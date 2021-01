Google Meet est l’application d’appel vidéo la plus populaire du moment: avec ces conseils, vous pouvez en tirer encore plus.

Il est devenu l’un des applications les plus téléchargées et utilisées au monde, doublant sa base d’utilisateurs pour dépasser la barre des 100 millions en seulement deux mois. Maintenant, Google Meet c’est déjà l’un des outils d’appel vidéo les plus populaires.

Vous utilisez probablement Meet pour communiquer avec vos amis, collègues ou classe, ou tout simplement pour suivre les membres de votre famille.

Cependant, il peut ne profite pas pleinement que l’application peut vous offrir. Alors aujourd’hui, nous vous apportons 6 astuces pour les appels vidéo Meet recommandé par Google lui-même.

1. Profitez du format mosaïque

Comme d’autres applications d’appel vidéo, Meet inclut un format de mosaïque cela vous permet de voir le reste des participants d’une réunion dans de petites cellules.

De cette façon, il est possible de voir les visages jusqu’à 16 personnes simultanément **, tout en présentant du contenu à l’écran.

Pour l’activer, il vous suffit cliquez ou touchez l’icône avec trois points, et dans l’option “Changer le format”, touchez “Mosaïque”.

En ce sens, Google annonce qu’il offrira bientôt la possibilité de voir 49 personnes en même temps grâce à un mode mosaïque amélioré.

2. Améliorez l’éclairage de votre lieu de travail

Une astuce qui vous sera utile, surtout si tenir des réunions et des conférences dans un domaine éducatif ou professionnel, c’est celui de améliorer l’éclairage de votre lieu de travail afin que les autres participants puissent mieux vous voir.

Pour améliorer l’éclairage, Google conseille de suivre une série d’étapes qui peuvent vraiment faire la différence:

Utilisez la plus grande source de lumière de la pièce, et ne le laissez pas derrière vous.Si vous avez une source lumineuse mobile, essayez de le pointer vers le mur derrière la caméra. Vous pouvez également essayer d’allumer les plafonniers pour améliorer l’éclairage général.Essayez de placer la caméra à une hauteur proche de la hauteur de vos yeuxet essayez de garder votre ordinateur, tablette ou mobile sur une base suffisamment stable.Changez votre parcours par un qui ne distrait pas lorsque cela est possible. À l’avenir, vous pouvez rendre l’arrière-plan flou ou choisir une image personnalisée.

3. Envoyez des messages “silencieux”

Si, lors d’une réunion, vous avez besoin parler à l’un des participants mais vous ne voulez pas interrompre la personne qui présente, vous pouvez utiliser le chat intégré à Meet pour envoyer un message en silence.

Pour ce faire, vous devez appuyer sur l’icône “Chat” en haut à droite, et écrivez le message que vous souhaitez envoyer.

4. Rejoignez rapidement les appels vidéo

Grâce à l’intégration de Meet dans l’application Gmail pour iOS, Android et Web, rejoindre un appel vidéo Meet à partir d’un e-mail est plus facile et plus rapide que jamais.

Il vous suffit de rechercher l’onglet «Meet» dans la barre latérale de messagerie si vous êtes dans la version Web, ou d’accéder à l’onglet réunions dans Gmail pour iOS et Android.

5. Améliorez le son de vos appels vidéo

Personne n’aime que nos réunions et nos appels vidéo se transforment en saccades en raison d’une connexion instable ou que le bruit de fond prenne le dessus sur notre audio. Pour éviter ces problèmes, Google conseille de suivre ces recommandations avec lesquelles améliorer l’audio et la qualité de la connexion Internet:

Utiliser une connexion filaire au lieu du Wi-Fi lorsque cela est possible.Utilisez des écouteurs pour capturer un son de meilleure qualité. Mieux encore s’ils ont des microphones antibruit.Silence quand tu ne parles pas pour éviter que le bruit de fond ne dérange d’autres personnes.Passez l’appel vidéo dans une pièce avec des tapis, des canapés et d’autres articles cela aidera à réduire la réverbération.

En dehors de cela, Google indique que le système de réduction du bruit intégré à Meet cela peut grandement aider à réduire les sons gênants.

Et si votre compte Google fait partie de G Suite, vous pouvez utilisez votre mobile pour capturer votre audio et le diffuser au reste des participants de l’appel vidéo, tout en utilisant votre ordinateur pour capturer l’image.

6. N’afficher que ce qui est nécessaire

Une astuce très utile pour les appels vidéo Meet est la possibilité de ne partagez que des parties de votre écran. Grâce à Meet, vous pouvez choisir si vous souhaitez partager l’écran entier, une fenêtre ou un onglet Chrome.

Pour ce faire, il vous suffit de choisir l’une des options disponibles dans le menu “Présenter” en bas à droite. De plus, si vous ne partagez qu’un seul onglet Chrome, seul l’audio de cet onglet sera partagé.

À l’exception des fonctions spécifiques à Meet, certaines de ces astuces seront utiles même si vous utilisez d’autres applications d’appel vidéo, comme Zoom ou Facebook Messenger Rooms.