Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Île morte C’est ce grand jeu de zombies qui est entré dans nos vies il y a près d’une décennie et qui a réussi à résister à tous ces jeux de mode zombies (Deadrising, Zombie Army, Left 4 Dead, etc.). Les gens ont beaucoup aimé le jeu pour sa concentration sur le combat au corps à corps et son graphisme.

Malheureusement, la suite qui avait été annoncée il y a de nombreuses années, avec de multiples retards, changements de studio et rumeurs d’annulation n’était plus un sujet et nous l’avions tous oublié. Maintenant le distributeur de Dead Island, Deep Silver a laissé entendre que la suite pourrait enfin arriver.

Il s’avère qu’un utilisateur de Twitter a demandé dans un tweet de Saints Row “Dead Island 2?”, Auquel un autre utilisateur a répondu: “Laisse tomber l’homme, ça ne vient pas. Il suffit de passer à Dying Light lol.” Enfin le compte de Deep Silver Il a pu réchauffer les esprits avec un “Je n’en serais pas si sûr”, se référant au fait que le projet pour la deuxième partie est vivant, bien que plus tard, ils ont commenté qu’ils ne peuvent toujours pas en parler.

Twitter Deep Silver

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord