Sans aucun doute, l’année dernière a été un tournant pour l’adoption de nouvelles technologies, car la pandémie COVID-19 a accéléré la mise en œuvre d’outils basés sur Intelligence artificielle (IA) pour différents domaines d’activité. En ce sens, l’un des plus représentatifs était le marketing.

D’ici 2021, si votre entreprise veut être compétitive, sachez que l’intelligence artificielle n’est pas un privilège ou quelque chose de tiré d’une histoire futuriste, mais un outil clé pour générer une communication efficace avec votre public.

L’IA sera le moteur de milliers de petites, moyennes et grandes entreprises pour envoyer des messages clairs, simples et directs à leurs clients. L’avantage de cette technologie est qu’elle vous donne une image claire; c’est-à-dire qu’à partir de données, il génère des modèles statistiques qui aident votre entreprise à prendre de meilleures décisions, tout en vous permettant de mieux comprendre le marché et vos clients.

Connaître vos consommateurs et leur offrir ce dont ils ont besoin sera de la plus haute importance pour les entreprises d’aujourd’hui et de demain. La crise de 2020 a clairement montré qu’aujourd’hui plus que jamais les clients sont enclins aux entreprises qui leur sont proches et réceptives à leurs demandes.

L’expérience d’achat déterminera la décision des consommateurs. Donc, si votre entreprise propose des expériences plus personnalisées et de meilleure qualité, elle se classera parmi les favoris. C’est pourquoi il nécessite l’impulsion de l’intelligence artificielle.

Ainsi, ces 5 tendances seront la clé du succès pour toute entreprise en 2021:

Hyperpersonnalisation. Bien que la personnalisation ait été la clé cette année, d’ici 2021, il est nécessaire de pousser l’expérience un peu plus loin et que votre client dispose toujours des produits et services dont il a besoin, rapidement et facilement.

Les chatbots continueront d’être des outils efficaces pour conseiller vos clients tout au long de leur processus d’achat, car ils font de chaque interaction une expérience unique. De plus, ils peuvent proposer des produits supplémentaires – en fonction de leurs préférences et besoins – à ceux qu’ils ont déjà dans le panier, ce qui augmente la possibilité qu’ils fassent un nouvel achat ou que le ticket moyen augmente, car ils ont en main ce qu’ils Je cherchais, il vous propose en fonction des tailles, des styles, des habitudes de consommation, des propriétés ou en fonction de votre démographie. Les chatbots, dans un environnement e-commerce, doivent être indispensables à toute stratégie e-commerce réussie.

Cette tendance implique également de faire en sorte que les promotions et les offres qui y correspondent atteignent vos consommateurs. Par exemple, si un client a une préférence pour l’électronique, il ne peut prêter attention qu’aux promotions et remises là où ces articles apparaissent. Il s’agit de transmettre le bon message à la bonne personne.

Identifiez les modes de consommation inexploités. L’utilisation d’outils tels que le big data et le machine learning permet d’identifier les micro-tendances d’achat, qui, bien qu’elles paraissent très simples ou peu pertinentes, ont un impact important sur les ventes.

Le but est que vous compreniez non seulement votre marché, mais aussi le comportement de vos clients et consommateurs potentiels; En d’autres termes, si votre entreprise est une entreprise de vêtements, vous devez être clair sur le type de clients qui achètent davantage des jeans que des jeans en velours côtelé, ou lesquels préfèrent les vestes ou les pulls.

Cela donnera un aperçu plus précis de ce qu’il faut communiquer, de quelle manière et à qui il s’adresse. Les capacités analytiques de l’intelligence artificielle vous permettent d’identifier les corrélations du marché pour lancer des campagnes plus percutantes et stratégiques.

Brisez la barrière entre le monde traditionnel et le monde numérique. Cela semble un peu ambitieux, et ça l’est. Mais une fois que votre entreprise sera plus consciente de l’importance du monde numérique, elle concentrera ses efforts pour rendre ses opérations plus efficaces.

L’IA peut vous aider à synchroniser le monde virtuel avec le face-à-face; c’est-à-dire pour relier vos inventaires à vos catalogues en ligne, afin que vous ayez toujours la disponibilité des produits les plus vendus; ou améliorez vos opérations logistiques et communiquez le processus d’expédition à vos clients. Tout cela s’est concentré sur l’amélioration de l’expérience d’achat.

Le commerce conversationnel sera un autre des outils qui aideront à combler ce fossé, en offrant à vos clients une expérience améliorée et proche, ainsi qu’en ayant un assistant d’achat personnel qui peut connaître les intérêts des clients et qui est à leur disposition à 100% sur le jour et à l’heure voulus. Vous n’aurez plus à voir ce que vous souhaitez acheter sur les buffets, mais vous entrerez dans les magasins virtuels.

Marketing ciblé. Comme je l’ai mentionné précédemment, les campagnes marketing nécessitent plus de segmentation et de planification pour avoir un impact réel.

Les émotions des consommateurs ont un impact sur la façon dont ils perçoivent les publicités, donc identifier ces émotions grâce à l’IA sera la clé pour leur transmettre le bon message au bon moment.

L’intelligence émotionnelle artificielle (AEI) est en train de devenir la prochaine frontière du développement de l’IA, surtout si votre entreprise a un objectif marketing plus ambitieux. Cette technologie fait le pari qu’elle pourra dans les années à venir influencer la décision d’achat de milliers de consommateurs pour générer des campagnes plus efficaces.

Omnicanal. L’omnicanal sera également une tendance l’année prochaine, car l’approbation des canaux a un impact positif sur les consommateurs. Et dans le monde numérique, la capacité pour votre client de pouvoir, via différentes plateformes numériques, poursuivre son expérience d’achat sera primordiale.

Bien que plus votre entreprise dispose de canaux de communication, plus grandes sont les chances que vos clients l’approchent, l’omnicanal permet à cette approche d’être beaucoup plus pratique et simple pour l’utilisateur.

Il est à noter que 2021 sera une année intéressante pour la technologie, et sans aucun doute les entreprises parieront fortement sur l’incorporation de nouveaux outils numériques. Il suffit de voir ce que 2020 nous a laissé pour savoir que ce qui semblait très lointain il y a quelques mois, est aujourd’hui une réalité.