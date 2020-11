Né il y a presque dix ans, la vérité est qu’il semble que Minecraft soit à nos côtés depuis une demi-vie. D’abord sur PC, puis sur mobiles et plus tard sur consoles de la génération passée et actuelle, à la fois de bureau et portables, Minecraft était comme Pokémon GO un jeu qui transcendait son marché et devenait un phénomène. Et c’est aussi une cible attrayante pour monter une campagne de malware autour de lui.

Une catégorie relativement nouvelle de cybercriminalité, la «Fleeceware» est un type de malware qui offre aux utilisateurs un service attractif, généralement pour une courte période d’essai gratuite de trois jours. Après cela, l’application commencera automatiquement et subtilement à charger des montants excessifs, à partir de jusqu’à 30 $ par semaine.

Selon les experts d’Avast, «les escrocs s’attendent à ce que l’utilisateur oublie l’application installée et sa courte période d’essai, ou ne pas réaliser le prix réel de l’abonnement. Les critiques auront beaucoup de critiques allant de 1 à 5 étoiles, mais aucune de la note moyenne, avec une note globale faible. Et c’est ce qui est arrivé à Minecraft.

Applications qui vous volent de l’argent sur Android

Dans son dernier rapport, Avast a mis en garde contre une vague d’applications mobiles malveillantes sur le Google Play Store visant en particulier àVous les fans de la version Android de Minecraft. Ces applications “Fleeceware” offrent nouveaux skins / skins, fonds d’écran colorés ou mods pour le jeu, facturer aux utilisateurs un montant disproportionné de dollars par semaine et par mois. Avast a signalé sept de ces applications à Google, “A partir de cette publication, ils sont tous toujours actifs.”

Selon Avast, «les jeunes enfants sont particulièrement à risque car ils peuvent penser qu’ils téléchargent innocemment un accessoire Minecraft, mais ils ne comprennent pas ou ne prêtent pas attention aux détails du service auquel ils sont abonnés». Si vous avez installé une application que vous pensez être fleeceware, la désinstaller ne suffit pas. Vous devez Se désabonner directement dans la boutique Android comme ceci:

Google Play Store> Menu dans le coin supérieur gauche> Abonnement

Voici les 7 applications toujours actives, le nombre de téléchargements qu’elles ont et le montant qu’elles peuvent vous facturer. Nous mettons le lien afin que vous puissiez vérifier si vous en avez déjà installé:

– MasterCraft pour Minecraft: plus de 1 million de téléchargements, 30 $ (25,38 €) par semaine

– Master for Minecraft: plus de 1 million de téléchargements, 30 $ par semaine

– Skins, mods, cartes pour Minecraft PE: plus de 1 million de téléchargements, 30 $ par semaine

– Skins pour garçons et filles: plus de 1 million de téléchargements, 30 $ par semaine

– Skins pour Roblox: plus de 1 million de téléchargements, 30 $ par semaine

– Cartes Skins et Mods pour Minecraft: plus de 100000 téléchargements, 30 $ par semaine

– Live Wallpapers HD et 3D Background: Plus de 100000 téléchargements, 90 $ (76,14 €) par an