Gboard, le clavier Google pour Android, cache quelques astuces que vous devez savoir. Ce sont les meilleurs.

Écrit par Christian Collado dans Google Apps

Malgré la rude concurrence à laquelle il est confronté année après année depuis sa création, Gboard, le clavier Google, reste l’application la plus populaire de sa catégorie, et l’un des meilleurs claviers mobiles pouvant être utilisés pour offrir une vitesse de frappe et une précision à la hauteur, voire au-dessus de ses rivaux, combiné à un grand nombre de fonctionnalités et astuces.

Cependant, même aujourd’hui, Gboard cache quelques secrets que tout le monde n’a pas découvert. Par conséquent, aujourd’hui, nous voulons collecter une partie des meilleures astuces pour Gboard pour tirer le meilleur parti du clavier Google pour les mobiles Android, iPhone ou iPad.

Savoir plus: Presse-papiers sur Android: comment l’utiliser sur le clavier Google

Sélectionnez rapidement du texte

Combien de fois avez-vous été désespéré en essayant de sélectionner une partie d’un texte par un appui long? Si vous aviez su cela avec Gboard, juste sélectionnez le premier mot et, sans lever le doigt, faites glisser pour sélectionner tout le texte souhaité vous pouvez le faire beaucoup plus facilement, vous vous auriez économisé du temps et des efforts.

Changer le texte que vous avez déjà écrit entre les majuscules et les minuscules sans le supprimer

Si vous avez déjà écrit un mot ou une phrase et à la fin vous vous êtes rendu compte que une partie du texte devait être en majuscule, vous pouvez changer le style de police facilement si vous sélectionnez le mot ou la phrase en question et vous appuyez sur la touche pour activer / désactiver les majuscules du clavier. Rapide et facile.

Déplacez le curseur plus précisément

Certains utilisateurs d’iPhone ont paniqué après avoir découvert qu’ils pouvaient déplacer le curseur du clavier lors de la saisie s’ils ont fait glisser vers la gauche ou la droite sur la barre d’espace. Ce que certains utilisateurs d’Android ne savaient pas, c’est que cette fonction est également présente dans Android depuis plusieurs années grâce à GBoard.

Supprimer des mots ou des phrases avec des gestes

Pour supprimer un mot ou une phrase que vous venez de saisir dans Gboard, vous n’avez pas besoin sélectionnez-le complètement ou maintenez la touche «supprimer» pendant plusieurs secondes.

Tout ce que vous avez à faire est de faire un geste à gauche de la touche de suppression pour vous débarrasser de la dernière partie du texte que vous avez écrit.

Écrivez des fractions facilement

Quelque chose que tout le monde n’utilisera pas, mais qui peut être très utile à l’occasion: lorsque vous jouez au touche pour accéder au panneau des nombres et symboles du Gboard, vous pouvez appuyer longuement sur chacun des nombres pour écrire des fractions.

Utiliser le clavier dans une fenêtre flottante

À l’époque, nous avons déjà expliqué les étapes à suivre pour utiliser Gboard sous la forme d’un clavier flottant, mais il convient de rappeler qu’il vous suffit d’accéder au menu d’options du clavier et de sélectionner l’option “Flottant”.

Savoir plus: 5 astuces pour taper plus vite avec votre clavier Android

Créez vos propres emojis

L’une des dernières fonctions à arriver sur le clavier de Google est la soi-disant “Kitchen of Emojis” ou Emoji Kitchen. Avec ça, tu peux créez vos propres emojis personnalisés.

Pour générer des emojis des autres, il vous suffit d’accéder au panneau des émoticônes du clavier, représenté par un Smiley, et touchez l’un des emojis: en haut, un carrousel apparaîtra avec d’autres emojis que vous pouvez envoyer sous forme d’autocollants si vous cliquez dessus.

Comme la plupart des applications Google pour Android, Gboard est en constante évolution, et de temps en temps, nous devons signaler les nouvelles fonctionnalités qui viennent à l’application. Par conséquent, il faut s’attendre à ce que Liste de triche Gboard deviennent de plus en plus nombreux.