Si vous êtes fan de The Walking Dead et du genre zombie, ces séries Netflix vous feront passer un bon moment.

Écrit par Nacho Castañón sur Netflix

Tout au long de l’histoire, il y a eu un grand nombre de séries qui ont réussi à cajoler le public, et l’une d’elles est Les morts qui marchent. La série d’horreur post-apocalyptique américaine basée sur les bandes dessinées de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard, a actuellement dix saisons disponibles, le numéro 11 étant prévu pour l’année prochaine. Pour animer l’attente, et si vous êtes fan du groupe de personnages populaire, vous pouvez toujours les voir 5 séries Netflix qui ressemblent à The Walking Dead.

Le catalogue de Netflix Il est assez large et comporte des productions qui ont connu un grand succès dans le monde entier, comme Œillères Peaky ou Vikings. The Walking Dead est également disponible sur la plate-forme populaire, qui met également à la disposition des utilisateurs une série d’alternatives liées aux zombies et que vous devriez voir si vous êtes un fan de ce genre. Ces don 5 séries Netflix qui ressemblent à The Walking Dead.

Cela peut vous intéresser | La meilleure série sur la technologie que vous pouvez regarder sur Netflix, HBO et Prime Video.

Royaume

Royaume C’est une série coréenne qui est devenue très populaire, et l’un des grands phénomènes de la plateforme que vous devez voir. Une série qui traite un fléau mortel à l’époque médiévale: “Alors que les rumeurs sur la maladie du roi se répandent, le prince héritier est le seul à pouvoir mettre fin à un mystérieux fléau qui envahit le royaume.”

Année: 2019 Saisons: 2.Épisodes: 12.Durée approximative: 45 minutes.

iZombie

iZombie raconte l’histoire de un étudiant en médecine devenu zombie qui se nourrit des cerveaux de la morgue pour préserver sa condition humaine. De plus, ce personnage découvre qu’il a un nouveau don pour résoudre des crimes.

Année: 2015 Saisons: 5 épisodes: 71 Durée approximative: 42 minutes.

Ash vs Evil Dead

Ash vs Evil Dead C’est une proposition plus comique que The Walking Dead, mais elle contient également beaucoup de zombies. Bruce Campbell reprend son rôle du classique de 1981 «The Evil Dead» dans une série qui raconte le retour trente ans plus tard de l’expert chasseur de démons Ash Williams pour combattre un fléau de possédés.

Année: 2015 Saisons: 3 épisodes: 30 Durée approximative: 30 minutes.

Été noir

Été noir est une autre série intéressante de zombies exclusive à Netflix, racontant comment, dans les débuts déroutants d’une apocalypse de zombies, de parfaits inconnus doivent faire équipe pour devenir forts et revenir à leurs proches.

Année: 2019 Saisons: 1.Épisodes: 8.Durée approximative: 40 minutes.

Régime Santa Clarita

Régime Santa Clarita est une série originale de Netflix mettant en vedette Drew Barrymore (qui se transforme en zombie dans cette fiction) et Timothy Olyphant qui offre un point de vue amusant sur le genre zombie. La vie terne d’un couple d’agents immobiliers subit un changement radical qui les mènera sur un chemin mortel de destruction, dans le bon sens du terme.

Année: 2017 Saisons: 3 épisodes: 30 Durée approximative: 30 minutes.