Avec ces applications, vos enfants apprendront à se multiplier tout en s’amusant.

Écrit par Andrea Cavalieri

le matematiques peut représenter un défi pour certains enfants, et si nous parlons d’apprentissage les tables de multiplication les choses se compliquent un peu.

Heureusement, nous avons l’aide de la technologie, qui peut être très utile dans ces cas. Il existe des applications très pratiques spécialement conçues pour les enfants et pour les aider dans le processus de apprenez les tables de multiplication de manière ludique et pratique.

Dans la boutique Google, nous pouvons trouver d’innombrables applications conçues pour apprendre les mathématiques. Certains sont très bien recommandés par les utilisateurs.

Aujourd’hui, nous allons vous présenter une sélection des meilleurs et nous allons vous expliquer brièvement de quoi il s’agit.

Multiplier avec Max

Ceci est une application gratuite conçue pour que les enfants puissent apprenez facilement les différentes tables de multiplication grâce à des jeux.

Max est un gentil petit chien qui interagit avec les enfants pendant tous les jeux et exercices que l’application comprend et les aide à atteindre leurs objectifs.

L’application Multiply with Max comprend des mini-jeux et vous pouvez sélectionner avec lesquels table de multiplication vous voulez pratiquer. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez effectuer des exercices plus difficiles.

L’application comprend des contre-la-montre, des exercices pour s’entraîner et des jeux pour jouer avec d’autres joueurs. Un entraînement rapide est inclus avant de participer à chaque défi «joueur contre joueur».

Mathématiques: multiplication

Cette application enseigne comment faire une multiplication à travers des exercices. Utilisez une méthode intelligente pour comprendre vos erreurs et pour vous guider correctement.

Vous pouvez choisir deux méthodes pour apprendre à multiplier: la méthode apprentissage et la méthode de entraînement. Avec la méthode d’apprentissage, l’application montre comment faire une multiplication étape par étape en donnant une explication détaillée de chacun.

Avec la méthode de formation, chacun fait la multiplication étape par étape et l’application détecte les erreurs pendant l’exercice et donne les instructions nécessaires.

Vous pouvez choisir différents niveaux de difficulté. L’application calcule un score de temps et d’erreurs lors des exercices.

Mathématiques: la multiplication est une application gratuite disponible sur Google Play.

Table de multiplication

La table de multiplication est une autre application éducative que nous pouvons télécharger gratuitement conçue pour aider les enfants à apprendre les tables de multiplication facilement tout en s’amusant.

L’application est utile pour tous les âges, des enfants aux étudiants de niveaux supérieurs.

Il comprend plusieurs jeux de type «puzzle» pour aider à entraîner le cerveau à résoudre rapidement des tests mathématiques aux niveaux de base et supérieur ou à se préparer aux tests.

Apprenez à multiplier

Learn to Multiply est une application gratuite avec des jeux avec lesquels vous pouvez apprendre le tables de multiplication de 1 à 12.

Henry est un personnage sympa que vous devez aider à sélectionner le bloc avec la bonne réponse. L’application a un style similaire à celui des jeux vidéo, où le personnage se déplace de droite à gauche ou saute pour atteindre le bloc avec la bonne réponse à la multiplication. Lorsque vous parvenez à résoudre 5 multiplications Sans épuiser les «vies» du jeu, vous pouvez monter de niveau.

Le jeu dispose de 4 niveaux dans lesquels la difficulté des calculs à résoudre est augmentée, il comprend également une section de révision avec le tables de multiplication de 1 à 12.

Apprendre la table de multiplication

Dans cette application gratuite, un petit panda mignon vous aide apprendre les tables de multiplication tout en jouant à un jeu de mathématiques amusant.

La table Learn multiplied est conçue pour les jeunes enfants et a été créée avec l’aide d’enseignants. L’application utilise le mécanisme d’apprentissage automatique réduisant le nombre d’exercices faciles à résoudre et augmentant les exercices les plus difficiles à résoudre pour permettre l’apprentissage par la répétition.

Pendant le jeu, les enfants doivent nourrir le panda et résoudre des exercices pour obtenir plus de nourriture.

Vous pouvez choisir les niveaux de difficulté et définir le type d’exercices – multiplication ou division -.

Jeux de mathématiques, mathématiques

Math games est une application gratuite qui comprend des astuces mathématiques, des tables de multiplication et des jeux mathématiques avec des opérations d’addition, de soustraction, de multiplication et de division.

En plus des jeux, il y a des leçons et des exercices pour pratiquer les tables de multiplication, mathématiques pour les enfants, tests mathématiques et résolution d’équations.

Vous pouvez choisir le niveau de complexité en fonction de l’âge et dispose de 16 types de les devoirs de mathématiques. Il comprend un système de notation avec des graphiques de résultats et de nouvelles leçons sont incluses avec chaque mise à jour.

Tables de multiplication

Times tables est une application de jeu gratuite pour apprendre toutes les tables de 1 à 10.

Cette application est conçue pour les enfants, les jeunes ou les adultes et aide apprendre les tables progressivement.

Il comprend des jeux de type quiz, des duels joueur contre joueur et un simulateur d’examen scolaire. Contient des quiz, des quiz et des exercices pour améliorer les compétences et mesurer les progrès.

Avec l’aide de ces applications, ce ne sera plus un problème pour votre garçon ou votre fille d’apprendre à se multiplier, ils peuvent le faire de manière amusante et facile.