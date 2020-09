Nintendo a partagé jeudi un flux direct du 35e anniversaire de Super Mario Bros. sur sa chaîne YouTube pour annoncer un tas de nouveaux jeux pour Switch et au-delà.

Nintendo apporte Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy sur le Switch dans un seul package, ainsi que Super Mario 3D World avec un nouveau contenu.

Nintendo publie également un nouveau portable Game & Watch avec le Super Mario Bros.

Nintendo a tout mis en œuvre pour le 35e anniversaire de Mario, annonçant une foule de classiques de retour ainsi que quelques nouveaux jeux, qui sortiront tous au printemps 2021. Les rumeurs selon lesquelles Nintendo porterait ses jeux 3D Mario les plus appréciés sur le Switch avaient flottait depuis des mois, mais il s’avère que ce n’était que la pointe de l’iceberg, car Nintendo a également annoncé un nouveau Mario Kart, un jeu Mario multijoueur et même un nouveau matériel.

Ci-dessous, nous avons rassemblé les six plus grandes annonces du 35e anniversaire Direct.

Game & Watch: Super Mario Bros.

Synopsis: Ce nouvel appareil à collectionner est inspiré des systèmes Game & Watch originaux lancés pour la première fois en 1980. L’appareil portable d’origine comprenait un jeu et pouvait également être utilisé comme montre pour lire l’heure. La série originale Game & Watch s’est vendue à plus de 43 millions dans le monde. Game & Watch: Super Mario Bros. dispose d’un + Control Pad moderne. En plus de jouer aux jeux classiques Super Mario Bros., Super Mario Bros .: The Lost Levels (sorti au Japon sous le nom de Super Mario Bros.2) et une version spéciale de Ball avec un relooking de Mario, Game & Watch: Super Mario Bros.aussi fonctionne comme une horloge, avec 35 petites touches à découvrir, y compris des apparitions d’invités d’amis et d’ennemis de Mario.

Date de sortie: 13 novembre 2020

Prix: 49,99 $

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Synopsis: Le chaos multijoueur se jette sur Nintendo Switch! Ce Super Mario 3D World amélioré, lancé à l’origine pour la console Wii U, propose un gameplay coopératif à la fois en ligne * et en mode multijoueur local dans une variété de niveaux créatifs. Des détails supplémentaires sur les nouveautés de ce jeu seront révélés plus tard.

Date de sortie: 12 février 2021

Prix: 59,99 $

Super Mario Bros.35

Synopsis: Bienvenue dans Super Mario Bros.… avec 35 joueurs! Dans ce jeu de combat en ligne compétitif, 35 joueurs s’affronteront pour être le dernier Mario debout… ou en cours d’exécution. Les ennemis vaincus seront envoyés dans les parcours des autres joueurs, mais cela fonctionne également dans l’autre sens! Les joueurs peuvent activer des objets spéciaux pour essayer de devancer leurs adversaires.

Date de sortie: 1er octobre 2020

Prix: Gratuit pour les abonnés Nintendo Switch Online

Mario Kart Live: Circuit à domicile

Synopsis: Créé en partenariat avec Velan Studios, Mario Kart Live: Home Circuit apporte le plaisir de la série Mario Kart dans le monde réel en utilisant une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite ** pour affronter des adversaires à l’aide d’un kart physique. Le kart physique répond aux augmentations dans le jeu et dans le monde réel, s’arrête lorsqu’il est touché par un objet et peut être affecté de différentes manières selon la race. Les joueurs placent des portes pour créer un plan de parcours personnalisé dans leur maison, où la seule limite est leur imagination. Faites la course contre Koopalings en Grand Prix, débloquez une variété de personnalisations de parcours et de costumes pour Mario ou Luigi, et jouez avec jusqu’à quatre joueurs en mode multijoueur local.

Date de sortie: 16 octobre 2020

Prix: 99,99 $

Super Mario All-Stars

Synopsis: Le jeu classique Super NES qui comprend des versions améliorées de Super Mario Bros., Super Mario Bros .: The Lost Levels, Super Mario Bros.2 et Super Mario Bros.3 avec des graphismes 16 bits améliorés rejoint le catalogue de jeux disponibles avec Nintendo Switch en ligne.

Date de sortie: 3 septembre 2020

Prix: Gratuit pour les abonnés Nintendo Switch Online

Super Mario 3D All-Stars

Synopsis: Des versions optimisées des jeux 3D Mario Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy arrivent sur Nintendo Switch dans un seul package. En plus d’avoir des résolutions plus élevées que leurs versions originales, les jeux ont été optimisés pour une expérience de jeu fluide sur Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars comprend également un mode lecteur de musique intégré au jeu pour lire la musique et les chansons des trois jeux. Les joueurs peuvent également écouter de la musique sur leur console Nintendo Switch lorsque l’écran est éteint.

Date de sortie: 18 septembre 2020

Prix: 59,99 $

Vous pouvez regarder l’intégralité du 35e anniversaire de Super Mario Bros. Direct ici:

