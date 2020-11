C’est l’un des achats du moment, et son prix continue de baisser.

le Xiaomi Mi 10T Lite 5G Peut être le vôtre pour seulement 249 euros grâce à cette offre Amazon. L’appareil chinois arrive à côté de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Vous avez la possibilité d’économiser 30 euros sur l’un des smartphones du moment. Il possède un très bon panneau AMOLED 120 Hz et l’un des processeurs de jeu de Qualcomm.

Achetez le Xiaomi Mi 10T Lite au meilleur prix

L’appareil Xiaomi arrive avec un grand écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD + et 120 Hz. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 750G, un processeur puissant qui déplacera les applications exigeantes en douceur. Ce Mi 10T Lite 5G a également 4 caméras à l’arrière et une batterie de 4 820 mAh avec charge rapide. Bien sûr, nous parlons d’un smartphone 5G.

Qualcomm Snapdragon 750G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS Full HD de 6,67 ″ + 4 caméras arrière Batterie de 4,820 mAh avec charge rapide sur prise 33W 3,5 mm, USB-C, NFC, radio FM et 5G