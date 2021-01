Family Guy est avec nous depuis longtemps et ces séries sont une excellente alternative.

Écrit par Daniel Villagrasa sur Netflix

Père de famille est née avec trop d’accusations de plagiat à l’une des séries les plus mythiques de l’histoire, Les Simpsons, mais petit à petit elle a réussi à gagner son espace et le cœur des spectateurs grâce à son humour irrévérencieux, des blagues faciles mais drôles et des personnages sans n’importe quel filtre.

La famille Griffin, ainsi que le secondaire récurrent Quahog, nous ont donné pendant de nombreuses saisons, même avec des épisodes spéciaux qui ont été encouragés à recréer des films mythiques, comme la trilogie initiale de Star Wars, avec des invités spéciaux de renom ou même des célébrités parodiques. sans aucune restriction dans le vrai style de South Park.

Si vous souhaitez connaître différents alternatives à Family Guy Nous vous apportons quelques séries Netflix qui aboutissent bien sûr aux alternatives les plus logiques et amusantes à ce que la série Seth MacFarlane nous offre. Alors nous vous laissons 5 séries similaires à Family Guy que vous pouvez regarder sur Netflix dès maintenant.

Rick et morty

Rick et morty est l’une des meilleures séries animées de la dernière décennie. Son humour exagérément violent et l’exploration de sujets liés à la physique, aux univers parallèles et à d’autres théories scientifiques rendent complètement floues les limites de la série, pouvant traiter – littéralement – n’importe quel sujet. C’est certainement l’une de ces séries que vous devez recommander à tout le monde et à l’époque nous vous proposions quelques alternatives à Rick et Morty sur HBO.

Année: 2013 Saisons: 4 épisodes: 41 Durée approximative: 20 minutes 9 trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de Netflix

Parc du Sud

Nous l’avons mentionné au début de l’article et c’est que Parc du Sud est l’un des pionniers en matière de séries animées irrévérencieuses, violentes et drôles, même avec une critique intelligente et acide de certains aspects de la société moderne. Sur Netflix Espagne, nous pouvons trouver quelques saisons complètes (la première et de 20 à 22), ainsi que certains de ses meilleurs épisodes sautés. Bien sûr, grâce à sa longueur, c’est une de ces séries à mettre en arrière-plan et à rire dans une ambiance détendue.

Année: 1997 Saisons: 23 Épisodes: 308 Durée approximative: 22 minutes.

Archer

Situé dans le monde de l’espionnage international, Archer est une comédie de dessin animé irrévérencieuse qui raconte les aventures de la superspy et grossière Sterling Archer. L’espion courtois et sophistiqué Archer possède les armes les plus avancées, mais incapable de le protéger de la colère de son patron et de sa mère.

Année: 1997 Saisons: 11 Épisodes: 110 Durée approximative: 21 minutes.

Grande bouche

Grande bouche C’est une série désagréable à regarder à cause du style de ses dessins, mais elle est aussi désagréable dans les sujets qu’elle traite. Cette série originale de Netflix est définie comme politiquement incorrecte et raconte les histoires de Nick Kroll et Andrew Goldberg, des adolescents qui découvrent les merveilles et les horreurs de la puberté.

Année: 2017 Saisons: 4 Épisodes: 41 Durée approximative: 27 minutes Les meilleures séries et films basés sur des jeux vidéo disponibles sur Netflix

Cavalier BoJack

Cavalier BoJack est peut-être la série la plus adulte de toute la liste, non pas pour être gore ou avoir des thèmes pour adultes, mais pour les intrigues qui tournent autour d’une ancienne star de la sitcom qui veut revenir au premier plan. Cela réussira-t-il? La route, bien sûr, ne sera pas facile. Si vous êtes à ce moment de votre vie que vous êtes quelque peu perdu et découragé, cette série est la plus indiquée, ou peut-être pas.

Année: 2014 Saisons: 6 Épisodes: 77 Durée approximative: 26 minutes.