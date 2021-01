Si Stranger Things vous a touché le cœur et que vous attendez avec impatience sa nouvelle saison, ces alternatives sur HBO vous plairont sûrement.

Des choses plus étranges est devenue l’une des icônes de Netflix et la série créée par les frères Duffer est l’un des produits les plus originaux et intrigants de ces dernières années, également accompagnée d’une multitude de références aux années 80, une époque où de nombreuses sagas de cinéma, de jeux vidéo et de divertissement en général sont nés.

Cette histoire qui raconte la vie d’un groupe d’enfants dans la paisible ville de Hawkins a conquis des millions de fans à travers le monde et les a tous ébranlés depuis la formidable fin de la troisième saison. En attendant qu’une quatrième saison de Stranger Things arrive sur Netflix, nous vous avons déjà indiqué quelques alternatives à cette série sur Netflix, le moment est venu de vous en apporter 5 séries HBO qui ressemblent à Stranger Things.

Légion

Légion est une série qui plonge dans le personnage de Marvel Comics David Haller qui est diagnostiqué schizophrène. Au fil des ans, il semble que ce n’est pas une maladie mentale qu’il a, mais qu’il cache d’étranges pouvoirs. David Haller s’est cru schizophrène toute sa vie, mais découvre qu’il pourrait en fait être le mutant le plus puissant du monde.

Année: 2017 Saisons: 3 épisodes: 27 Durée approximative: 40 minutes

Vrai sang

Au fil des ans, Stranger Things est passé d’une série sur un groupe d’enfants à nous amener des adolescents. Bien que s’il existe une série d’adolescents par excellence (bien que leurs personnages n’apparaissent pas) c’est Vrai sang. Une jeune serveuse de Louisiane peut-elle nouer une relation avec un vampire de 173 ans? Découvrez dans True Blood

Année: 2008 Saisons: 7 Épisodes: 80 Durée approximative: 50 minutes.

Territoire de Lovecraft

Territoire de Lovecraft est une série particulière qui a été créée en 2020 sur HBO Espagne. Le fait est que cette série originale, bien qu’elle porte le nom du célèbre auteur, n’utilise pas beaucoup ses concepts, même si quand elle le fait… elle le fait très bien. Les monstres de Stranger Things ont des inspirations claires de Lovecraft, ainsi que des jeux des années 80. Dans Lovecraft Territory, nous suivons Atticus Freeman alors qu’il recherche son père disparu. Atticus se lance dans un voyage surnaturel à travers l’Amérique des années 1950 Jim Crow avec son ami Letitia et Oncle George.

Année: 2020 Saisons: 1 Épisodes: 10 Durée approximative: 50 minutes.

Le visiteur

Le visiteur Cela commence par le meurtre d’un enfant et l’enquête qui aura lieu. Comme pour Stranger Things, les événements survenus à un enfant commencent à révéler une multitude de mystères liés à l’affaire. Cette série, basée sur un roman de Stephen King, a été créée en 2020 et a été bien accueillie par la critique.

Année: 2020 Saisons: 1 Épisodes: 10 Durée approximative: 50 minutes

Les Revenants

Enfants disparus, le thème récurrent de cet article. Le fait est que cette fois ce n’est pas un seul et ils sont également accompagnés d’adultes. Dans Les Revenants On raconte l’histoire d’une ville des Alpes dans laquelle réapparaissent des habitants qui pensaient qu’ils étaient morts depuis des années. Les réapparus sont déterminés à retrouver leur vie, mais leur arrivée coïncide avec une série de meurtres violents rappelant un tueur en série du passé.

Année: 2012 Saisons: 2.Épisodes: 16 Durée approximative: 50 minutes.