Si vous avez HBO et que vous souhaitez des alternatives à Netflix Elite, voici votre liste

Écrit par Daniel Villagrasa sur HBO

Élite a acquis une renommée mondiale grâce à ses saisons sur Netflix. Tout au long de ses 3 saisons, beaucoup ont été les acteurs qui ont traversé cette production espagnole, bien que la plupart d’entre eux – du moins dans ses premières saisons – proviennent d’un autre succès espagnol comme La Casa de Papel.

Alors que les fans d’Elite attendent avec impatience une nouvelle quatrième saison, nous parlons déjà de plusieurs alternatives à Elite que vous pouvez trouver sur Netflix, il est maintenant temps de parler d’une autre plateforme de VOD telle que HBO, qui propose des productions de toutes sortes, y compris celles sur des thèmes jeunesse. et adolescent comme il est Elite. Si vous cherchez de nouvelles séries à regarder, nous vous apportons 5 séries HBO qui ressemblent à Elite.

Euphorie

Peut-être l’une des options les plus évidentes de toute la liste. Euphorie est une série avec Zendaya qui fait tout ce que fait Elite mais bien mieux, beaucoup plus travaillé et avec plus de soin. La formidable performance de la jeune star et les thèmes abordés par la série originale de HBO en font un incontournable. La superstar Zendaya joue dans cette série HBO sur un groupe d’élèves du secondaire qui se déplacent dans un monde instable rempli de drogues, de sexe, de problèmes d’identité, de traumatismes, de médias sociaux, d’amour et d’amitié.

Année: 2019 Saisons: 1.Épisodes: 9.Durée approximative: 50 minutes.

Je pourrais te détruire (je peux te détruire)

Je pourrais te détruire il plonge dans des thèmes sexuels au-delà de ce que nous pouvons voir dans Euphoria et bien sûr dans Elite. Le synopsis de cette série HBO qui a été créée en 2020 nous laisse déjà entrevoir que nous avons affaire à un produit spécial et brut qui nous fera réfléchir: «Série honnête et ouverte d’esprit qui invite à une réflexion sur le consentement sexuel, racontée à travers Arabella, une écrivaine émergente pleine de ressources dont la vie change à jamais lorsqu’elle est victime d’agression sexuelle dans une boîte de nuit. “

Année: 2020 Saisons: 1.Épisodes: 12.Durée approximative: 30 minutes.

Classe mortelle

Cette fois, nous avons changé les instituts et les questions sexuelles pour un autre type d’académie … une académie d’assassins pour être exact. Classe létale (Deadly Class dans sa version originale) est une autre série HBO qui compte des acteurs bien connus, à commencer par Benedict Wong et les frères Russo (connus pour avoir réalisé plusieurs films dans l’univers cinématographique Marvel) comme créateurs. Cette série nous emmène dans les années 80 et nous raconte la vie d’un adolescent qui commence à étudier dans une école d’assassins bien connue. Maintenir votre code moral tout en travaillant sur votre CV impitoyable, en faisant partie de groupes sociaux violents et en faisant face à l’incertitude chez les adolescentes peut s’avérer fatal.

Année: 2019 Saisons: 1.Épisodes: 10.Durée approximative: 40 minutes.

Pretty Little Liars: Perfectionnistes

La série originale de Little Liars (Pretty Little Liars) est disponible sur Netlifx, mais l’un de ses spin-offs peut être trouvé sur HBO. Pretty Little Liars: Perfectionnistes raconte l’histoire d’un campus de perfectionnistes qui subissent une forte pression pour réussir. Lorsque les demandes de l’université atteignent leur apogée, quelqu’un succombe et finit par commettre un meurtre. Alors qu’ils travaillent ensemble pour résoudre le meurtre, il devient vite clair que derrière chaque Perfectionniste se cache un secret, un mensonge, qui nécessite un alibi.

Année: 2019 Saisons: 1.Épisodes: 10.Durée approximative: 40 minutes.

Léger comme une plume

Léger comme une plume est notre dernière recommandation sur la liste et nous apporte une intrigue beaucoup plus de mystère et de thriller que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent. Cette série HBO raconte l’histoire d’un groupe d’amis qui participent à un jeu dans lequel l’ordre dans lequel ils mourront est prédit. Peu de temps après, les amis meurent selon cet ordre, présentant un mystère aux survivants, qui ne veulent pas subir le même sort.

Année: 2018 Saisons: 2 épisodes: 26 Durée approximative: 20 minutes.