Le Black Friday s’est manifesté sur Google Play. Après le barrage d’offres sur les applications et les jeux il y a quelques jours à peine, davantage de développeurs ont décidé de rejoindre les remises.

De cette manière, il est aujourd’hui possible de réaliser applications gratuites qui étaient auparavant payés, ainsi que d’autres dont le prix s’effondre pendant un temps limité. Bien sûr, la section sur le Jeux, y compris des titres tels que la série Rusty Lake.

Applications payantes Android gratuites

PowerAudio Plus | Gratuit 4,09 euros

PowerAudio Pro | Gratuit 4,09 euros

Widgets – CPU | RAM | Batterie | Gratuit 4,09 euros

Identifiant CPU Pro | Gratuit 4,09 euros

Business Calculator Pro | Gratuit 0,59 euros

Kosmos – Suivi du temps de travail, Feuille de temps de travail | Gratuit 2,49 euros

Applications de paiement pour Android proposées

Panneau de contrôle du volume Pro | 0,79 euros 1,79

Apprendre le didacticiel de programmation C PRO | 1,09 euros 3

Pack d’icônes Vera | 0,99 euros 1,69

Unicorn Dark – Pack d’icônes | 0,99 euros 2,59

Papiers peints insolites | 0,79 euros 1,99

FBReader Premium – Lecteur de livre préféré | 3,79 euros 5,49

Franco Kernel Manager – pour tous les appareils et noyaux | 1,19 euros 3,89

PingTools Pro | 0,99 euros 2,49

PythonPad PRO: Devenez un programmeur Python 3 maintenant | 0,99 euros 1,69

Apprendre le didacticiel de programmation Python – PRO | 1,39 euros 3

Jeux payants pour Android gratuits

DungeonCorp. S> Un jeu à obtention automatique! | Gratuit 1,09 euros

Mon test de grammaire anglaise PRO | Gratuit 2,09 euros

Alice piégée au pays des merveilles | Gratuit 1,09 euros

Le secret de Crimson Manor | Gratuit 1,09 euros

The Westport Independent | Gratuit 0,99 euros

CARTOON CRAFT | Gratuit 0,5 euros

Cake Duel | Gratuit 5,49 euros

Crise du Moyen Âge | Gratuit 2,09 euros

Puzzle 3D Polysphere Flippy Geometry | Gratuit 0,89 euros

[VIP] EffectParty: Jeu de fusion inactif hors ligne | Gratuit 0,99 euros

audioPro | Gratuit 4,09 euros

Shadow of Death: Dark Knight – Combat de Stickman | Gratuit 0,5 euros

[VIP]Coin Princess: Quête RPG rétro hors ligne | Gratuit 0,99 euros

Pirate Defender Premium: Captain Shooting Offline | Gratuit 1,99 euros

Jeux payants pour Android proposés

RBI Baseball 20 | 0,99 euros 3,99

PHOTONIQUE | 0,99 euros 2,99

Vendredi – par Friedemann Friese | 1,99 euros 3,99

Ganz schön intelligent | 1,79 euros 2,99

Plancon: Conflit spatial | 0,99 euros 2,09

Stratégie et tactique: URSS vs USA | 0,99 euros 2,09

FootLOL: Crazy Soccer! Jeu de football d’action | 1,59 euros 3,09

Majesté: The Fantasy Kingdom Sim | 0,99 euros 1,99

Majesté: L’expansion nord | 1,59 euros 3,09

Trésors de Montezuma 2 | 0,99 euros 2,09

Tempest: Pirate Action RPG Premium | 7,49 euros 14,99

Death Worm | 0,99 euros 3,19

Pass King of Dragon: RPG d’aventure texte | 4,99 euros 9,99

Couteau Agatha | 0,99 euros 4,99

Alt-Frequencies | 1,09 euros 6,49

Persephone | 0,99 euros 4,99

Slaughter 2: Prison Assault | € 0,59 2,29

Mort aux Bermudes | 0,99 euros 4,19

Enterre-moi, mon amour | 0,59 euros 3,49

Rusty Lake Paradise | 1,79 euros 3,59

Hôtel de Rusty Lake | 1,19 euros 2,39

Rusty Lake: Racines | 1,79 euros 3,59

Full Pipe: Puzzle Adventure Premium Jeu | 1,19 euros 2,99

Un téléphone perdu normal | 0,59 euros 2,99

Terreur nocturne des zombies | 1,19 euros 6,99

Dark Rage – RPG d’action | 0,99 euros 1,89 Applications gratuites Télécharger des applications gratuites

Explica.co

