7 alternatives à Evernote que vous devez essayer sur Android

Si vous avez besoin d’organiser vos projets et de suivre vos activités, il peut s’agir des meilleures options similaires à Evernote.

Voulez-vous connaître les meilleures alternatives à Evernote? Dans cet article, vous découvrirez une liste d’options pour prendre des notes en temps réel à partir d’appareils Android.

Avec tant de travail et activités quotidiennes, parfois il est difficile de garder une trace, des notes, enregistrer les lectures et même se souvenir des choses importantes. Et si on ajoute à cela la perte constante de stylos et cahiers, tout notre espace se transforme en chaos.

Heureusement, la technologie est entrée dans nos vies pour résoudre de gros problèmes et surtout, gagner le plus de temps possible.

Pour résoudre ce type de situation, Evernote est né, un outil de gestion très utile capable de stocker tout type d’informations depuis n’importe quelle plateforme. Cependant, sa version gratuite est limitée, la synchronisation échoue lors du partage de gros documents et a parfois connu perte de données.

Si vous voulez voir un peu au-delà d’Evernote, voici le programmes ou applications similaires à Evernote tout aussi puissant et gratuit pour Android.

7 applications similaires à Evernote pour les appareils Android

Ces options fonctionnent bien si vous avez besoin d’une application Android qui vous aide à écrire, collecter des informations, partager avec d’autres personnes, communiquer, enregistrer des données et même tout transformer en une présentation en quelques secondes.

Notejoy

Notejoy c’est une application idéale pour les équipes de travail. Vous pouvez l’utiliser de n’importe où tant que vous disposez d’une connexion Internet et d’un smartphone. le sien l’interface est minimaliste, avec des couleurs plates, facile et très rapide à utiliser.

Ses fonctions permettent créer des notes collaboratives, gestion de clients et de projets, rédaction de documents et maintien d’un timing parfait avec différentes plates-formes en temps réel. De plus, il peut fonctionner en conjonction avec des plateformes telles que: G Suite, Microsoft Office, Slack et Trello. Est disponible pour Android, iOS, Windows, Mac et même en ligne.

Notion – Notes, tâches, wikis

Notion est un outil qui combiner plusieurs alternatives comme par exemple: notes, tâches et wikis En un seul endroit. De plus, il est conçu pour que tout utilisateur puisse mieux organiser vos travaux, projets et activités, que ce soit de nature quotidienne ou professionnelle.

le sien l’interface est extrêmement intuitive, plat, avec couleurs pastel et, surtout, très simple d’utilisation. Pour couronner le tout, votre système prend en charge les images, les blocs, les extraits de code, les signets et collaborations en ligne avec d’autres collègues. La synchronisation est bonne avec les équipes Windows et Mac.

Google Keep – Notes et listes

Google Keep est un excellent alternative à Evernote, appartenant à Google, LLC vous donne la possibilité d’intégrer vos notes avec tous les écosystème google. C’est une plate-forme pour augmenter la productivité, garder des notes, garder un calendrier, des rappels, des transcriptions, des listes, des photos, des notes vocales et bien plus encore.

C’est le choix idéal pour organiser des projets, réunions de famille, partager des idées et des informations de base en temps réel avec des amis. Son interface est dynamique et amusant, car il offre la possibilité d’inclure des couleurs, des marqueurs, des étiquettes pour donner une touche personnelle à vos cartes. Se synchronise facilement avec tous vos appareils Android.

Papier Dropbox

Si vous êtes un utilisateur Dropboxalors vous l’aimez probablement Papier Dropbox. C’est un Outil de type Evernote, car il offre la possibilité de enregistrer des notes importantes, définir des horaires, organiser des projets, transcrire des œuvres, éditer, partager des idées, photos, images, vidéos, fichiers de l’application elle-même.

Son interface est très adaptatif et polyvalent et il est même possible d’interagir avec des amis ou des collègues afin de mener à bien les processus et d’atteindre les objectifs à temps. Et si cela ne suffisait pas, Papier Dropbox fonctionne également sans connexion Internet et est disponible pour les équipes Android.

Microsoft OneNote: enregistrer des idées et organiser des notes

Si vous cherchiez un alternative à Evernote pour organiser vos idées et être à l’heure pour tous vos rendez-vous, puis Microsoft OneNote est idéal pour vous. Avec cette plateforme, vous pourrez planifier, créer, éditer, dessiner, découper, transcrire, surveiller en permanence vos activités et bien plus encore. En bref, ce serait comme avoir un Bloc-notes numérique 24 heures sur 24.

Faire partie de Microsoft, Une note fonctionne très bien avec Excel et Word, prend en charge les collaborations en temps réel comme les autres options et synchronisez vos informations pour y accéder à tout moment.

Todoist: liste de tâches, tâches et rappels

Todoist c’est une application très professionnel et disponible pour ceux qui recherchent un alternative au populaire Evernote. Ce programme vous permet de conserver votre activités organisées, planifie ta journée, ajouter des notes et des tâches, activez les rappels avec dates de péremption, alarmes et bien plus encore.

Quand on parle d’interface on peut dire que c’est très simple, minimaliste et super rapide afin que vous puissiez réaliser tous vos projets et donner la priorité à ceux qui sont les plus importants. De plus, il est disponible en versions mobiles et de bureau pour plusieurs plates-formes, et se synchronise également avec différents équipements comme Alexa et Google Home.

Simplenote

Si vous cherchez quelque chose de plus simple et qui fonctionne bien pour organiser quelques notes, ensuite Simplenote est une option valable pour vous. Son interface est peut-être la plus simple de toutes celles que nous avons évoquées, il vous suffira d’ouvrir l’application, d’écrire vos pensées, de les organiser par étiquettes, d’inclure quelques épingles et c’est tout.

Au fur et à mesure que vous prenez des notes, l’application sera stockée en fonction de la commande et si vous souhaitez en localiser une rapidement, vous pouvez utiliser l’option recherche instantanée. Vous pouvez aussi avoir collaborations en temps réel et partagez vos fichiers important avec d’autres personnes.

Comme si cela ne suffisait pas, il se synchronise également avec d’autres appareils et il est possible d’obtenir Sauvegardes pour une meilleure protection des informations. Sans aucun doute, c’est une application facile à travailler et gratuit dont vous pouvez tirer le meilleur parti.

Nous espérons que cette liste de meilleures alternatives à Evernote pour Android vous aider à être plus productif, à mener une vie plus organisée, à trouver et à vous souvenir de toutes les tâches de la journée de n’importe où et à tout moment.

