Le thème de Bitcoin est dans tous nos réseaux sociaux et ce n’est pas pour moins: le crypto-monnaie le plus reconnu est répertorié, pour le moment, dans 40 mille dollars (plus de 800 mille pesos mexicains). Commence juste le 2021 et nous nous sommes déjà réveillés avec nos yeux sur les devises numériques.

Et bien sûr … ceux d’entre nous qui ne sont pas mesurés dans le monde de cryptomonnaiesEh bien, que voulez-vous entrer, non?

Avec ces doutes à l’esprit – et avec un FOMO qui ressemble à deux, pourquoi leur disons-nous non? #SopitasXAireLibre nous parlons avec Abraham Cobos, catalyseur crypto sur la célèbre plateforme Bitso pour expliquer un peu plus les aventures de investir dans Bitcoin.

Et profitant de la conversation, il les a partagés avec nous 6 conseils super utile pour plongez dans les crypto-monnaies sans mourir en essayant et en perdant toute votre laine.

C’est un investissement volatil

Un point intéressant qu’il a partagé avec nous Abraham Cobos c’est que investir dans les crypto-monnaies est une activité très volatile. Ce matin, Bitcoin sont échangés 800 mille pesos… Mais pour en arriver là, des années de hauts et de bas assez soudains se sont écoulées.

À l’heure actuelle, la navigation semble fluide, mais ces citations insensées peuvent ne pas tenir éternellement.

C’est risqué (moyen terme)

De plus, ils nous ont expliqué que investir dans le bitcoin c’est risqué à moyen terme. En raison de la même volatilité de la crypto-monnaie, vous pouvez y mettre mille pesos – ou quel que soit le montant – et la prochaine fois que vous vérifierez, il aura été réduit de moitié.

Bien entendu, d’après ce qui a été observé ces dernières années, la tendance à la hausse s’est maintenue.

N’investissez dans Bitcoin que ce que vous êtes prêt à perdre

C’est une règle utile pour tous les investissements financiers, l’esprit Abraham Cobos. Soyez conscient qu’il s’agit d’une nouvelle technologie et donc, risquée et volatile. Si vous ne pouvez perdre que 500 pesos, mettez-y simplement 500 pesos.

“Ce qui est intéressant, c’est que ces 500 pesos peuvent devenir beaucoup en quelques années”, explique le crypto-catalyseur de Bitso.

Ne vous endettez pas pour investir

«Ne demandez pas de prêt, n’utilisez pas de crédit, n’hypothéquez pas votre maison. Ne faites rien de tout cela parce que cela prend plus de risques. Il n’y a rien de plus précieux que de dormir paisiblement “, explique le spécialiste du Bitcoin et des autres crypto-monnaies.

La peur de passer à côté de ce boom des investissements numériques peut nous conduire à prendre une décision trop risquée.

Entrez dans un lieu de confiance

Ceci est extrêmement important: avec l’arrivée de Bitcoin à de plus en plus de lieux de culture dominante, certaines escroqueries ou d’anciens lanciers arrivent également. Évitez les endroits qui ressemblent à des systèmes pyramidaux et bien sûr, rappelez-vous que Bitcoin C’est complètement numérique… rien que vous les achetez et puis ils arrivent en colis (il y a plusieurs histoires amusantes).

Recherchez des endroits réglementés, qui présentent de la sécurité, qui ont des investisseurs avec un visage ou qui répondent à vos questions. Au Mexique, Bitso C’est l’une de ces plateformes – même certifiée – au cas où vous voudriez garder un œil dessus.

Recherche (beaucoup) sur Bitcoin

En fin de compte, ce ne sont pas des enchiladas. Maintenant quoi Bitcoin Il est tellement populaire, profitez de tout le contenu qu’il génère pour le comprendre en profondeur, vous verrez que ce n’est pas seulement une opportunité financière … il est complété par de nombreux bords de la connaissance humaine.

Un moment pour en savoir plus sur la blockchain, les actifs, les autres crypto-monnaies et tous les futurs possibles.

Pendant que vous en saurez plus, vous pouvez d’abord avoir un aperçu de la conversation que nous avons eue avec Abraham Cobos dans #SopitasXAireLibre. Il a expliqué comment cela fonctionne, partagé quelques règles de base et bien sûr … répondu à nos questions d’amateurs. Écoutez-le ci-dessous: