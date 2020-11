Apprenez à augmenter rapidement le nombre de vrais abonnés gratuitement avec ces meilleures applications pour Android.

Écrit par Andrea Cavalieri

Voulez-vous obtenir plus d’abonnés pour votre compte TikTok et vous ne savez pas comment faire? Aujourd’hui, nous allons vous parler les sept applications les mieux classées du Google Play Store pour augmenter complètement vos followers juridique et GRATI S.

Nous vous avions déjà parlé des 13 meilleures astuces pour dominer TikTok et maintenant que vous l’avez parfaitement maîtrisé, il est temps d’aller chercher les followers, mais rappelez-vous, Ne recourez pas à des méthodes douteuses pour augmenter le nombre de followers, à long terme cela fonctionnera contre vous.

Avec les applications que nous mentionnerons ci-dessous, vous pouvez obtenir de vrais adeptes très rapidement et sans enfreindre les règles de TikTok, vous éviterez ainsi les sanctions.

Meilleures applications pour obtenir de vrais abonnés sur TikTok

TikFamousTikPlusTikBoostTikFansAbonnés et likes pour TikTok Free 2020TikFameTikDay

TikFamous

Cette application gratuite, en plus d’être très bien classée par les notes des utilisateurs, est la plus téléchargée. Il a jusqu’à présent 138 470 téléchargements.

Selon la description, ce qui ressort de cette application est que vous aide à éditer des vidéos pour TikTok de manière professionnelle, les rendant plus colorées et élégantes.

TikFamous contient de nombreux filtres et effets.

Il vous aide également à sélectionner de nombreux hashtags puissants et utiles pour augmenter la visibilité et la popularité de vos publications et obtenir plus J’aime et suiveurs.

Les principales fonctionnalités de l’application sont:

Éditeur vidéo puissant avec recadrage, transformations, filtres, paramètres de couleur et d’exposition. Booster gratuit pour votre compte. Attirez de vrais abonnés, comme des fans et des réactions. Augmentez le nombre de vues et de likes de vos vidéos. Devenez viral sur TIC Tac.Enregistrer des vidéos pouvant être utilisées avec n’importe quel réseau social.

L’un des nombreux avis des utilisateurs commente: «C’est très bien, intéressant et facile à utiliser, j’aime le fait que même s’il est en anglais, il est très facile à comprendre, il est divertissant, et il remplit sa fonction, trouvez votre profil sur le Tout d’abord, cela vous donne les points de vue, les likes, les followers et les personnes que vous suivez, je suis vraiment ravi de cette application, mon rêve d’avoir de nombreux followers se réalisera grâce à cette bonne application.

Il est également très facile d’obtenir des étoiles, je n’ai vraiment aucun problème avec cette application, je lui donne 100 “

TikPlus

Cette application a également une très bonne note des utilisateurs, elle est gratuite et idéale pour ceux qui débutent dans TIC Tac et ils veulent gagner en visibilité sur le net.

TikPlus aide à positionner vos vidéos en les recommandant parmi les plus pertinentes pour amener de nombreux utilisateurs à aimer vos vidéos et à devenir fans de votre compte.

Caractéristiques de TikPlus:

Partager liens vidéo De courtes comédies musicales entre les membres de TikPlus. Boostez les vrais abonnés et fans de votre chaîne. Augmentez les vrais likes pour vos clips musicaux. Fans et abonnés de TikTok sont pris en charge pour le moment. Les goûts proviennent de personnes réelles. Les fans et les abonnés sont de vraies personnes.

Cette application a plus de 56 000 téléchargements à ce jour et les opinions des utilisateurs sont très bonnes. L’un d’eux a commenté “C’est très bien et ça marche, les followers restent, pas comme les autres qu’un jour tu as et le lendemain tu ne le fais pas, je te le recommande vraiment, ça marche, je suis tellement content, j’ai beaucoup de followers, j’adore”

TikBoost

TikBoost est une application gratuite qui vous aide obtenir de vrais adeptes, à augmenter le nombre de likes dans vos messages déjà rendre vos vidéos virales très rapidement.

Parmi certaines des choses que cette application peut faire pour vous, nous pourrions mentionner qu’elle vous aide ajouter uniquement des hashtags populaires et populaires à vos nouveaux messages sans perdre de temps en recherche.

Il garantit également qu’il ne donne pas de faux abonnés ou d’outils de piratage. TikTok Vip, l’application est 100% gratuite et sûre à utiliser.

Caractéristiques principales de TikBoost:

Augmentez votre popularité Aide gratuite TikTok Booster créer des publications populairesDe vrais fans, followers et commentaires booster Créez votre propre audience Utilisez le meilleur hashtag C’est.

En tant qu’approbation, TikBoost a plus de 34 000 téléchargements et un score élevé d’utilisateurs; En général, tous les avis disent que l’utilisation de l’application leur a donné de très bons résultats.

«Très bonne application, je l’ai trouvée incroyable, il suffit d’écrire une critique de 500 caractères pour qu’elle puisse fonctionner pour vous dans tous les aspects possibles – je l’aime car elle est très facile à utiliser et elle est également très fiable.

C’est sans aucun doute l’une des meilleures applications que j’ai essayées dans ma vie. Eh bien, j’ai vraiment aimé et c’est très, très accessible. Il n’a pas d’excellente science.

TikFans

Cette application n’est pas l’une des plus téléchargées mais elle est très bien positionnée dans le classement grâce aux bonnes notes qu’elle a reçues des utilisateurs.

Parmi les éléments positifs qui peuvent être mis en évidence, il convient de mentionner que, contrairement à d’autres applications similaires, TikFans ne nécessite pas la saisie de votre mot de passe. Compte TikTok, ce qui le rend plus sûr.

Pour bénéficier des avantages de TikFans, vous devez suivre les étapes demandées par l’application, lorsque vous les complétez un lien vers votre compte est placé dans la grande communauté d’utilisateurset sélectionnez la meilleure combinaison de hashtag pour que vous obteniez Recommandations TikTok.

obtenir Abonnés réels et gratuits pour votre compte TikTok c’est très simple avec l’aide de cette application.

Abonnés et likes pour TikTok Free 2020

Ceci est une autre des applications pour obtenir des abonnés gratuits mieux noté. Les utilisateurs le préfèrent car il ne demande pas le mot de passe du Compte TikTok et il ne nécessite pas non plus la connexion à l’application pour fonctionner.

Parmi les avantages offerts par Followers and Likes For TikTok Free 2020, nous pouvons souligner:

Avoir vrais fans et commentairesRendez votre vidéo virale sur les réseaux sociaux.Augmentez vos abonnésGagnez plus de 2000 fans par jour Gagnez plus de 5000 likes par jour

L’interface est très conviviale et les utilisateurs ont d’excellents avis sur l’application, soulignant qu’elle est très facile à utiliser et qu’elle fonctionne vraiment.

Savoir plus: Vous pouvez ainsi savoir qui a visité votre profil TikTok

TikFame

TikFame est une autre des applications gratuites que nous pouvons trouver dans le Play Store. Bien qu’il n’ait pas une énorme quantité de téléchargements, les notes sont très bonnes et, en fin de compte, ce qui compte, c’est que cela fonctionne vraiment, quel que soit le nombre de personnes qui l’ont téléchargé.

Le fonctionnement de TikFame est très similaire à celui des applications que nous avons mentionnées précédemment, il ne nécessite pas beaucoup de connaissances pour l’utiliser, il est plutôt simple et il est basé sur l’algorithme d’intelligence artificielle de TIC Tac pour partagez vos vidéos avec les utilisateurs les plus compatibles, qui pourraient être vos adeptes potentiels.

Une autre chose en faveur que nous pourrions mentionner est qu’il ne demande pas la connexion dans TIC Tac ni entrer le mot de passe de votre compte.

Les points forts de l’application:

Partager des liens vidéo courtes comédies musicales entre membres de Tikfame.Boostez les abonnés et les vrais fans pour votre chaîne.Augmenter les vrais likes pour vos clips musicaux Seuls les fans et abonnés de TikTok sont pris en charge pour le moment.Les fans et les likes viennent de vraies personnes.

En général, les utilisateurs sont très satisfaits des résultats qu’ils ont obtenus après l’installation de TikFame.

Tikday

TikDay vous aide améliorez votre profil TikTok pour le rendre plus attractif et partager le lien avec une large communauté d’utilisateurs.

Vous pouvez obtenir abonnés gratuitement et en toute sécurité, sans avoir à saisir votre mot de passe TIC Tac et sans vous connecter.

Les fonctionnalités de cette application sont:

Augmente de vrais fans et je les aime rapidement et gratuitementDécouvrez de nouveaux utilisateurs sympas à suivrePayer des pièces pour promouvoir votre profil sur la communauté TikDay (pas de l’argent réel)

Les utilisateurs en général ont des commentaires très positifs sur l’application, ils sont très satisfaits des résultats et la recommandent vivement.

Jusqu’à présent, nous sommes venus avec notre meilleures applications pour augmenter les abonnés sur TikTok gratuitement. Vous devez maintenant choisir celui que vous aimez le plus et commencer à l’utiliser.

En passant, nous aimerions beaucoup connaître votre opinion.

