous apportent une série amusante, addictive et très réussie qui vous fera rester collé à l’écran pendant longtemps. Dans Prime Video, vous pouvez retrouver ses 2 saisons jusqu’à présent.

Il n’y a personne vivant ici

Peut-être qu’il n’y a pas de meilleure série espagnole qu’ici il n’y a personne qui vit. L’originalité des scénaristes, l’énorme casting du personnage et les phrases et situations mythiques en ont fait “The Spanish Simpsons”, avec une multitude de blagues que nous pouvons répéter de la série dans notre quotidien. Il n’y a personne vivant ici est une de ces séries que vous devez voir si vous ne l’avez pas déjà fait. Oui, cela n’a que peu ou rien à voir avec la physique ou la chimie, mais nous ne pouvons pas terminer une telle liste sans la recommander.

Année: 2003 Saisons: 6 Episodes: 91 Durée approximative: 60 minutes les 3 premières saisons, 90 minutes les 3 dernières.