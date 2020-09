Ainsi, l’iPhone 12 ne s’est pas présenté à l’événement d’Apple en septembre. C’est ce à quoi nous nous attendions, même si certains retenaient leur souffle pour un dévoilement surprise. Nous verrons probablement maintenant les téléphones annoncés lors d’un événement en octobre.

Cependant, quatre appareils majeurs ont été lancés: le nouvel iPad, l’iPad Air 4, l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch SE, ainsi que l’Apple One, un nouvel abonnement pour les applications Apple.

Nous avons donc une bonne dose de produits Apple à utiliser – mais les nouveaux produits dévoilés lors de l’événement de septembre pourraient-ils réellement nous dire une chose ou deux sur le prochain iPhone 12? Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités et des changements intéressants dans les appareils qui pourraient nous donner quelques indications.

Bien sûr, nous lisons un peu entre les lignes ici, mais nous avons dressé une liste de six prédictions sur l’iPhone 12, sur la base de ce que nous avons appris sur les nouveaux iPad et Apple Watches, et le nouvel abonnement un service.

1. Un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Bouton d’empreinte digitale de l’iPad Air (Crédit image: Apple)

Le nouvel iPad Air 4 est le premier produit d’Apple à intégrer Touch ID dans un bouton latéral, plutôt que d’avoir un bouton à l’avant, comme sur les anciens iPhones et tablettes bas de gamme, ou Face ID, comme les nouveaux iPhones et l’iPad Pro.

Ce changement a du sens – tout le monde porte un masque facial de nos jours, et Face ID ne fonctionne pas vraiment avec l’accessoire masquant le visage. Apple doit passer aux capteurs d’empreintes digitales physiques pour sa nouvelle technologie.

L’iPhone 12 pourrait-il donc avoir un capteur d’empreintes digitales latéral? C’est certainement possible – le téléphone aura des boutons sur le côté après tout, donc cela ne représenterait pas un changement de conception majeur, et le passage de Face ID à Touch ID pourrait permettre à Apple d’abandonner la grande encoche, qui doit être grande donc elle peut héberger tous les scanners Face ID.

Quelques téléphones Android utilisent des scanners d’empreintes digitales latéraux, y compris le Moto G 5G Plus et le Honor 20, et c’est un moyen très pratique d’allumer votre téléphone, nous serions donc heureux de le voir dans l’iPhone 12. Il bat au moins le Face ID peu fiable.

2. Coller avec 60Hz

Les rumeurs indiquaient que l’iPhone 12 avait un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz, un grand pas en avant par rapport aux précédents iPhones qui restaient à 60 Hz. 60Hz est le taux de rafraîchissement standard pour les téléphones depuis des années, mais les appareils Android récents l’ont poussé à 90Hz, 120Hz et même 144Hz.

Apple n’a utilisé que des taux de rafraîchissement élevés dans les modèles iPad Pro, qui utilisent l’actualisation variable, le taux changeant automatiquement en fonction de ce que vous faites – vous ne pouvez pas le modifier manuellement.

Bien que l’iPad Air 4 soit apparemment un « iPad Pro Lite », il n’a pas de taux de rafraîchissement variable – Apple a donc décidé que les gens ne se soucient pas de la douceur qu’apportent les taux de rafraîchissement élevés?

Il y a également eu des rumeurs qui suggèrent qu’Apple ne pourrait pas obtenir des taux de rafraîchissement de 120 Hz fabriqués à temps. Quelle que soit la raison, nous sommes peut-être bloqués à 60 Hz pendant une autre année.

3. Bonjour, USB-C

L’iPad Air 4 dispose d’un hub USB-C (Crédit image: Apple)

À l’instar des taux de rafraîchissement élevés, certaines rumeurs indiquaient que l’iPhone 12 avait un port USB-C standard au lieu du port Lightning exclusif d’Apple – cela permettrait au téléphone d’offrir une charge et un transfert de données plus rapides que les précédents iPhones.

Les dernières générations d’iPad Pro ont eu des ports USB-C, mais maintenant l’iPad Air 4 en a un aussi – il est donc clair qu’Apple ne pense plus que le port haute vitesse est réservé aux utilisateurs professionnels, et c’est une fonctionnalité qui sera apprécié par tous les utilisateurs.

J’espère donc que nous verrons l’iPhone 12 utiliser un port USB-C, et il ne faudra plus (ce qui semble être) une vie pour recharger votre iPhone.

4. Pas de chargeur dans la boîte

L’un des points les plus controversés abordés dans les fuites et les rumeurs de l’iPhone 12 est de savoir s’il sera ou non livré avec un chargeur intégré. Abandonner la technologie obligerait les utilisateurs à acheter leur propre chargeur, mais cela réduirait les déchets électroniques, ce qui serait bénéfique pour l’environnement.

Eh bien, il est confirmé que l’Apple Watch 6 n’est pas livrée avec un chargeur dans la boîte – vous devrez acheter le vôtre ou utiliser un pad existant pour charger votre smartwatch.

Apple ne nous a pas dit si l’Apple Watch SE, ou l’un des nouveaux iPad, serait livré avec des chargeurs dans la boîte. Mais une récente interview dans laquelle un dirigeant d’Apple a critiqué l’inclusion de chargeurs intégrés, combinée à l’absence d’un chargeur dans la Watch 6, donne à penser que l’iPhone 12 n’en viendra pas non plus.

5. Le chipset A14 Bionic

Le chipset A14 Bionic (Crédit image: Apple)

L’iPhone 11 avait le chipset A13 Bionic, et il est probable que l’iPhone 12 aura l’A14 Bionic. Le nouvel iPad Air 4 possède également ce chipset, et une bizarrerie du fait que l’ardoise soit lancée avant le nouvel iPhone est que nous avons un aperçu précoce de cette nouvelle technologie.

Il s’agit du premier chipset mobile d’Apple de 5 nm, donc beaucoup plus petit que les processeurs précédents, et il devrait être 30% plus rapide que son prédécesseur. L’iPad Air 4 est configuré pour être un appareil accrocheur, et par extension l’iPhone 12 l’est aussi.

6. Encore plus de bloatware Apple?

Les smartphones et tablettes Apple sont livrés avec de nombreuses applications préinstallées, comme Apple TV et Apple Podcasts sur votre appareil, que vous le vouliez ou non – et cette situation pourrait s’aggraver avec le lancement d’Apple One.

Apple One combine Apple News, Apple Fitness et plus dans un gros forfait d’abonnement, et, comme avec certaines autres applications de la marque, vous pouvez être sûr qu’elles seront intégrées aux appareils Apple pour vous encourager à les essayer et, nous l’espérons, à les acheter. .

Espérons que ce ne sera pas le cas – nous croisons les doigts pour qu’Apple recevra le message que, si nous voulons essayer ces services, nous les téléchargerons nous-mêmes; cependant, la page d’accueil de notre iPad atteste que cela n’a pas été le cas jusqu’à présent.