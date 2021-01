Si vous aimiez l’éducation sexuelle, ces alternatives pourraient vous garder connecté à Netflix.

Éducation sexuelle C’est une série créée par Laura nunn qui suit l’histoire de Otis Milburn, un garçon peu sûr du sexe car si sa mère est une thérapeute très franche, il s’agit de sexualité, ce qui conduit à Otis pour aider un harceleur à propos de son anxiété sexuelle et finit par ouvrir une entreprise de conseil sexuel avec un camarade de classe pour aider ses camarades de classe avec leurs propres problèmes sexuels.

La série a actuellement 2 saisons depuis sa première en 2019 et a 16 épisodes disponibles en le catalogue Netflix en Espagne. Une troisième saison a été confirmée par la plateforme mais n’a pas encore de date de sortie. Les stars de la série Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells et Kedar Williams-Stirling. Maintenant, si vous voulez profiter d’autres séries similaires en attendant sa troisième saison, voici quelques alternatives que nous sommes sûrs que vous allez adorer.

Le voit

La série se concentre sur Gars et Mickey, un couple qui commence à explorer les humiliations et l’euphorie de l’intimité, de l’engagement, de l’amour et d’autres problèmes qu’ils abordent en couple alors qu’ils vivent leur vie ensemble. La série nous montre une réalité des perspectives masculines et féminines.

Année: 2016 Saisons: 3 épisodes: 34 Durée approximative: 45 minutes.

La fin du monde putain

Cette série nous montre James et Alyssa, deux garçons qui fréquentent le même institut et qui partent ensemble en road trip. James se considère comme un psychopathe et Alyssa se décrit comme une fille qui déteste tout le monde. Après être devenus un couple, ils décident tous les deux de fuir la ville et de vivre leur vie à leur manière.

Année: 2017 Saisons: 2.Épisodes: 16. Durée approximative: 45 minutes.

Atypique

Cette série raconte l’histoire de Sam Gardner, un garçon de 18 ans qui est autiste et qui grâce à son intelligence commence à développer des outils pour interagir sans problème avec les gens, ce qui l’amène finalement à vouloir avoir une petite amie et à commencer à connaître le monde de l’amour et des filles.

Année: 2017 Saisons: 3 épisodes: 28 Durée approximative: 25 minutes.

Cette merde me dépasse

Protagonisée par Sophia Lillis, Cette série raconte l’histoire d’une fille aux super pouvoirs et qui tente de les contrôler tout en ayant à faire face à tous les problèmes de l’adolescence, sa famille, l’école, l’amour, entre autres. Il est basé sur le roman graphique de Charles Forsman du même nom.

Année: 2020 Saisons: 1.Épisodes: 7.Durée approximative: 25 minutes.

Toi

Cette série raconte l’histoire d’un gérant de librairie et d’un tueur en série qui tombe amoureux d’un écrivain en herbe, alors il commence à éliminer chacun de ses obstacles en utilisant la technologie et les médias sociaux afin que personne ne s’interpose entre lui et elle. futur écrivain.

