Parce que la diversité est synonyme de richesse, voici 7 outils pour profiter des livres audio au-delà d’Audible.

Les livres audio sont une autre façon de profiter de la lecture qui a gagné des adeptes au fil du temps grâce à sa polyvalence et, en effet, elle est compréhensible.

Si vous n’avez pas le temps de vous asseoir et de lire calmement avant que nous ne soyons condamnés à abandonner les livres, mais avec le possibilité de les écouter où et comme on veut, Il ne doit plus en être ainsi.

Parmi les options les plus populaires qui offrent ce service figure Audible, un spécialiste du marketing de contenu audio parlé qui appartient à Amazon. Dans son catalogue, nous trouvons plus de 200000 titres que nous pouvons écouter sur les appareils Android, iOS, macOS, Windows ou Kindle.

Combien coûte Audible et que propose-t-il?

La valeur qu’Audible apporte à l’utilisateur est incontestable et diversité de son catalogue également. Il propose plus de 200 000 titres, parmi lesquels, outre les livres, programmes de radio et de télévision. Il est compatible avec l’espagnol, l’espagnol latin, l’allemand, l’anglais, l’italien, le chinois et le français, donc si vous connaissez plus d’une langue, vous l’apprécierez énormément.

Savoir plus: Tout ce que vous devez savoir sur l’écoute de livres audio Audible avec Alexa

Contrairement à d’autres pays, Audible est arrivé en Espagne (après plusieurs tournées et plusieurs modalités d’abonnement) en une seule modalité de abonnement de 9,99 euros par mois qui offre un accès illimité à votre catalogue pendant que vous êtes inscrit.

De plus, si nous voulons conserver les titres pour toujours, avec l’abonnement, il y a un prix spécial de 9,99 euros par titre et si vous avez activé Amazon Prime, vous pouvez profiter Essai gratuit de 3 mois.

Après tout cela, vous voudrez peut-être faire le saut vers Audible. Mais si vous avez des doutes et recherchez d’autres options, nous allons vous en proposer quelques alternatives à Audible à la fois gratuit et payant.

L’objectif est que vous ayez le plus d’informations possible et, avec elle en main, choisissez la modalité qui correspond le mieux à vos goûts.

Savoir plus: Quels sont les avantages d’être un utilisateur d’Amazon Prime

Top des alternatives à Audible

StorytelLivres audioLivres audioGoogle Play LivresLe livre totalLivres audio en espagnol gratuitsScribd

Storytel

Storytel est arrivé avec le slogan d’être “le Netflix des livres audio” puisque le fonctionnement est très similaire à celui de la plateforme de vidéo à la demande.

Par un montant mensuel de 12’99 euros vous avez accès à un catalogue de plus de 150000 livres audio de manière illimitée.

De plus, vous pouvez les télécharger pour les écouter hors ligne et modifier la vitesse de lecture du narrateur.

Storytel est disponible en espagnol, anglais et espagnol latin et offre un Essai gratuit de 14 jours afin que vous sachiez comment cela fonctionne à la première personne.

Vous avez également la possibilité de Plan familial pour deux comptes et un montant de 19,99 euros par mois, et planifier Family Plus pour 3 comptes pour 24,99 euros par mois.

Livres audio

AudioBooks est également une application qui nécessite un abonnement mensuel pour profiter 125000 livres audio de son catalogue, dans ce cas, 14,95 $.

Avec ce montant, la plateforme vous donne accès à un livre audio gratuit tous les mois, bien qu’il propose régulièrement des offres 2 × 1 sur les meilleurs vendeurs ou des vidéos sur le thème d’événements annuels tels que Halloween.

Le seul inconvénient est que il n’y a que catalogue en anglais, mais obtenir la partie positive peut être ce que vous devez améliorer dans la langue de Shakespeare.

Livres audio

Si nous voulons une application entièrement gratuite, AudioLibros est une excellente solution, car elle comprend un vaste catalogue de Livres audio sans droits d’auteur. Cette application est compatible avec plus de 20 langues et les classiques prévalent.

Récemment ils ont également ajouté des livres de paie, qui sont fondamentalement ceux qui ont des droits de voiture, même si avec son catalogue gratuit, vous avez beaucoup de points de départ.

Google Play Livres

Google a également son propre outil pour écouter les livres audio directement sur mobile et ils ne sont pas devenus trop fous avec le nom.

Avec Google Play Livres, vous pouvez enregistrer tous les livres audio que vous achetez dans sa propre librairie.

Aucun abonnement requis, cela fonctionne comme un bibliothèque virtuelle où vous pouvez stocker vos achats. Il contient à la fois des livres audio et des livres.

Le livre total

Le livre total est une application dont l’objectif est d’être un bibliothèque de streaming de contenu libre de droits qui comprend également des livres audio.

Cela signifie que toutes les œuvres que vous pouvez y trouver sont gratuites et du domaine public. Il contient toutes sortes de contenus (musique, dictionnaires, livres, livres audio) dans plusieurs langues, bien que les classiques prévalent.

Il intègre également un section commentaire dans lequel vous pouvez lire l’opinion d’autres utilisateurs sur un travail spécifique.

Livres audio en espagnol gratuits

Une autre application axée sur les livres audio d’auteurs classiques est Livres audio en espagnol gratuitement. Cela offre une compatibilité avec Chromecast, Android TV et Android Auto, une option très intéressante si vous passez de longues heures à conduire.

Des offres d’innombrables œuvres du domaine public afin que vous puissiez rattraper les auteurs classiques les plus récompensés de tous les temps et que vous apprécierez chaque seconde.

Scribd

Scribd possède l’une des bibliothèques numériques les plus impressionnantes de contenu de livres audio et de livres électroniques. Par un Abonnement mensuel de 8,99 $ Il est automatiquement renouvelé une fois contracté, sauf si vous l’annulez 24 heures avant le jour où vous devez effectuer à nouveau le paiement.

Est disponible en anglais et en espagnol et ce que les utilisateurs apprécient le plus, c’est la variété du contenu car il prend en charge tous les types de documents.