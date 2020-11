Vous souhaitez vendre ou acheter des meubles? Ce sont les meilleures applications pour votre mobile.

Que faire d’un vieux meuble quand on en a acheté un neuf? Jette-le? Le placer dans un coin caché de la maison? Le donner à un ami ou à un membre de la famille? Emmenez-le dans la salle de stockage?

Nous avons une bien meilleure idée. Vendez-le en ligne grâce à la multitude d’applications et les outils dont nous disposons sur nos smartphones.

Cela dit, téléchargez ces applications et gagnez de l’argent supplémentaire Vendre tous ces vieux meubles dont vous n’avez plus besoin

Meilleures applications pour vendre des meubles

Milanuncios: Seconde main, automobile, appartements et emploiWallapopThingeertodocolección – Achat, Vente et EnchèresHallfy: Acheter ou vendre des meubles et de la décoration IkeaWestwing – Une maison avec style

Milanuncios: Seconde main, automobile, appartements et emploi

L’achat et la vente n’ont jamais été aussi faciles, rapides et sûrs. Grâce à l’application Milanuncios, nous pouvons non seulement vendre et acheter des meubles pour notre maison, mais aussi les voitures, les motos, assurent même le suivi des offres d’emploi, des locations et / ou des ventes d’appartements ainsi que d’autres produits tels que les téléphones portables, les vêtements, les livres ou les vélos.

Une application entièrement gratuite qui nous permettra de nous débarrasser de tous ces meubles que nous n’utilisons plus et accessoirement nous gagner de l’argent supplémentaire qui ne fait jamais de mal.

Wallapop

Qui ne connaît pas Wallapop maintenant? C’est l’une des principales applications en matière d’achat et de vente de seconde main et c’est qu’il vous permet de trouver n’importe quel produit en très peu de temps grâce à son moteur de recherche par produits ou par zones géographiques spécifiques.

Avec plus de dix millions d’utilisateurs, Wallapop est une place de marché en ligne pour les produits de toutes sortes à acheter et à vendre. Le meilleur de tout? C’est totalement gratuit.

Thingeer

La différence de Thingeer avec les autres plateformes d’achat et de vente, est que cela se concentre uniquement sur les meubles.

De cette façon, si tout ce que nous voulons, c’est vendre nos vieux meubles, nous trouverons en Thingeer un allié puissant.

Thingeer est une application de vente autorisée et son fonctionnement est très simple. Nous téléchargeons le produit conformément aux exigences de l’application, Thingeer nous appelle pour gérer la collecte du produit et ils envoient eux-mêmes les meubles à l’acheteur en garantissant à tout moment que la vente est réalisée.

allcollection

todocolección est une application complète où nous pouvons trouver un catalogue de plus de 24 millions de produits uniques, que ce soit pour la vente directe ou aux enchères.

L’avantage de cette application sur le reste est qu’elle s’adresse à des produits plus «vintage». donc si nous voulons vendre nos meubles anciens, c’est notre meilleure option.

Hallfy

Hallfy est une application spécialisée dans le mobilier et la décoration intérieure. Grâce à son interface simple et à sa multitude d’options, acheter et vendre des meubles est une tâche très simple.

Et si cela ne suffisait pas, Hally nous permet de parler à d’autres utilisateurs et vendeurs professionnels près de chez nous, pouvoir envoyer des messages pendant que nous discutons ainsi que partager notre emplacement pour faciliter les transactions.

Ikea

Est-il nécessaire de présenter Ikea? Sûrement le plus important magasin de meubles au monde avec multitude de meubles modernes, de qualité et à des prix imbattables.

Malheureusement, Ikea ne vous permet pas de vendre des meubles, mais il semblait être un crime de créer une application de meubles haut de gamme et de ne pas l’inclure.

Total… Le téléchargement est gratuit!

Westwing – Une maison avec style

Westwing est une application très populaire qui nous permet achetez des meubles et accessoires design en ligne avec des remises exclusives allant jusqu’à 70%.

Westwing est l’une des principales plateformes d’achat de meubles en ligne du secteur, donc si vous êtes un amateur de décoration, vous ne pouvez pas le manquer sur votre smartphone.