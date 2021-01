Le sens de l’humour le plus drôle rencontre d’excellents scripts dans nos recommandations.

Il sens de l’humour est, à mon avis, l’un des des moyens plus compliqués de affronter une série ou un film Actuellement. Parmi les gens qui s’offusquent dans les moindres détails, même cette fine ligne qui traverse le vulgaire du drôle, c’est série difficile à trouver de la télévision pour nous faire s’amuser sans oublier le l’histoire qui est compté derrière. Un des meilleurs exemples Ces dernières années, il a été Master of None, donc si vous avez aimé sa proposition, nous vous laissons ici cinq séries plus pour profiter du début de 2021.

Mort pour moi

La mort a une présence quasi omniprésente dans le drame, mais il est également parfaitement représenté dans le la comédie, étant le support idéal pour exposer les réactions humaines et comment faire face à une expérience de ce type. Cependant, si vous saisissez un mère veuve, ongle femme mystérieuse, un peu fou, et un belle-mère qui vous déteste, peut-être que vous avez l’une des meilleures séries comiques de la plate-forme rouge.

Année: 2019 Saisons: 2 épisodes: 20 Durée approximative: 30 minutes

La méthode Kominsky

Vous n’êtes peut-être pas au courant acteurs plus âgés de la scène internationale quand on parle de comédie, mais si sur le même écran ils apparaissent Michael Douglas et Alan ArkinCroyez-moi, vous aurez besoin d’une tempérance de fer pour ne pas rire aux éclats. Étant un acteur diminué, essayez maintenant de rendre les interprétations des nouvelles générations décentes et face à l’arrivée du troisième âge, ne peut pas être battu sans un sens de l’humour incroyable.

Année: 2018 Saisons: 2 épisodes: 16 Durée approximative: 25 minutes

Après la vie

Encore une fois, il semble que vous ayez Succès comme proposition entre producteurs de plateformes de streaming, nous avons mort et comédie unis dans une série. Dans ce cas, c’est l’incroyable comédien Ricky Gervais, qui a créé et joue dans cette pièce, celui qui nous raconte Comment gérer la perte d’un être cher, dans un mélange de recherche de nouveaux horizons et de son humeur noire, Je sens que tout le monde ne l’aimera pas.

Année: 2019 Saisons: 2 épisodes: 12 Durée approximative: 25 minutes

La déception

Le monde de bébés, la les mères de ses amis et groupes de thérapie ils ne sont pas le moyen idéal pour profiter d’une vie tranquille. Si vous pensez avoir tout vu dans la comédie où le maternité Elle a sa part de proéminence, je vous propose de rattraper les aventures et mésaventures de cette femme très particulière.

Année: 2017 Saisons: 2 Épisodes: 13 Durée approximative: 30 minutes

Atypique

Enfin, je pense gros problèmes de l’être humain se débrouille mieux avec sens de l’humour, nous en recommandons un Série originale Netflix qui plonge dans la vie d’un garçon du spectre de l’autisme, qui, malgré son façon particulière d’affronter la vieIl a des amis curieux, une famille très amusante et de grandes attentes à long terme. Ah! Et les pingouins. Vous verrez également de nombreux pingouins.

Année: 2017 Saisons: 3 épisodes: 28 Durée approximative: 30 minutes