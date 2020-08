Le chemin qui Android il a accompli au cours des dernières années a été une conséquence directe du travail accompli par Google. L’entreprise a si bien évolué qu’elle est devenue la meilleure sur le marché des smartphones, puisque la plupart d’entre eux sont équipés de la plateforme mobile du robot vert.

En fait, il y a beaucoup de gens qui, bien qu’ayant été sceptiques dans le passé, ont maintenant choisi un smartphone Android pour diverses raisons. Le premier, et peut-être le plus important, est la polyvalence du système d’exploitation, qui vous permet de vraiment tout faire. La personnalisation n’a jamais été aussi simple si l’on tient compte du fait que n’importe quelle icône peut ou non être modifiée. Pour soutenir tout cela, alors le Play Store, dans lequel se trouvent des contenus de toutes sortes. Aujourd’hui également, vous pouvez trouver en offre certains titres généralement disponibles moyennant des frais et qui ne seront gratuits que pour cette journée.

Android, seulement pour aujourd’hui, plusieurs contenus payants se retrouvent gratuitement sur le Play Store

Dans la liste ci-dessous, vous trouverez, comme chaque jour, différents contenus à télécharger depuis le Google Play Store. Celles-ci seront évidemment gratuites même si pour une durée limitée, nous vous invitons donc à vous dépêcher pour ne pas être laissé les mains vides.