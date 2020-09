Nous sommes samedi – et les soldes de la fête du Travail vont bon train. Il y a une foule de bonnes affaires à trouver sur tout, des téléviseurs 4K parfaits pour l’image aux matelas confortables. Avec plus de consommateurs en ligne pour faire des achats que jamais auparavant, tous les principaux détaillants font de leur mieux pour proposer des offres très alléchantes cette année – et nous avons rassemblé ci-dessous les meilleurs choix d’aujourd’hui.

Sur cette page, vous trouverez une liste exhaustive des meilleures offres qui peuvent être achetées dès maintenant. De Dell, Best Buy et Amazon à Lowes et Home Depot, nous avons pratiquement visité toutes les plus grandes destinations à la recherche d’appareils, de meubles et de technologies les moins chers qui soient dignes de votre argent durement gagné.

Mais attention: les détaillants à qui nous avons parlé s’attendent à ce que leurs meilleures offres se vendent rapidement. Certains des prix ci-dessous sont les plus bas qu’ils aient jamais été, comme l’Echo Plus, qui est en vente sur Amazon pour seulement 74,99 $ (au lieu de 149,99 $) – c’est la moitié du prix. Nous avons également vu certaines des meilleures offres jamais proposées par les principales marques de matelas comme Nectar: ​​il y a 400 $ de rabais sur le matelas et vous obtiendrez 399 $ d’accessoires gratuits ajoutés à votre commande.

Les réductions de ce calibre ne dureront pas longtemps, donc si vous voyez quelque chose que vous aimez aujourd’hui ou pendant le week-end, c’est une bonne idée de l’acheter pendant que vous le pouvez. Nous avons mis en évidence les meilleures ventes de la fête du Travail ci-dessous, afin que vous puissiez parcourir toutes ces offres incroyables depuis la sécurité de votre maison.

Les meilleures offres des soldes de la fête du Travail ce week-end

IPhones Apple: économisez jusqu’à 450 $ sur un nouvel iPhone avec échange éligible chez Apple

Le généreux programme d’échange d’Apple est un excellent moyen d’économiser de l’argent sur un nouvel iPhone dès maintenant. La société propose des remises directes sur tout, du nouvel iPhone SE à budget limité aux appareils phares comme l’iPhone 11 Pro. Les conditions sont également assez généreuses – elles vous donneront jusqu’à 110 $ pour un ancien iPhone 7 par exemple.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – 64 Go: 349,99 $ 299,99 $ chez Best Buy

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite de 64 Go est maintenant revenue à son prix le plus bas dans les ventes de la fête du Travail de Best Buy, vous permettant ainsi d’économiser 50 $. Vous trouverez également une réduction intéressante disponible sur la version 128 Go si vous avez besoin de stockage supplémentaire, maintenant à 369,99 $.Voir l’offre

Apple iPad Mini: 399 $ 349,99 $ chez Amazon

L’Apple iPad Mini est petit mais puissant, grâce à sa puce A12 Bionic et sa RAM améliorée. Et avec cette réduction de 50 $ d’Amazon, cela pourrait également être le vôtre pour beaucoup moins cette semaine. Voir l’offre

Dell XPS 13: 1 249 $ 1049,99 $ chez Dell

Ne manquez pas cette réduction de 200 $ sur le Dell XPS 13 – l’un des meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter – dans le cadre de la vente de la fête du Travail de l’entreprise en ce moment. Vous obtiendrez un processeur i7 hexa-core de 10e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go avec ce modèle. C’est une puissance impressionnante pour un peu plus de 1000 $.

Surface Pro 7 | i5, 8 Go de RAM, 256 Go | Type Cover noir: 1 199 $ 999 $ chez Best Buy

Voici ce que vous devez savoir: c’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour cette spécification. Vous pouvez économiser jusqu’à 380 $ et vous procurer 256 Go de stockage ultra-rapide dans cette offre sublime à 979 $. Vous obtenez également le Type Cover inclus, un accessoire coûteux qui est généralement vendu séparément. Voir l’offre

Ordinateur portable Lenovo ThinkPad X390: 1 369 $ 749,99 $ chez Lenovo

Économisez 619 $ sur un ordinateur portable ThinkPad X390, l’un des meilleurs ordinateurs portables professionnels, cette semaine chez Lenovo. À l’intérieur, vous trouverez un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, qui sont une bonne affaire pour ce prix. Vous avez également l’avantage d’une capacité LTE complète avec ces machines pour que vous puissiez travailler en déplacement, ainsi que d’une webcam HD 720p complète.

Amazon Echo Plus (2e génération): 149,99 $ 74,99 $ chez Amazon

La vie sans appareil Alexa est considérablement plus difficile qu’elle ne devrait l’être. Heureusement, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour acheter l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents du marché, car l’Echo Plus de deuxième génération est actuellement à son prix le plus bas, vous permettant d’économiser 75 $.

Amazon Echo Show 8: 129,99 $ 99,99 $ chez Amazon

Un assistant légèrement plus cher mais encore plus intelligent, l’Amazon Echo Show 8 apporte un écran Full HD de 8 pouces à la table, parfait si vous voulez un peu plus de flexibilité par rapport à Amazon Echo Plus. Avec cet appareil au look futuriste, vous serez en mesure de diffuser, d’appeler vidéo, d’avoir un calendrier tête haute. Vous pouvez même rechercher des recettes pour préparer une tempête dans la cuisine. Voir l’offre

Téléviseur OLED 4K UHD LG série CX 55 pouces: 1 799,99 $ 1499,99 $ chez Best Buy

Les téléviseurs OLED 4K de la série CX de LG font sans doute partie des meilleurs écrans du marché. Best Buy offre maintenant une réduction de 300 $ sur l’écran de 55 pouces cette semaine, qui comprend le dernier processeur AI a9 Gen 3 de LG, ThinQ AI (avec assistants vocaux intégrés), Dolby Vision, Atmos et HDR 10. Voir l’offre

Téléviseur OLED 4K UHD Sony série A8H série CX 55 pouces: 2 299,99 $ 1899,99 $ chez Best Buy

Ce magnifique Sony A8H OLED contient des fonctionnalités vraiment de pointe du géant japonais de la technologie. Avec un processeur X1 Ultimate 4K, un Pixel Contract Booster, un écran Trilumunos et de nombreuses fonctionnalités d’assistant intelligent, ce Sony est en passe d’être la pièce maîtresse de n’importe quelle pièce et est actuellement de 400 $ de réduction sur son prix habituel. Voir l’offre

Écouteurs sans fil Powerbeats3: 199 $ 69 $ chez Amazon

Indispensable pour les fanatiques de fitness qui veulent transpirer considérablement sans être retenus par des fils, vous pouvez économiser 65% sur une paire d’écouteurs sans fil Powerbeats3 chez Amazon cette semaine. Ces écouteurs axés sur les entraînements lourds vous coûtent normalement 200 $, ce qui signifie que vous pouvez investir plus d’argent dans d’autres équipements de fitness. Voir l’offre

Apple AirPods Pro: 249 $ 219,99 $ chez Amazon

Les superbes écouteurs sans fil d’Apple ne coûtent que 219 $, ce qui vous permet d’économiser 30 $ sur le prix normal demandé. C’est le plus bas jamais atteint par Apple AirPods Pro et correspond à une baisse de prix précédente. Les AirPods Pro sont dotés d’une suppression active du bruit, d’une étanchéité et d’écouteurs ajustables en silicone. Si vous possédez un iPhone, ces écouteurs sont les meilleurs des meilleurs.

Casque sans fil à réduction de bruit Beats Solo Pro: 299,99 $ 229,99 $ chez Best Buy

Best Buy propose actuellement le Beats Solo Pro le plus vendu pour seulement 229,99 $. Ces écouteurs supra-auriculaires sans fil très recherchés sont dotés d’une technologie de suppression active du bruit et offrent une autonomie impressionnante de 22 heures.

Samsung Galaxy Watch Active 2, 40 mm: 249,99 $ 209,99 $ chez B&H Photo

La Galaxy Watch Active 2 est une excellente alternative basée sur Android par rapport à l’Apple Watch, tant que vous avez l’intention de l’utiliser principalement pour le suivi de la condition physique. B&H propose actuellement une réduction considérable de 40 $, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui cherchent à démarrer leur programme d’exercice avec la suite de fonctionnalités de fitness intelligentes de la smartwatch. Voir l’offre

Apple Watch série 3: 199 $ 169 $ chez Amazon

L’Apple Watch Series 3 est peut-être longue dans la dent en ce qui concerne les années technologiques, mais ne laissez pas cela vous dissuader de faire autant. L’Apple Watch Series 3 est toujours un choix absolument stellaire pour tout utilisateur de smartwatch. Il fonctionne toujours sur le dernier iOS et pour le moment, il est à son prix le moins cher jamais vu sur Amazon.

Adobe: Les étudiants et les enseignants économisent plus de 60% sur Adobe Creative Cloud

Un incontournable pour toute création, il s’agit techniquement d’une offre de rentrée scolaire, mais c’est un si bon rapport qualité-prix que nous avons pensé que nous le ferions quand même. Si vous êtes étudiant ou enseignant, vous avez le droit de ne payer que 19,99 $ par mois pour un accès complet à Adobe Creative Cloud, qui comprend plus de 20 applications, à savoir Photoshop, Illustrator et Acrobat Pro, pour n’en nommer que quelques-unes.

Système de sécurité domestique Simplisafe: 369,99 $ 249,99 $ chez Best Buy

Sentez-vous en sécurité dans votre propre maison avec ce système de sécurité domestique complet de SimpliSafe. Avec une économie de 120 $, c’est une offre fantastique car elle comprend tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre plate-forme.

Jusqu’à 60 $ de rabais sur certaines friteuses à air chez Home Depot

Les friteuses à air peuvent cuisiner vos plats préférés de manière plus saine que les friteuses traditionnelles, et ces soldes de la fête du Travail de Home Depot voient les prix commencer à seulement 73 $. Voilà une délicieuse réduction.

Jusqu’à 40% de rabais sur les petits appareils de cuisine chez Home Depot

Home Depot propose également des articles plus petits en vente en ce moment, tels que des cafetières, des mélangeurs et des mijoteuses, qui sont les articles parfaits pour faciliter la cuisson un peu plus. Voir l’offre

Lowe’s: jusqu’à 35% de rabais sur les gros électroménagers

La vente de la fête du travail de Lowe offre des rabais énormes sur tout, des réfrigérateurs aux lave-vaisselle et aux micro-ondes. Ces ventes d’appareils électroménagers de la fête du Travail sont idéales si vous cherchez à améliorer votre cuisine cet automne et pourraient potentiellement vous faire économiser beaucoup d’argent.

Tempur-Pedic: économisez jusqu’à 500 $ sur les ensembles de matelas réglables

Si vous êtes fatigué de votre matelas grumeleux et usé, ces offres de la fête du Travail sur les matelas Tempur-Pedic peuvent vous faire économiser plus de 500 $ sur votre prochaine commande de matelas. Il n’y a pas de codes à appliquer, juste des économies directes. Mais ne traînez pas trop longtemps car ces économies se terminent bientôt.

Violet: jusqu’à 350 $ de rabais sur les matelas et les ensembles de sommeil

Purple organise toujours des ventes fantastiques pour la fête du Travail et cette année, aucune exception. Rendez-vous sur le site pour obtenir une réduction décente sur leurs matelas, ainsi qu’une réduction importante sur les lots d’accessoires de sommeil. Lorsqu’ils sont achetés ensemble, les économies peuvent s’élever jusqu’à 350 $, ce qui est une bonne affaire compte tenu de la prime de ces matelas.

Offres TV

Téléviseur intelligent TCL 4K UHD 50 pouces: 479,99 $ 269 ​​$ chez Amazon

Une foule d’excellentes fonctionnalités pour un prix incroyablement bas de 239 $ font de ce téléviseur TCL un achat impulsif. Avec Google Assistant et la prise en charge d’Alexa, ce téléviseur 4K est super facile à utiliser et entièrement compatible avec une vaste gamme d’autres appareils domestiques intelligents.

Téléviseur intelligent UHD Hisense 75 pouces série H65: 649,99 $ 499,99 $ chez Best Buy

Cette offre de téléviseur 4K Hisense H65 de 75 pouces incroyablement bon marché a été réduite de 150 $ chez Best Buy. Ce n’est pas seulement une télé grand écran, cependant. Ce modèle Hisense comprend Dolby Vision HDR, HDR101 et toute une série de fonctionnalités de télévision intelligente, y compris la prise en charge de Google Assistant.

Téléviseur Sony X750H 4K UHD 55 pouces: 799,99 $ 598 $ chez Amazon

Ce superbe Sony X750H est maintenant en vente sur Amazon, avec une réduction de 200 $ sur le prix demandé. C’est un prix vraiment intéressant étant donné que ce téléviseur est encore relativement nouveau et dispose du dernier processeur 4K de Sony, de la technologie d’affichage Triluminos et de toute une série de fonctionnalités intelligentes.

Téléviseur intelligent HD Fire de 24 pouces d’Insignia: 149,99 $ 99 $ chez Best Buy

Ce téléviseur intelligent Insignia de 24 pouces a une résolution de 720p – ce qui, à cette petite taille, est plus que suffisant pour offrir une clarté d’image éclatante. Le Wi-Fi intégré vous permet de diffuser vos émissions et films préférés, et il y a aussi un contrôle vocal. À moins de 100 $, c’est une bonne affaire.

Téléviseur intelligent UHD 4K série UN7370 de 70 pouces de LG: 899,99 $ 679,99 $ chez Best Buy

Ce rabais considérable de 220 $ sur un LG UN7370 de 70 pouces chez Best Buy ne doit pas être ignoré. Non seulement c’est un prix impressionnant pour un téléviseur aussi massif d’une marque bien respectée, mais cela ne lésine pas non plus sur les fonctionnalités. L’IA ThinQ de LG, le traitement quad-core et le HDR actif sont tous inclus ici.

Téléviseur Samsung Q60T 58 pouces QLED UHD 4K: 899,99 $ 799,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez trouver une gamme de remises intéressantes disponibles sur certaines entrées de la gamme Samsung Q60T chez Best Buy dès maintenant. C’est donc une excellente occasion d’acheter un écran QLED recherché pour moins cher, et la variante de 58 pouces en particulier bénéficie d’une réduction de 100 $, bien que nous ne puissions pas dire pendant combien de temps.

50 pouces: 649 $ chez Best Buy

65 pouces: 999,99 $ 949,99 $ chez Best Buy

Offres portables

Ordinateur portable HP 15,6 pouces: 789,99 $ 549,99 $ chez HP

Pour seulement 549 $, ce HP 15 prendra un certain temps pour offrir un bon rapport qualité-prix. Un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 12 Go de RAM et un SSD de 256 Go en font un ordinateur portable idéal pour la productivité ou le divertissement. Vous pouvez même passer à 16 Go de RAM pour 10 $ avec l’outil de personnalisation HP.

Ordinateur portable Lenovo Yoga C640 13 pouces 2-en-1: 999,99 $ 799,99 $ chez Lenovo

Utilisez le code: LIMITEDOFFER4 pour gagner 50 $ de plus sur le prix de vente déjà réduit sur ce tout nouveau Lenovo Yoga C640 dans la boutique officielle Lenovo. Cela porte les économies totales à 200 $ sur cette machine haut de gamme, qui comprend un Intel Core i7-10510U de 10e génération, 8 Go de RAM et un énorme SSD de 512 Go. C’est une excellente alternative à la gamme Dell XPS ou Apple MacBook. Voir l’offre

Nouvel ordinateur portable de jeu Dell G5 15: 979,99 $ 799,99 $ chez Dell

agir rapidement – Ce superbe Dell G5 15 amélioré n’est disponible qu’en nombre extrêmement limité à cette spécification. Vous ne le regretterez pas car cette machine contient un processeur Intel Core i7 de 10e génération, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et une GTX 1650 Ti – un excellent rapport qualité-prix.

Ordinateur portable Asus VivoBook 11,6 pouces: 283 $ chez Amazon

Ce Chromebook Asus VivoBook dispose d’un impressionnant 64 Go d’espace de stockage sous le capot. C’est une rareté à ce prix, tout comme l’USB-C, 4 Go de RAM et un processeur Intel Celeron. Si vous recherchez un ordinateur portable économique pour le week-end de la fête du Travail, c’est une bonne option.

Ordinateur portable de jeu Asus ROG Strix G15: 999,99 $ 879,99 $ chez Best Buy

Vous cherchez à lancer votre jeu? Cet Asus ROG Strix G15 a toutes les côtelettes dont vous aurez besoin pour exécuter les derniers jeux, a actuellement une réduction de 120 $ grâce à la vente de la fête du travail de Best Buy. Il est équipé d’un processeur i7 de 10e génération, de 8 Go de RAM et de 512 Go de SSD plus une GeForce GTX 1650 Ti, vous n’aurez donc pas à vous soucier des performances.

Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 15,6 pouces: 1 049,99 USD 899,99 $ chez Amazon

La bonne nouvelle? Cette offre de 150 $ de réduction sur un Acer Nitro 5 chez Amazon est l’un des ordinateurs portables les moins chers équipés RTX 2060 que nous ayons jamais vus. La mauvaise nouvelle est qu’elle n’est en vente que pour quelques heures de plus, alors dépêchez-vous si vous voulez une machine dotée d’un processeur Intel Core i7, de 16 Go de RAM et de 256 Go de SSD pour moins ce week-end.

Ordinateur portable HP Spectre Folio: 1 299,99 $ 1099,99 $ chez HP

Ce HP Spectre Folio est une alternative fantastique à tout modèle de MacBook ou Dell XPS, et apporte même quelque chose de nouveau à la table avec sa couverture et son look en cuir élégants. À l’intérieur, ce n’est pas en reste non plus, avec un processeur Intel Core i7, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Offres casque

Casque sans fil JBL Live 500BT: 149,99 $ 99,99 $ chez Best Buy

Si vous préférez un ajustement surélevé, le casque JBL Live 500BT est le choix naturel pour ceux qui recherchent la valeur solide du JBL Free ci-dessus. Vous pouvez choisir ces super écouteurs Bluetooth pour 50 $ de réduction sur leur prix habituel chez Best Buy, profitant de leur excellent son et de 30 heures d’autonomie pour beaucoup moins.

Casque à réduction de bruit Sony WH-CH710N: 199,99 $ 98 $ chez Best Buy

Le Sony WH-CH710N prouve que vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent pour mettre la main sur la célèbre technologie de suppression active du bruit de Sony. Ces écouteurs sont dotés d’un design supra-auriculaire confortable et d’une autonomie impressionnante de 35 heures.

Apple AirPods avec étui de chargement: 159 $ 129 $ chez Amazon

Les AirPods Apple standard de deuxième génération sont actuellement en vente sur Amazon, ce qui les ramène à leur prix le plus bas jamais atteint. Un excellent pick-up pour tous ceux qui possèdent un appareil iOS, les AirPods offrent un son exceptionnel, une autonomie de 5 heures et un couplage d’appareil presque parfait.

Écouteurs sans fil Jabra Elite 75t: 179,99 $ 149,99 $ chez Amazon

Le Jabra Elite 75t, l’un des ensembles d’écouteurs sans fil les plus populaires, correspond désormais à son prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon cette semaine. Choisissez-les si vous recherchez des écouteurs qui ont l’air bien, qui s’adaptent bien, qui sonnent encore mieux et qui ont beaucoup d’autonomie – plus de 7 heures en fait.

Écouteurs à réduction de bruit Sony WH-XB900N: 249,99 $ 178 $ chez Best Buy

Ces Sony WH-XB900N sont conçus pour les amateurs de basses. Non seulement ils sont spécialement conçus pour ceux qui aiment que leurs morceaux offrent une ligne de basse percutante, mais ils sont également dotés de la technologie de suppression active du bruit incomparable de Sony. À l’heure actuelle, ils bénéficient d’une réduction de 70 $ chez Best Buy, ce qui en fait un excellent choix pour une paire de canettes de niveau intermédiaire. Voir l’offre

Offres électroniques

Amazon Echo Dot (3e génération): 49,99 $ 29,99 $ chez Amazon

Pour seulement 29 $, l’Amazon Echo Dot est l’une des technologies les plus polyvalentes, les plus utiles et les plus riches en fonctionnalités que vous pouvez acheter pour votre maison en ce moment. À bord est bien sûr le dernier assistant vocal Alexa, qui permet une multitude d’options de streaming multimédia, de commandes de maison intelligente et de nombreuses autres fonctionnalités utiles.

Ensemble Amazon Fire TV Stick 4K plus Echo Dot: 99,98 $ 69,98 $ chez Amazon

Vous voulez une configuration de maison intelligente sans vous ruiner? Le dernier ensemble d’Amazon comprend un Echo Dot et un Fire TV Stick ensemble pour 30 $ de réduction, ce qui en fait un choix parfait pour ceux qui veulent non seulement d’excellents choix de streaming, mais également une configuration d’assistant vocal pratique.

Amazon Echo Plus (2e génération): 149,99 $ 74,99 $ chez Amazon

L’Amazon Echo Plus est actuellement à son prix le plus bas grâce à une superbe réduction de 75 $ sur sa page de boutique officielle. Nous avons constaté des fluctuations de ce prix, alors obtenez-le avant qu’il ne change à nouveau. Vous ne serez pas déçu si vous le faites, car le nouvel Echo Plus comprend un haut-parleur haut de gamme amélioré et la nouvelle fonctionnalité de hub Zigbee, qui vise à étendre la fonctionnalité de maison intelligente du haut-parleur.

Amazon Echo Show 8: 129,99 $ 99,99 $ chez Amazon

Autre choix pour ceux qui recherchent un assistant intelligent pour rendre la vie un peu plus facile, l’Amazon Echo Show 8 dispose d’un écran HD de 8 pouces et peut diffuser, héberger des appels vidéo, avoir un calendrier tête haute ou même rechercher des recettes.

Montre intelligente GPS Garmin vívoactive 3: 279,99 $ 162,07 $ chez Amazon

Le Garmin vívoactive 3 se vend actuellement à l’un de ses prix les plus bas sur Amazon, ce qui en fait un choix solide pour ceux qui recherchent une multitude d’applications de suivi GPS et de fitness à bas prix. Considérez certainement celle-ci aux côtés des autres options d’Apple et de Samsung, notamment parce qu’elle peut durer jusqu’à 7 jours avec une seule charge de batterie.

Apple Watch série 3: 199 $ 169 $ chez Amazon

L’Apple Watch Series 3 reste un excellent choix pour tout utilisateur de smartwatch. Bien sûr, il est un peu plus volumineux que les modèles plus récents, mais il fonctionne toujours sur le dernier iOS et pour le moment, il est à son prix le moins cher sur Amazon.

Samsung Galaxy Watch Active 2, 40 mm: 249,99 $ 209,99 $ chez B&H Photo

Dans la foulée des dernières montres Apple, la Samsung Galaxy Watch Active 2 est parfaite pour ceux qui ont l’intention d’utiliser leur smartwatch pour le suivi de leur condition physique principalement. B&H propose actuellement une réduction de 40 $, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent une alternative Android.

Offres d’appareils

Home Depot: 40% de rabais sur certains gros électroménagers

Home Depot propose une vaste gamme de prix alléchants sur tout, des laveuses aux sécheuses, réfrigérateurs et cuisinières. Il existe des réductions de prix allant jusqu’à 40% sur les grandes marques telles que Whirlpool, Samsung et LG, ce qui signifie que vous pourriez potentiellement économiser des centaines de dollars.

Lowe’s: jusqu’à 35% de rabais sur les gros électroménagers

La vente de la fête du travail de Lowe offre des rabais énormes sur un certain nombre de gros appareils électroménagers. Si vous cherchez à améliorer votre cuisine, ne manquez pas ces offres pour vous faire économiser beaucoup d’argent.

Offres matelas

Nectar: 400 $ de rabais sur les matelas + 399 $ d’accessoires gratuits chez Nectar

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau matelas, c’est la meilleure vente de la fête du Travail que vous trouverez. Nectar a non seulement réduit de 400 $ le prix de son principal matelas en mousse à mémoire de forme, mais vous recevrez également 399 $ d’accessoires de sommeil gratuits ajoutés à votre commande: deux oreillers, des draps de luxe et un protège-matelas. Ne dormez pas sur cette offre. Fin de l’offre: 7 septembre 2020

Violet: jusqu’à 350 $ de rabais sur les matelas et les ensembles de sommeil

Violet offre non seulement une remise forfaitaire sur toute une gamme de matelas haut de gamme sélectionnés à l’heure actuelle, mais ils offrent tous des offres groupées d’accessoires de sommeil. Acheté ensemble, vous chercherez à économiser jusqu’à 350 $ – un montant énorme si vous considérez la qualité de ces matelas.

Saatva: 200 $ de rabais sur toutes les commandes de matelas de luxe de plus de 1000 $

La vente de la fête du travail de Saatva fait en sorte que les matelas de luxe de l’entreprise ont une bien meilleure valeur. À l’heure actuelle, vous pouvez garder ses remises à l’avance et simples. Pour toutes les commandes de plus de 1 000 $ en ce moment, ils engrangeront instantanément 200 $. C’est un énorme changement et une excellente option pour les personnes qui veulent simplement un matelas sans les cadeaux gratuits supplémentaires que de nombreux détaillants offrent actuellement.

Avocat: économisez 200 $ sur les matelas ou 150 $ sur les cadres de lit chez Avocado

Utilisez le code: LABORDAY200 à la caisse pour obtenir de superbes rabais sur l’un des quatre matelas écologiques Avocado dans leur boutique officielle. Si vous avez besoin d’un cadre de lit, vous pouvez faire encore plus d’économies avec le code BED150 aussi – une excellente affaire pour ceux qui recherchent une bonne affaire sur une marque leader.

Leesa: obtenez jusqu’à 400 $ de rabais sur les matelas

Leesa offre un rabais allant jusqu’à 400 $ sur toute une gamme de ses excellents matelas, à partir de seulement 599 $ pour l’original. Pour obtenir la remise maximale, vous devrez toutefois opter pour le Leesa Legend, qui est maintenant descendu à 1449 $.

Huit sommeil: Économisez 150 $ sur le Eight Sleep Pod et 20% de rabais sur les accessoires

Le Eight Sleep Pod Pro est le matelas de choix pour ceux qui croient que la technologie peut transformer leur sommeil pour le mieux. Il est livré avec un système de refroidissement et de chauffage avancé, mais également des fonctionnalités de suivi du sommeil compatibles avec les smartphones – qui peuvent être à vous pour 150 $ de réduction sur le prix normal. Chaque achat vous rapportera également 20% de réduction sur les accessoires de sommeil.

Amerisleep: 30% de rabais sur n’importe quel matelas

Vous avez trois choix stellaires avec la gamme Amerisleep – adaptée à tous les styles de sommeil et avec une réduction de 30% sur toute la gamme pour démarrer. L’option la moins chère, AS2, commence à seulement 734 $ cette semaine, bien que vous puissiez également obtenir une bonne affaire sur le super-peluche AS5 pour seulement 1294,30 $ dès maintenant.

Offres de meubles

Home Depot: jusqu’à 30% de rabais sur certains meubles et décorations

Les ventes de Home Depot pour la fête du Travail comprennent également leur section de décoration intérieure, ce qui signifie que des milliers d’articles sont actuellement proposés. Vous trouverez ici de tout, des cadres de lit, de l’éclairage, des ustensiles de cuisine et des tissus d’ameublement – idéal si vous cherchez à embellir l’endroit.

Home Depot: 10% de rabais sur les achats de meubles de bureau à domicile de plus de 300 $

Utilisez le code HDOFFICE10 sur tous les articles de bureau à domicile de plus de 300 $ et obtenez 10% de rabais instantanément chez Home Depot. Il y a des centaines de bureaux, chaises et articles de rangement en vente, il n’y a donc jamais eu de meilleur moment pour créer la configuration de bureau à domicile parfaite.

Lowe’s: de grosses économies sur la décoration intérieure et les meubles

Lowe’s propose également une large gamme d’articles de décoration pour la maison dans le cadre des ventes en cours de la fête du Travail. Vous trouverez de tout, des grands meubles aux tissus d’ameublement, en passant par la décoration murale et les articles pour enfants.

Lowe’s: jusqu’à 40% de rabais sur les meubles et accessoires de salle de bain

Donnez à votre salle de bain un tout nouveau look grâce à la grande vente de Lowe – offrant maintenant jusqu’à 40% de réduction sur une vaste gamme de meubles et d’accessoires de salle de bain. Il n’y a pas que des toilettes ici, mais aussi des articles pour la douche, de nouveaux robinets et même des articles essentiels pour les rénovations prévues.

Offres de logiciels

Adobe: Les étudiants et les enseignants économisent plus de 60% sur Adobe Creative Cloud

C’est techniquement un accord de rentrée scolaire, mais comme c’est une valeur incroyable, nous avons pensé que nous le jetterions dans une bonne mesure. Si vous êtes étudiant ou enseignant, vous avez le droit de ne payer que 19,99 $ par mois pour un accès complet à Adobe Creative Cloud, qui comprend plus de 20 applications, à savoir Photoshop, Illustrator et Acrobat Pro.

ExpressVPN: 1 an | 12,95 $ 6,67 $ par mois et 3 mois GRATUITS

Avec des vitesses rapides, un chat en direct 24h / 24 et 7j / 7 et le meilleur cryptage de sa catégorie, ExpressVPN est le VPN offshore de confiance n ° 1 de TechRadar pour la confidentialité et le déblocage de contenu dans le monde entier. Obtenez-le aujourd’hui avec une garantie de remboursement de 30 jours sans tracas, une réduction massive de 49% sur le prix de détail suggéré ET 15 mois pour le prix de 12. Valeur fantastique.

Bitdefender Antivirus Plus 2020: 1 an | 59,99 $ 23,99 $ | 60% de réduction

Bitdefender s’est imposé comme l’un des packages antivirus les meilleurs et les plus compétitifs du marché. Ce généreux rabais de 60% comprend une année de protection antivirus premium, un VPN bonus et leur logiciel Safepay, qui vous garantit de ne pas être la proie d’un ransomware embêtant.

Plus de ventes de la fête du Travail

Vente de la fête du travail de Home Depot: Obtenez jusqu’à 40% de rabais sur les électroménagers

Home Depot est également une excellente destination pour tous les appareils électroménagers si vous recherchez des outils, des meubles et même des articles pour la maison intelligents bon marché. Non seulement la vente de la fête du Travail est particulièrement généreuse, mais elle propose également de nombreuses options de livraison gratuite pour les articles plus volumineux.

Vente de la fête du travail de Macy: Obtenez jusqu’à 60% de rabais sur les articles de mode et de maison

Il y a plus de 60000 articles en vente actuellement chez Macy’s dans toute une gamme de vêtements pour femmes, hommes et enfants ainsi que d’articles pour la maison. Leur vente de petits appareils électroménagers est particulièrement fantastique, offrant des prix extrêmement bas dans un certain nombre de grandes marques – NutriBullet, Instant Pot et Crux pour n’en nommer que quelques-unes. La vente se termine: 23 h 59 CT le 7 septembre 2020

Nouvel ordinateur portable de jeu Dell G5 15: 979,99 $ 799,99 $ chez Dell

agir rapidement Si vous souhaitez vous mériter une offre de choix pour un ordinateur portable de jeu sur cet impressionnant Dell G5 de milieu de gamme ce week-end, il est presque épuisé au moment de la rédaction. Celui-ci contient un processeur Intel Core i7 de 10e génération amélioré, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, ce qui en fait une machine de grande valeur dans l’ensemble.

