Si vous aimez l’économie ou souhaitez avoir un peu plus de culture financière, vous ne pouvez pas manquer ces applications sur votre smartphone.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

En plus de la technologie et des téléphones portables, chez Explica.co, nous avons également d’autres passe-temps tels que l’économie ou l’actualité financière.

Parce que nous pensons qu’avoir un minimum de connaissances en économie est quelque chose de nécessaire pour tout le monde, aujourd’hui nous vous apportons quelques applications essentielles pour tous ceux qui souhaitent acquérir des connaissances financières ou, au contraire, devenir un véritable loup de Wall Street.

Les meilleures applications économiques sur Android

Dictionnaire économiqueLe monde des économistes en chiffresExpansion – IBEX et économieL’économisteFinance: actions, actions, portefeuille et actualitésL’économiste

Dictionnaire économique

Avant de devenir un expert boursier comme Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, il est essentiel de connaître les termes de base utilisés en économie.

Le dictionnaire d’économie est comme son nom l’indique, un dictionnaire des termes les plus utilisés dans ce domaine. Une application très accessible qui nous permet de consulter tout concept inconnu en quelques secondes.

Expansion – IBEX et économie

Expansión n’est pas seulement l’un des principaux journaux économiques d’Espagne, Il est également très populaire en dehors de nos frontières..

Économie, actualité financière, politique en plus d’avoir des informations sur les valeurs de marché et la bourse en temps réel. Une application incontournable pour les novices et les experts et cela ne peut manquer sur aucun smartphone.

Le monde des économistes en chiffres

Si vous faites partie de ceux qui maîtrisent le sujet, cette application vous sera sûrement très utile.

Economist World in Figures est un outil complet pour les économistes qui compare des indicateurs de toutes sortes provenant de différents pays du monde. Une source de données impressionnante pour ceux qui veulent connaître la situation des différents marchés dans n’importe quel coin de la planète.

L’économiste

Avec des millions de lecteurs chaque jour, The Economist est le journal économique le plus populaire au monde. Actualité, actualité, opinion et valeurs marchandes mises à jour pour le moment.

Malheureusement, l’application n’est gratuite que les sept premiers jours, mais si vous voulez être à jour dans le monde de l’économie, vous ne trouverez pas de meilleur allié que The Economist.

Finance: actions, actions, portefeuille et actualités

L’une des applications économiques les plus complètes que nous pouvons télécharger sur notre smartphone. Données en temps réel pour plus de 100 000 instruments de plus de 70 marchés à travers le monde, calendrier économique, portefeuille personnalisé avec nos instruments financiers préférés, alertes, actualités, analyses et bien plus encore.

Une application entièrement gratuite cela ne peut manquer au téléphone de tout bon économiste.

L’économiste

Et nous terminons avec un autre des médias économiques les plus importants de notre pays. Actualités économiques actuelles, commentaires et conseils, citations de devises et de taux d’intérêt et bien plus encore.

Application gratuite indispensable pour suivre l’actualité nationale et internationale de l’économie en plus de nous permettre de suivre rigoureusement la situation des marchés financiers les plus importants du monde.