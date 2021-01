Si vous étiez un adepte de Arrested Devolopment, voici quelques alternatives avec lesquelles vous pourriez combler le vide.

Développement arrêté est une série créée par Mitchell Hurtwitz et sorti en 2003. Cette série se concentre sur une famille dysfonctionnelle qui traverse une période très difficile financièrement après avoir perdu toute sa richesse. La série présente l’histoire dans une sorte de documentaire, de photographies et d’archives avec la narration de Ron Howard.

La série a actuellement 5 saisons publiées de 2003 à 2018 et est disponible sur le catalogue Netflix en Espagne. Les frères Russo sont passés par cette série en tant que réalisateurs et acteurs comme Ben Stiller, Carl Weathers, Lize Minelli, John Krasinski, Kristen Wiig, Terry Crews, entre autres. Si vous souhaitez voir des alternatives similaires à cette série, en voici quelques-unes qui pourraient vous intéresser.

Comment j’ai rencontré votre mère

Cette série, qui se déroule en 2039, se concentre sur Ted qui décide de raconter à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Dans l’histoire, nous verrons comment Ted rejoint Barry pour vous aider à trouver l’amour de votre vie jusqu’à ce que vous rencontriez une belle jeune Canadienne qui est enfin Robin, mais tout ne sera pas facile et la route vous apportera de nombreux obstacles.

Année: 2005 Saisons: 9 Episodes: 208 Durée approximative: 25 minutes.

Famille moderne

C’est une série qui présente la vie de Jay Pritchett et toute sa famille, dans laquelle nous verrons la relation des parents, des enfants et des petits-enfants avec un panorama très drôle de ce qui leur arrive chaque jour et des affrontements générationnels générés par la différence d’âge et de perspectives de chacun dans ce famille.

Année: 2009 Saisons: 11 épisodes: 250 Durée approximative: 45 minutes.

Gilmore filles

Cette série suit la vie de Lorelai et Rory Gilmore, mère et filles en Stars Hollow, Connecticut, qui doivent chacun faire leur chemin et surmonter les obstacles de leur vie amoureuse, comme sur le plan personnel, tout cela alors qu’ils doivent restaurer leur relation avec les parents de Lorelai, grands-parents de Rory.

Année: 2000, Saisons: 7, Épisodes: 153, Durée approximative: 45 minutes.

Bonnes filles

C’est une série qui se concentre sur vie 3 femmes, dont deux sont soeur. Ces femmes vivent en banlieue et, fatiguées de la situation précaire, elles décident de commettre un vol dont elles sortent indemnes et avec beaucoup de succès. Cependant, le gérant du magasin les reconnaît et tout changera à partir de ce moment.

Année: 2018 Saisons: 3 épisodes: 34 Durée approximative: 45 minutes.

Jour après jour

C’est la série typique qui nous raconte l’histoire de une mère célibataire cubano-américaine qu’elle doit prendre en charge sa maison alors que ses enfants sont une bombe à retardement hormonale, et bien que la grand-mère essaie de l’aider, tout est chaos au quotidien.

Année: 2017 Saisons: 4 épisodes: 46 Durée approximative: 35 minutes.