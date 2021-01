Dark a pris fin cette année, mais ces séries Netflix peuvent combler ce vide dans votre cœur

Écrit par Daniel Villagrasa sur Netflix

Foncé Cela a étonné les utilisateurs de Netflix grâce à une proposition audacieuse et intelligente dont nous ne pouvons pas trop vous en dire si nous ne voulons pas tomber dans les spoilers, car toute l’intrigue de la série et les secrets minimaux sont d’une importance capitale. Cette série allemande, qui a d’abord été conçue comme une “nouvelle Choses étranges” a captivé les fans de la série des années quatre-vingt et bien d’autres qui ont été attirés par les différences plus tardives plus que visibles.

Dark est une série particulière et difficile à imiter, mais sur Netflix, nous pouvons trouver des alternatives qui partagent certaines similitudes. En fait, si vous n’avez pas vu Dark, nous vous recommandons vivement de le faire. Si vous l’avez déjà fait, nous vous laissons ici 5 séries Netflix très similaires à Dark Puissent-ils satisfaire votre désir d’en savoir plus après la diffusion de la dernière saison de la série.

Équinoxe

Équinoxe C’est une série assez récente qui profite précisément de ceux qui après avoir terminé Dark se sentent quelque peu orphelins. Cette série danoise suscite beaucoup d’attentes et récolte ses premiers succès en termes de réception par les utilisateurs. Pour le moment, il ne compte que six épisodes, même si on imagine que si la série est un succès, cela prendra beaucoup plus de temps. Pour l’instant, son synopsis nous laisse déjà les plus intrigués: «Sa sœur et ses compagnons ont disparu il y a 21 ans. Désormais hantée par des visions, Astrid entame une enquête qui révèle la sombre et inquiétante vérité. “

Année: 2020.Saisons: 1.Épisodes: 6.Durée approximative: 40 minutes.Tous les codes secrets Netflix et comment les utiliser pour trouver du contenu «presque» caché

Des choses plus étranges

Si déjà lorsque nous parlons de séries similaires à Stranger Things, nous mentionnons Dark, nous devons maintenant faire de même. Des choses plus étranges Elle a évolué tout au long de ses trois saisons, avec une intrigue plus paranormale et étrange au fur et à mesure que la série traverse des épisodes, passant d’une série plus enfantine qui abuse des stéréotypes des années quatre-vingt à un produit de science-fiction du plus intéressant de regarder. Suite à la disparition d’un garçon, une ville dévoile un mystère impliquant des expériences secrètes, des forces surnaturelles terrifiantes et une fille très étrange.

Année: 2016 Saisons: 3 épisodes: 25 Durée approximative: 50 minutes.

La pluie

Dans La pluieSix ans après qu’un virus a anéanti presque toute la population scandinave, deux frères rejoignent un groupe de survivants à la recherche de protection et de réponses. Cette série européenne de mystères, de disparitions et de tensions nous offre une alternative plus qu’intéressante à Dark.

Année: 2018 Saisons: 3 épisodes: 20 Durée approximative: 40 minutes.

Orphelin noir

Dans cette série, Tatiana Maslany montre pourquoi elle est l’une des meilleures actrices à apparaître à la télévision. Orphelin noir est une série intrigante pleine de mystères et de toutes sortes de surprises pour les amateurs de science-fiction. Si vous recherchez une série incroyable similaire à Dark, voici une excellente option.

Année: 2013 Saisons: 5 épisodes: 50 Durée approximative: 45 minutes La meilleure série pour adolescents que vous pouvez regarder sur Netflix, HBO et Prime Video

L’OA

Finalement, L’OA nous apporte le mystère d’une jeune fille qui disparaît et qui des années plus tard revient avec des pouvoirs et la mission de recruter plusieurs personnes pour une mission secrète. Cette série joue avec le présent et le passé, avec des mystères de toutes sortes.

Année: 2016 Saisons: 2 épisodes: 16 Durée approximative: 45 minutes.