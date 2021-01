Écrit par Christian Collado dans d’autres systèmes d’exploitation

Bien qu’il s’agisse de la plate-forme mobile la plus utilisée au monde, Android cache encore de petits secrets que tout le monde ne sait pas. Chaque nouvelle version du système d’exploitation, ou les applications qui le composent, introduisent des centaines de nouvelles fonctions, dont toutes ne sont pas annoncées par Google malgré leur utilité.

Et c’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui. Pour éviter que ces petits utilitaires ne tombent dans l’oubli, nous avons voulu développer ce guide avec 7 astuces peu connues pour Android que vous pouvez utiliser sur votre mobile.

Ouvrez l’horloge de la manière la plus rapide

À partir d’Android 9 Pie, Google a décidé d’apporter une modification majeure à la panneau d’état du système, en déplaçant le horloge à gauche du bar. Bien que cette décision n’ait pas été bien accueillie par tous, la vérité est qu’avec elle, une fonction très utile a été activée.

Et c’est que oui, afficher la barre d’état, cliquer sur l’icône d’heure, vous ouvrirez rapidement le application d’horloge, où vous pouvez afficher et configurer les alarmes, les minuteries et plus encore.

Utilisez les gestes du clavier pour taper plus rapidement

Parmi les nombreux trucs et astuces utiles de Gboard pour Android, il y a une caractéristique que tout le monde ne connaît pas: ses gestes.

En faisant glisser votre doigt de gauche à droite – ou vice versa – sur barre d’espace du clavier, vous pouvez déplacer le curseur entre les lettres du texte écrit, pour allez vite au point que vous voulez sans avoir à appuyer sur l’écran.

De plus, si maintenez le bouton “Supprimer” du clavier enfoncé, et vous glissez de droite à gauche, vous effacerez les mots ou les phrases complètes que vous sélectionnez dès que vous soulevez votre doigt de l’écran. En ce sens, vous pouvez également supprimer des mots entiers si vous glissez vers la gauche à partir de ce même bouton.

Se déplacer rapidement entre les onglets Chrome

Chrome et le reste des navigateurs Web Android basés sur Chromium incluent une petite astuce avec laquelle vous pouvez accélérer votre navigation: balayer vers la gauche ou la droite depuis le panneau supérieur – où se trouve la barre de recherche – vous pouvez basculer facilement entre les onglets ouverts.

Zoom plus précis avec un seul doigt

Bien qu’il s’agisse d’une fonction Android classique, cela ne fait pas de mal de s’en souvenir de temps en temps: vous pouvez zoomer sur des images, des cartes ou des pages Web avec un seul doigt, sans avoir besoin du geste de pincement typique sur l’écran.

Il vous suffit d’appuyer deux fois rapidement sur l’écran et de garder votre doigt dessus. Maintenant, si vous faites glisser vers le bas, vous agrandissez le contenu, et si vous faites glisser vers le haut, vous réduirez sa taille. Il est nécessaire de commenter que ce geste fonctionne dans la plupart des navigateurs et des applications de galerie, bien que les applications comme Google Photos ne soient pas prises en charge.

Ouvrez l’appareil photo sans allumer l’écran du mobile

La grande majorité des téléphones Android sur le marché offrent une accès rapide à la caméra. Pour l’activer, il vous suffit appuyez deux fois de suite sur le bouton d’alimentation de l’appareil. Cependant, il est possible que selon le fabricant de votre terminal, la combinaison de boutons soit différente, ou que vous deviez activer cette fonction dans les paramètres système.

Se déplacer plus rapidement entre les menus d’options

Dans toute application qui comprend un menu d’options indiqué par une icône à trois points, vous pouvez accéder rapidement à l’option que vous souhaitez sélectionner si maintenez votre doigt sur l’icône et faites glisser vers le bas.

Récupérer les notifications supprimées par erreur

Si tu as a ignoré par erreur une notification reçue, vous pouvez le revoir de manière assez simple en accédant au journal des notifications.

Sur l’écran d’accueil, maintenez enfoncé un espace vide et accédez à la section “widgets” de votre lanceur. Maintenant, faites glisser le widget «Paramètres» sur l’écran d’accueil. Enfin, un menu s’ouvrira avec toutes les options disponibles, dans lequel vous devrez sélectionner celle avec le nom “Registre des notifications”. De cette façon, lorsque vous accédez au widget que vous venez de créer, vous verrez un liste avec toutes les notifications que vous avez reçues, classés en fonction de l’application à laquelle ils correspondent.