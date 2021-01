Si vous recherchez des drames historiques, laissez-nous vous proposer de nouvelles alternatives.

Aussi bien que mode boit habituellement de des âges passés, ravive même certaines tendances qui pourraient être inintéressantes aujourd’hui, il semble que genres préférés des téléspectateurs ils partent aussi moulage à ce que les grandes sociétés de streaming nous proposent dans leurs immenses catalogues. La Couronne, l’une des grandes séries qui a soulevé Netflix ces dernières années, il nous a offert une petite dose de la façon dont le l’histoire peut aussi être divertissant, avec drame, aventures et mystères À l’ordre du jour. Si tu veux en savoir plus sur les séries dans la même ligne, maintenant nous vous montrons cinq propositions pour toi.

Alias ​​Grace

Que vous aimiez connaître le coutumes des époques révolues, l’esthétique imprimée dans ces séries ou récits basés sur des histoires réelles, Alias ​​Grace vous fascinera. Sans vous donner beaucoup d’informations sur l’intrigue, cette histoire se concentre sur un femme de chambre accusée de meurtre et pour savoir s’il s’agit simplement d’un bouc émissaire ou sommes-nous face à l’un des premiers tueurs en série de l’histoire moderne. La performance sensationnelle de Sarah Gadon, au fait.

Année: 2017 Saisons: 1 Épisodes: 6 Durée approximative: 45 minutes

Un jeu de gentlemen

Si vous êtes intéressé ou intéressé par le passé récent et, en plus, vous êtes passionné ou passionné par football, Je pense que cette série est peut-être ce que vous recherchiez. est drame historique s’adresse au invention de l’un des les sports les plus populaires dans le monde entier, dans l’Angleterre du 19e siècle, comment il a rapidement gagné en popularité et comment changé les règles d’une société diviser en classes, qui ont utilisé le football pour intégrer les couches sociales de manière inattendue.

Année: 2020 Saisons: 1 Épisodes: 6 Durée approximative: 45 minutes

La révolution

Nous sommes passés de Angleterre vers la France dans une série qui a également été publiée récemment, à la date de rédaction de l’article, et qui nous place dans notre pays voisin, avec le Révolution comme destination finale des riches et des pauvres. Avec une facture géniale et une production soignée, Je suis convaincu que ce drame ravira ceux qui aiment les séries historiques.

Année: 2020 Saisons: 1 Épisodes: 8 Durée approximative: 45 minutes

Câble filles

A présent, si tu passes la journée plongée entre le services de streaming plus connu, je ne pense pas que Production espagnole être un étranger pour vous. Même ainsi, si vous appréciez l’histoire de notre pays, vous voulez en être fasciné autonomisation des femmes et es-tu prêt pour te surprendre, à la fois avec la production et avec interprétations donné par son casting, Cable Girls devrait être l’une de vos premières options.

Année: 2017 Saisons: 6 Épisodes: 42 Durée approximative: 50 minutes

Versailles

Nous terminons cette liste de recommandations par une autre drame avec accent français et qui a plusieurs saisons sur son dos. A cette occasion, l’action nous placera dans le XVII siècle, avec la bâtiment du majestueux Château de Versailles à la demande de Louis XIV et toutes les intrigues et problèmes que ce travail a causés à la cour française de l’époque.

Année: 2015 Saisons: 3 épisodes: 30 Durée approximative: 50 minutes