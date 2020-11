Le vendredi noir arrive. C’est le bon moment pour acheter ce caprice que vous attendiez depuis des mois ou pour obtenir tous les cadeaux de Noël. Pour ce dernier, si vous cherchez un cadeau pour les plus petits de la maison, vous pouvez choisir livres scientifiques pour enfants.

Il y en a dans toutes sortes de branches de la science, de l’astronomie à la paléontologie. Ou, si vous préférez, vous pouvez également opter pour celui qui joue tous les clubs. L’offre disponible est immense, mais ici nous vous en conseillons quelques-unes très intéressantes.

Livres scientifiques pour enfants pour répondre à vos questions

Il y a une étape dans la vie d’un enfant où une grande partie de ses conversations tout au long de la journée consiste en Poser des questions. C’est normal et très positif, car cela signifie qu’ils sont curieux du monde qui les entoure. Cependant, il est parfois difficile de répondre à ces questions.

C’est un livre idéal pour cette étape où ils n’arrêtent pas de poser des questions

Par conséquent, le journaliste scientifique Antonio Martinez Ron a décidé d’écrire et de répondre à certaines des questions que sa fille lui avait posées Laura Martinez Lasso. Sans aucun doute, le livre, intitulé Papa, où se branche le soleil?, N’aurait pas été possible sans lui, d’où il est également répertorié comme l’auteur.

Il est recommandé pour enfants de plus de 6 ans et il est approprié pour eux de lire seuls ou avec un membre de leur famille. Sans aucun doute, c’est un cadeau parfait pour les aider à satisfaire leur curiosité.

Musée vivant des insectes

Bien que certaines personnes deviennent plus primitives avec l’âge, la plupart d’entre nous ont ressenti attirance pour les insectes quand nous étions enfants. Si l’un des petits de votre famille est également fasciné par ce petit monde, Living Museum of Insects est leur livre.

Non seulement ils apprendront beaucoup sur les insectes et autres petits invertébrés, tels que les arachnides, à partir des résumés rédigés par l’entomologiste. François Lasserre. De plus, ils apprécieront de belles illustrations, le travail de l’illustrateur Anne de Angelis. En fait, bien qu’il soit recommandé pour enfants de plus de 9 ans, les images sont si jolies que même un adulte aimera tourner les pages. Et qui sait? Peut-être qu’après les avoir parcourus, nous perdrons une partie de ces dégoûtements que nous avons acquis avec l’âge.

Robotique et intelligence artificielle pour les enfants

La diffusion scientifique a des formats de plus en plus originaux, au-delà des formats classiques. Ces dernières années, l’illustration et les dessins animés ont gagné en force, grâce au travail de caricaturistes scientifiques tels que Carlos Pazos.

Il a des dessins pour tous les publics, mais surtout il a concentré son attention sur les plus petits, à travers une série de livres scientifiques pour enfants, baptisés Génies du futur. Il existe de nombreux sujets, de la génétique à la physique quantique. Ici, nous recommandons la robotique et l’intelligence artificielle, mais chacune d’entre elles peut être un bon cadeau pour un enfant de plus de 4 ans.

Autocollants pour les plus petits

Les livres scientifiques pour enfants transmettent aux enfants des connaissances scientifiques de base, mais pas seulement par le biais de textes. Il est important que attirer votre attention visuellement, c’est pourquoi les illustrations sont si pertinentes. Et pas seulement ça. S’ils peuvent également les manipuler, colorier ou placer des autocollants, l’expérience sera plus interactive et ils en apprendront peut-être encore plus.

Ceci est particulièrement intéressant pour les plus petits, qui ne lisent pas encore, mais commencent à être curieux. Il existe de nombreux livres de ce type. Aujourd’hui, nous recommandons El Espacio, de l’éditorial Usborne. Si vous cherchez un cadeau pour un enfant de plus de 3 ans, voulant devenir astronaute pendant un jour, cela peut être une excellente option.

Ne manquez pas les dinosaures

Si nous demandons à un adulte ce qu’il voulait être lorsqu’il a grandi, il y aura probablement des professions plus répétées que d’autres. Certaines personnes rêvaient déjà de devenir ce qu’elles sont aujourd’hui, mais d’autres se sont déchaînées avec des emplois qui leur semblaient beaucoup plus attractifs. L’astronaute et le paléontologue, sans aucun doute, ils seraient l’un des plus répétés.

Et est-ce que les dinosaures sont l’un de ces passe-temps que presque tous ont eu comme enfants, même si certains ne le gardent pas à l’âge adulte. Par conséquent, ils ne peuvent pas être absents d’une recommandation concernant les livres scientifiques pour enfants.

Dans cette catégorie serait Où vivaient les dinosaures? éditorial DK, un livre pour enfants De 9 à 12 ans, dans lequel plus de 40 espèces préhistoriques sont situées sur un atlas, de sorte que le lecteur apprenne également où ces animaux impressionnants ont marché avant leur extinction.

Livres scientifiques pour enfants sur les plantes

L’espace, les insectes et les dinosaures peuvent initialement être plus attrayants pour les plus petits de la maison. Cependant, les livres scientifiques pour enfants sur les plantes ils sont également une bonne option. Bien qu’ils semblent moins intéressants à première vue, ils contiennent de nombreuses curiosités qui attireront l’attention des enfants.

Si à tout cela s’ajoutent des illustrations aussi belles que celles d’Arbres, de Piotr Socha, c’est un excellent cadeau. Il est recommandé pour enfants de plus de 7 ansBien que s’il est plus petit, il peut toujours voir les dessins en compagnie d’un adulte qui les lit avec lui.