Nous vous proposons 5 séries aussi bonnes que La Casa de Papel que vous pouvez trouver sur HBO.

La Casa de Papel est l’une des caractéristiques de Netflix. Après une horrible première à la télévision gratuite via Antena 3, la série a atterri dans le catalogue Netflix et c’est là qu’elle s’est répandue dans le monde entier. Le phénomène de La Casa de Papel est survenu lorsque ses acteurs et actrices ont été plongés dans d’autres rôles, ayant oublié l’existence de ce projet et accueillant à bras ouverts qu’une seconde chance était accordée à une série prometteuse.

La Casa de Papel nous raconte une intrigue alambiquée pleine de rebondissements et d’astuces de scénario dans laquelle le professeur veut faire le plus grand succès de l’histoire non pas en volant de l’argent, mais en l’imprimant dans sa propre maison d’argent et de timbre espagnol. Après le succès sur Netflix est venu l’occasion de prolonger la série avec une troisième partie divisée en deux saisons, accompagnée d’une dernière partie qui arrivera bientôt.

Bien que sur HBO nous puissions trouver de superbes séries bien au-dessus de ce que propose La Casa de Papel, nous vous proposons des séries dans le style de La Casa de Papel qui sont tout aussi bonnes et que vous pouvez trouver sur HBO Espagne. Voici 5 séries HBO aussi bonnes que La Casa de Papel.

30 pièces

30 pièces Il s’agit de l’œuvre la plus récente d’Álex de la Iglesia, un réalisateur espagnol qui ne laisse jamais personne indifférent. Son style particulier nous a amené des films de toutes sortes, mais ce n’est pas que nous l’ayons vu trop se prodiguer dans le monde des séries. 30 Coins est l’une de ses rares séries et est actuellement en diffusion. Cette série nous raconte l’histoire du Père Vergara, qui fuit son passé en se réfugiant lui-même contre le diable, qui le poursuit pour récupérer un trésor, l’une des 30 pièces pour lesquelles Judas a trahi le Christ.

Année: 2020 Saisons: 1 Épisodes: 8 Durée approximative: 60 minutes

Patrie

** Patria ** est une autre série espagnole récemment lancée qui enquête sur les événements survenus au cours des années les plus difficiles du groupe terroriste ETA. Basé sur le livre du même nom, Patria nous montre le point de vue des victimes et des bourreaux dans une série cruelle, dure et émouvante sur 8 épisodes.

Année: 2020 Saisons: 1.Épisodes: 8.Durée approximative: 55 minutes.

Le ministère du temps

Le ministère du temps C’est l’une des séries les plus originales de ces dernières années, autant que certains la réduisent à une imitation de Doctor Who. Cette série diffusée par RTVE est dans son intégralité sur HBO Espagne avec ses 4 saisons et nous raconte l’histoire de plusieurs fonctionnaires qui ne travaillent pour aucun ministère d’État espagnol, puisque leur travail consiste à visiter les temps passés pour s’assurer que tout se passe comme il faut et que l’histoire de l’Espagne ne change pas.

Année: 2015 Saisons: 4 épisodes: 42 Durée approximative: 60 minutes.

Le conte de la servante

Le conte de la bonne est une série qui nous emmène à une époque où une attaque nucléaire aux États-Unis divise le pays et apporte au gouvernement un régime totalitaire basé sur le christianisme extrême, réduisant les femmes à leur rôle de génération de progéniture et ne permettant Les hommes prospèrent dans la société. De plus, les ravages causés par les radiations rendent de plus en plus difficile la naissance d’enfants, tant de femmes et d’hommes sont stériles, de sorte que les femmes fertiles deviennent des servantes, des servantes dont le but est de donner des enfants aux hommes dans le pouvoir.

Année: 2017 Saisons: 3 épisodes: 36 Durée approximative: 45 minutes

Euphorie

Euphoria est une autre série à succès parmi les jeunes comme La Casa de Papel. Euphorie est une série mettant en vedette Zendaya où la formidable performance de la jeune star et les thèmes abordés dans la série originale de HBO la rendent essentielle. La superstar Zendaya joue dans cette série de HBO sur un groupe d’élèves du secondaire qui se déplacent dans un monde instable rempli de drogues, de sexe, de problèmes d’identité, de traumatismes, de médias sociaux, d’amour et d’amitié.

Année: 2019 Saisons: 1.Épisodes: 9.Durée approximative: 50 minutes.