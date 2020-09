Panélistes pour une discussion intitulée «Sauver les affaires (et nous-mêmes) en réinventant le travail», dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche: Brea Starmer de Lions + Tigers, Blessing Adesiyan de Mother Honestly, Shauna Causey of Weekdays et Sarah Peck de Startup Parent.

Avec les écoles américaines de retour – mais la plupart des enfants apprennent à distance de chez eux – les familles de travailleurs et les employeurs recherchent des stratégies pour survivre et parfois même prospérer au milieu du COVID-19.

Lions + Tigers Future of Work, une société de conseil basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a organisé jeudi un panel virtuel pour partager des idées utiles aux particuliers ainsi qu’aux entreprises qui traversent cette période difficile.

La vidéoconférence était animée par Sarah Peck de Startup Parent et incluait Shauna Causey, fondatrice et PDG de la startup Weekdays de garde d’enfants basée à Seattle; Blessing Adesiyan, fondateur et PDG de la mère de Houston honnêtement; et Brea Starmer, fondatrice de Lions + Tigers.

Voici six conseils pour tirer le meilleur parti de la vie pandémique (et regardez la vidéo ici):

Gagnez du temps sans interruption



Structurez vos journées avec 1 à 3 heures qui sont aussi proches que garanties ou ininterrompues que possible. Il peut être tard le soir ou tôt le matin, mais c’est à ce moment-là que vous pouvez terminer votre travail le plus important et le plus ciblé.

Partager et déléguer

Les parents qui ont des partenaires doivent partager la charge – ce qui n’arrive souvent pas car les femmes ont tendance à être les soignantes par défaut. Ayez une conversation honnête avec votre partenaire si nécessaire afin que les responsabilités de garde d’enfants soient partagées également.

Adesiyan a déclaré que pendant le COVID, les hommes travaillaient davantage et obtenaient une promotion en conséquence. «Cela accélère la carrière des hommes au détriment des femmes», a-t-elle déclaré.

Dans la mesure du possible, sous-traitez les tâches pour récupérer une partie de votre temps, y compris les livraisons d’épicerie et le lavage du linge.

Défendez-vous

De nombreuses femmes ont ralenti au travail alors que les enfants étaient à la maison, mais il est encore temps de mieux vous positionner pour les examens de fin d’année. Dressez une liste de vos réalisations et préparez-vous à faire valoir ce que vous avez accompli. Discutez avec les gestionnaires des mesures que vous pouvez encore prendre pour améliorer vos performances pour 2020.

Échangez des gymnases contre des garderies

Les entreprises offrant des avantages tels que les adhésions à un gymnase devraient envisager de transférer ces avantages pour couvrir les frais de garde d’enfants pour les familles. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de nouvelles dépenses, mais simplement de réaffecter les dollars.

Focus sur la flexibilité

Permettre une certaine flexibilité quant au moment et au lieu de travail des employés peut ouvrir la porte à un bassin plus large d’employés talentueux qui pourraient autrement être négligés.

«Nous avons besoin de femmes à fort impact disponibles pour travailler, même pour 10 ou 15 heures par semaine», a déclaré Starmer.

Saisir les opportunités

En particulier pour les petites entreprises, l’énorme perturbation causée par COVID est une chance pour les startups et les organisations plus agiles de tirer parti de la situation, leur permettant de rivaliser avec les grandes organisations.

« Du point de vue des startups, il n’y a pas eu autant d’opportunités … au cours des 20 dernières années », a déclaré Causey.