Le marketing par e-mail ou le marketing par e-mail représentent sans aucun doute l’une des variantes marketing les plus courantes à l’heure actuelle. La grande majorité des entreprises ont une stratégie liée à cette façon d’atteindre le public. Cependant, peu importe ce que vous en retirez, vous ne savez probablement pas grand-chose de son histoire. Ensuite, nous allons essayer de l’examiner un peu, en analysant certains curiosités connaître le publicité par e-mail.

Faits historiques sur le marketing par e-mail

Qui a envoyé le premier e-mail?

Le premier e-mail a été envoyé en 1971 par l’ingénieur en informatique Raymond Samuel Tomlinson. En fait, vous êtes reconnu comme l’inventeur du courrier électronique. Et cela peut sembler un événement relativement récent. Cependant, l’année prochaine, en 2021, un demi-siècle de cette avancée sera passé.

Qui a envoyé la première campagne email?

En 1978, Gary Thuerk de Digital Equipment Corporation -DEC-, a envoyé le premier e-mail de masse à environ 400 clients potentiels via le réseau Advanced Research Project Agency -ARPANET-, une sorte de prédécesseur de l’Internet tel que nous le connaissons. aujourd’hui.

Les experts affirment que cette campagne a généré près de 13 millions de dollars de revenus grâce aux produits DEC, démontrant rapidement l’énorme potentiel de ce type de marketing.

Le marketing par courriel est-il mort?

La croyance que le marketing par courriel est mort était très répandue ces derniers temps. Alors que certains experts affirment que des alternatives telles que les robots de réseaux sociaux, le publipostage et bien d’autres fonctionnent mieux, la vérité est que le marketing par e-mail continue à aider.

Sans aller plus loin, en 2019, plus de 3000 millions d’utilisateurs de messagerie ont été enregistrés dans le monde. Environ la moitié de la population mondiale. En d’autres termes, le potentiel de cette méthode est incontestable.

Non seulement cela. Des chiffres récents montrent que le marketing par e-mail dépasse les outils les plus populaires d’aujourd’hui tels que les médias sociaux, le référencement et la publicité PPC.

Autrement dit, même si votre concurrence a augmenté, c’est toujours une excellente solution marketing.

Qui a été la première personne à être incarcérée pour spam?

Jeremy Jaynes, 30 ans, a été la première personne aux États-Unis à être condamnée à une peine de prison en vertu d’une loi relative au SPAM. Certaines recherches affirment même qu’il s’agit du huitième spammeur le plus prolifique au monde. L’homme a été condamné à neuf ans de prison pour avoir envoyé du SPAM.

Rappelez-vous qu’au moment où il a été condamné, il avait gagné environ 750 000 $ par mois grâce à de faux produits et services.

Le cas de Sanford Wallace, surnommé «le roi du SPAM», un Américain qui a envoyé plus de 27 millions de spams aux utilisateurs de Facebook, est également frappant. Il a été condamné à deux ans et demi de prison. Cependant, ces types de sanctions devraient être plus sévères à l’avenir.

Combien gagnons-nous pour chaque dollar investi dans le marketing par e-mail?

Bien qu’être précis à ce sujet soit vraiment compliqué, car tout dépend de notre relation avec la liste de contacts que nous avons sous la main, nous pouvons faire fortune avec seulement 100 personnes comme destinataires, ou simplement gagner de l’argent avec des milliers d’entre eux. Tout dépendra de nos stratégies et du succès qu’elles nous procurent.

Cependant, les rapports des dernières années indiquent que pour chaque dollar investi dans le marketing par courriel, il y a un retour de 44 $. Sans aucun doute, une bonne raison de l’essayer.

Quel est l’avenir du marketing par e-mail?

Au-delà des curiosités autour du marketing par e-mail, beaucoup voudront savoir ce que l’avenir réserve à cette technique. Eh bien, des études récentes de Statista indiquent que d’ici 2023, le nombre d’utilisateurs de messagerie dans le monde passera de 3 milliards actuellement à 4,3 milliards.

Étant donné que la plupart des utilisateurs ont tendance à afficher les e-mails promotionnels de la même manière que le SPAM, les futures campagnes de marketing par e-mail doivent viser à être plus personnalisées si elles veulent survivre. Il pourrait y avoir le succès de votre entreprise ou entreprise.

