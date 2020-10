Notre smartphone Android nous permet de profiter des années après certains des meilleurs jeux vus sur PSP.

La nostalgie joue un rôle fondamental dans notre vie que cela nous plaise ou non. La pensée que les temps passés ont été meilleurs qu’aujourd’hui finira par nous passer par la tête tôt ou tard et dans le domaine des jeux vidéo, cela n’allait pas être différent.

Et c’est que depuis quelque temps on n’a pas arrêté de voir clins d’œil continus vers le passé sous forme de remasters ou de rééditions des plus grands succès de leur époque, comme le cas de Super Mario 3D All-Stars pour Nintendo Switch, qui réunit trois grands succès de la société japonaise: Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy .

Après avoir lu jusqu’ici, il est probable que vous ayez voulu revenir passer des heures sur certains de vos jeux vidéo préférés du passé. Il y a quelques jours, nous vous proposons 9 jeux PlayStation auxquels vous pouvez jouez dès maintenant sur votre téléphone Android. Eh bien, aujourd’hui, nous allons mettre le bogue dans votre corps pour en profiter à nouveau sur votre smartphone 6 jeux PSP.

Meilleurs jeux PSP auxquels vous pouvez jouer sur Android

GTA: Histoires de Liberty City

Une PSP classique que nous pouvons jouer sur notre téléphone Android est GTA Liberty City Stories. Si vous avez apprécié la côte Est il y a des années avec Toni Cipriani, vous le referez maintenant sur votre smartphone avec le version adaptée que Rockstar a préparée pour les mobiles.

Des missions plus courtes, des mouvements soignés adaptés aux possibilités de l’écran mobile et un monde ouvert passionnant vous attendent dans cette GTA qui était un succès à l’époque.

Vous pouvez acheter dans le Play Store pour 7,99 euros.

Castlevania: Symphonie de la nuit

Ce jeu classique de style Konami metroidvania a été ajouté au Play Store à la fin du mois de septembre. Castlevania: Symphonie de la nuit dans une belle Plateforme 2D qui offre une expérience de jeu non linéaire, récompensant l’exploration et l’imagination du joueur.

Il a une durée estimée d’au moins 9 heures, il promet donc du plaisir à assurer dans de nombreux «trous» de votre quotidien.

De plus, ses graphismes de style rétro feront encore plus ressortir ce sentiment de nostalgie qui nous envahit lorsque nous profitons de jeux vidéo d’une autre époque.

Défense contre les limaces métalliques

Metal Slug est ce jeu qui, rien qu’en entendant son nom, on pense à des heures et des heures de tournage de tout ce qui bouge. Parmi les ports qui ont été créés pour Android, nous avons sélectionné la version Defense car elle est gratuite, bien qu’il y en ait plus.

Ce n’est pas exactement la même chose dont on pouvait profiter à son époque sur PSP mais le fonctionnement est le même que celui de tous les Metal Slug: Débarrassez-vous de tous les ennemis en vue et ne laissez aucune marionnette de tête grâce à différentes armes aux munitions les plus variées.

Le conte du barde

The Bard’s Tale est un autre jeu dont nous avons pu profiter sur la console portable de Sony (même si c’était sur PS Vita) et que nous avons désormais la possibilité de réessayer sur notre smartphone. C’est un RPG d’action 3D classique créé par inXile Entertainment studio avec un durée estimée de 14 heures.

Pour l’aventure tu mettras les peaux du Bardo, un coquin qui a besoin de rassembler d’autres compagnons d’aventures pour atteindre son but ultime.

Entre les deux, des dizaines de missions et de nombreuses pièces et femmes à conquérir.

Ys Chroniques I et II

Ys Chronicles I et II étaient deux grands jeux auxquels les propriétaires de PSP ont joué pendant des heures et des heures, en particulier au Japon.

Ces jeux de rôle de combat japonais classique au tour par tour sont parfaitement adaptés aux particularités d’un smartphone et vous ils ressentiront fidèlement ce sentiment rétro mais avec l’équipement technologique de 2020.

Dans Ys, vous incarnez Adol Christin, un jeune épéiste aventureux avec qui vous découvrirez progressivement un monde plein de possibilités qui finira par vous transformer en un puissant chevalier.

Pour atteindre votre objectif ultime, vous devez Trouvez six livres saints qui contiennent l’histoire de l’ancienne terre d’Ys. Intrigué? Essaye-le!

DariusBurst -SP-

DariusBurst est un shooter de navire initialement sorti sur la première console portable de Sony et est en très bonne santé sur son port Android.

Le seul problème, pour ainsi dire, est que les graphismes sont très exigeants, vous devez donc avoir un mobile selon les spécifications demandées.

Ses commandes tactiles sont entièrement adaptées et offrent une expérience des plus immersives, puisque les navires répondent fidèlement.

S’ils ne vous convainquent toujours pas, vous avez le possibilité d’ajouter une télécommande via une connexion bluetooth, transportant le gameplay presque comme s’il s’agissait d’une vraie console.

