Vous cherchez quelque chose à diffuser ce week-end? Même si la nouvelle saison télévisée est un peu étrange cette année, en raison des retards de production causés par la pandémie, il reste encore tout un tas de choses à regarder sur Netflix, HBO, Sky, Hulu et Amazon Prime en septembre et octobre.

Malgré quelques faits saillants, ce n’est pas le plus gros week-end pour la nouvelle télévision et les nouveaux films, mais la semaine prochaine est une autre affaire. Attendez-vous à voir deux grands nouveaux originaux de Netflix en streaming dans les prochains jours: le film Tom Holland / Robert Pattinson The Devil All The Time, et Ratched, la série d’horreur préquelle One Flew Over The Cuckoo’s Nest du créateur d’American Horror Story Ryan Murphy. La sitcom animée Archer est également de retour pour une autre saison.

En attendant, voici une sélection de films et d’émissions de télévision que vous pouvez diffuser sur Netflix, Hulu, HBO Max et plus au cours des prochains jours. Ci-dessous, nous expliquerons comment et quand vous pouvez diffuser chacun d’eux aux États-Unis et au Royaume-Uni.

La baby-sitter: Killer Queen (Netflix)

Les critiques de cette suite de la comédie effrayante Netflix bien-aimée de 2017 ne sont malheureusement pas aussi positives qu’elles l’étaient la première fois (sont-elles jamais, pour des films d’horreur?), Mais les fans d’horreur à la recherche de quelque chose à regarder avant Halloween pourraient vouloir pour le vérifier. Deux ans après l’original, Cole (Judah Lewis) a du mal à convaincre ses amis et sa famille que sa baby-sitter voulait vraiment l’assassiner – et après avoir essayé de se défouler lors d’une fête au bord du lac, Cole tombe à nouveau à l’encontre des forces du mal. et doit survivre à encore plus de menaces pour sa vie.

Maintenant en streaming sur Netflix

La duchesse (Netflix)

Cette nouvelle sitcom présente Katherine Ryan, pilier du panel britannique, une comédienne canadienne également vue dans des émissions américaines comme Episodes with Matt LeBlanc. C’est une sitcom sur une mère célibataire vivant à Londres qui décide d’avoir un autre enfant – potentiellement avec le père séparé de sa fille, un ancien membre d’un boysband qui vit maintenant sur un bateau.

Maintenant en streaming sur Netflix

Réveillé (Hulu)

Keef (Lamorne Morris) est un caricaturiste noir au bord du succès d’une superstar, quand une rencontre avec la police marque un tournant dans sa vision du monde – et les voix dans sa tête commencent à se manifester sous la forme d’objets inanimés parlants. La série est basée sur les bandes dessinées du co-créateur Keith Knight, The K Chronicles, ainsi que sur des événements réels de sa vie. Chaque épisode de la saison 1 est désormais disponible en streaming sur Hulu.

On ne sait pas quand Woke diffusera au Royaume-Uni – des émissions récentes de Hulu comme The Great et Ramy se sont retrouvées sur Starzplay via Amazon Prime Video, mais celle-ci ne semble pas encore avoir de maison.

Maintenant en streaming sur Hulu. Voici comment regarder Woke

Le troisième jour (HBO Max / Sky)

D’accord, techniquement, celui-ci commence lundi soir, mais cela vaut la peine d’être mis sur votre liste de surveillance. Cette série Wicker Man-esque se déroule sur une île mystérieuse où la communauté locale exécute des rituels bizarres – une partie de la série mettra en vedette Jude Law et l’autre mettra en vedette Naomie Harris, et ils se dérouleront sur différentes saisons.

Il ne semble pas que cela prenne longtemps pour que les choses tournent mal – bien que, d’après la bande-annonce ci-dessus, cela ressemble à des vacances de camping britanniques assez standard pour nous. Le créateur d’Utopia Dennis Kelly est l’auteur de la série.

Au Royaume-Uni, The Third Day sera disponible sur Sky and Now TV le même jour qu’aux États-Unis.

Diffusion sur HBO Max et Now TV à partir du 14 septembre

Nous sommes qui nous sommes (HBO Max)

Un autre à partir de lundi soir, We Are Who We Are est le premier projet télévisé du cinéaste acclamé Luca Guadagnino (Call Me By Your Name, remake de Suspiria en 2018). Cela commence Jack Dylan Grazer de IT à l’âge de 14 ans qui déménage de New York pour une base militaire italienne, où il rencontre Caitlin (Jordan Kristine Seamón), une autre adolescente qui vit déjà sur la base depuis plusieurs années. Sur la base de la bande-annonce ci-dessus, ces adolescents ont l’air prétentieux comme l’enfer – mais s’attendent à un drame tendre sur le passage à l’âge adulte avec des valeurs de production élevées. Chloë Sevigny et Alice Braga incarnent les mères des personnages.

Au Royaume-Uni, celui-ci sera disponible en streaming sur BBC iPlayer (même si Sky l’a coproduit, étrangement), bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été fixée.

Streaming sur HBO Max à partir du 14 septembre

Les garçons (Amazon Prime Video)

(Crédit d’image: Amazon)

Juste au cas où vous l’auriez oublié, la deuxième saison de la comédie de super-héros sombre The Boys est diffusée chaque semaine sur Amazon Prime Video – l’épisode 4 est maintenant disponible. Si vous avez brûlé les trois premiers épisodes le week-end dernier, vous vous demandez sans doute ce qui va se passer après la fin de l’épisode trois nous a montré à quel point Stormfront, le plus récent membre de The Seven, est vraiment sadique et raciste. Un nouvel épisode d’après-spectacle Prime Rewind est également disponible, qui entre dans la réalisation de la série.

Maintenant en streaming sur Amazon Prime Video